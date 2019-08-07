16 метких твитов о семейной жизни, в которых каждая парочка узнает себя

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Независимо от того, насколько мы обожаем и ценим свои вторые половинки, стоит признать, что порой некоторые их причуды и привычки утомляют и злят нас. Хорошая новость в том, что только вы решаете, как к этому относиться: можно, конечно, продолжать раздражаться чуть ли не всю жизнь, а можно и найти в этих специфических особенностях повод для юмора.

Как вы уже поняли, мы в AdMe.ru безусловно ратуем за второй вариант развития событий. И чтобы показать, как это может быть весело, собрали примеры подобных злободневных твитов от закоренелых семьянинов, которые честны настолько же, насколько и уморительны.

А в конце статьи внимательного читателя ждет коротенький бонусный рассказ об идеальном мужчине от администратора салона красоты.