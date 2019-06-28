16 личных фото пользователей, от которых замирает все внутри

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Время уходит навсегда, оставляя в памяти только трогательные и по-настоящему важные моменты. Хорошо, когда они попадают на фотопленку, а еще лучше — когда рядом есть тот, кто расскажет, что за история прячется за кадром.

Мы в AdMe.ru считаем, что настоящее волшебство, которое пробирает до самого сердца, всегда можно обнаружить где-то среди старых фотокарточек.

«Поздравляю с Днем отца человека, который решил стать для меня настоящим папой, хотя и не был обязан»

«Моей девочке 15 лет, и сегодня она хотела погулять в парке. Я отнес ее туда. Она просто вот так присела, чтобы насладиться солнышком. Безумно люблю ее»

Та самая компания, с которой ты раз и навсегда

«Перед запуском шаттла „Колумбия“ мне разрешили „обнять“ папу на прощание. На фото не видно стены, которая отделяет космонавтов от их семей, потому что перед полетом в космос действует система карантина»

«Мы с молодым человеком обнаружили, что у нас есть похожие фотографии из детства, когда мы оба были фанатами „Черепашек-ниндзя“»

«Моя дочь ничего не видит с конца 2017 года. Я сделал это фото на телефон, когда они с братом стояли, не толкаясь. Кажется, что она смотрит на него и улыбается. Это одновременно радует меня и бьет прямо в сердце, потому что кажется, что она действительно видит его»

«Муж подружился с этим 95-летним мужчиной, который сидел рядом с нами. К концу 4-го часа полета наш сосед уже показывал ему на камере фотографии с Рождества и рассказывал все о своей семье»

«Через 5 лет постоянных попыток, после трех детей, которых мы потеряли, я наконец держу на руках нашего маленького ангела»

«Год назад мы усыновили мальчика с аутизмом из Кореи. Недавно на свадьбе он вдруг взял бабушку за руку и отправился с ней на прогулку. Впервые за все время!»

«Я спас этого хорошего мальчика год назад. Он сидел со мной так с первого дня, словно знал, что теперь он у себя дома»

«Коллега сказала, что у меня всегда какой-то подозрительный взгляд. Я немного смутился, а потом вспомнил, что это мое обычное выражение лица с детства»

Президент Ирландии вместе со своим лучшим другом. Они ходят вместе на все мероприятия

«Спасибо пользователям сайта Reddit, которые помогли мне добраться домой и провести с мамой наш последний День матери»

«Я получила образование на дому и не была уверена, что меня ждет что-то большее, чем работа простым кассиром. А теперь я представитель первого поколения в нашей большой семье, кто получил диплом»

"Наш школьный пес-помощник тоже стал героем выпускного альбома и попал в раздел с учителями. И у него есть бабочка"

«Бабушка жены умерла вчера в этой комнате. Мой пес всегда был рядом, когда бабуля чего-то боялась или просто чувствовала себя одиноко. Он не покидает свой пост, потому что все еще ждет свою подругу»

А у вас есть под рукой старая фотография с особой историей? Делитесь в комментариях.