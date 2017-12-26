16 курьезных поступков, которые могли учудить только наши бабушки

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Наши бабушки — такие трогательные и беззащитные в современном мире. Только они могут о нас позаботиться, как никто другой, и развеселить своими забавными поступками. Мы в AdMe.ru собрали милые действия бабуль, над которыми по-доброму смеются их внуки. Потому что бабушка — это совершенно особенный человек, который дарит только тепло и хорошие эмоции.

1. Соблазнительные елочные игрушки

Эта бабуля решила украсить елку и приобрела в магазине несколько блестящих шаров. Придя в гости, ее внучка заметила кое-что неладное. Она указала бабуле, что ее игрушки — не что иное, как женское нижнее белье в подарочной упаковке. «О боже, — ответила озадаченная пожилая женщина, — что же обо мне подумали люди в магазине, ведь я купила их целых 6 штук!»

2. Украшения на Пасху

Эта бабушка старательно украсила дом к празднику Пасхи. И в корзинку с декором она водрузила этого «зайца» в качестве пасхального символа.

3. Три кота

Женщина приютила у себя трех бродячих котов, о которых заботилась и которым разрешала уютно спать в своем доме. Когда к ней заглянул внук Эрик, бабушка рассказала ему об этом. Парень решил взглянуть на кошек и был несколько шокирован. Одна из кошек оказалась... опоссумом. Хитрюга притворялся котом ради теплой постели и заботы. А женщина не стала выгонять самозванца и решила продолжать заботиться о нем, ведь, вероятно, тяжелые обстоятельства вынудили его искать помощи у людей.

4. Оладушки

«Бабушка приехала ко мне в гости и сказала, что я очень худой».

5. Скудные сэндвичи

Эта бабушка всегда берет с собой порцию бекона, потому что считает, что в ресторанах его никогда не кладут в сэндвичи достаточно.

6. Хомячок-мексиканец

Бабушка связала крошечное сомбреро для хомячка своего внука.

7. Бабулин телефон

«Так выглядит телефон моей бабули. Она думает, что это просто какая-то реклама». Какая несправедливость: всем достается кусочек бабушкиной заботы, кроме смартфона.

8. Салфеточки

Каждая бабушка знает: любая поверхность в доме должна быть накрыта ажурной салфеточкой. И на игровую консоль внука никакие исключения не распространяются. А что, вышло ведь миленько.

9. В хозяйстве все пригодится

Внук оставил у бабушки старый ноутбук и несколько компьютерных игр. Приехав в гости, он решил помочь ей в огороде. Возле грядки с клубникой парень заметил необычное бабушкино приспособление. «Это отпугивает птиц», — ответила старушка на вопрос о назначении такого изобретения.

10. На подзарядке

Внуку пришлось долго объяснять бабушке, что usb-флешка не требует подзарядки.

11. Маленький десерт

«Бабушка приготовила вкусное желе. В нем 21 (!) слой».

12. Модные брюки

Эта прабабушка всегда будто в шутку завидовала модным брюкам своей правнучки. Каково же было ее удивление, когда на очередной день рождения ей подарили такие же! Думаете, бабушка смутилась и убрала их подальше? А вот и нет! Она смело щеголяет в молодежных штанах и заряжает своим позитивом.

13. Свинка-уродец

Когда внучка обнаружила в саду у бабушки эту свинку, у нее появилось несколько вопросов к пожилой женщине. Оказалось, сердобольная бабуля купила ее, потому что... ей стало ее жалко, ведь больше никто б не захотел приобрести такого уродца.

14. По старой привычке

«Подарили бабушке компьютер». Зато не запылится.

15. «Рваные» джинсы

Наши бабушки всегда очень волнуются о нашем здоровье, и современная мода для них — главный враг. Вот и бабушка по имени Шизу объявила бой рваным джинсам внучки. Когда та пришла с работы, то увидела, что ее любимые рваные джинсы аккуратно зашиты, а под «дыркой» даже сделана заплата.

16. «Детская» книжка

Бабуля пошла со своей внучкой в книжный магазин и купила малышке, как она думала, детскую книгу. Дома родители собрались почитать ее дочке, но вместо этого мама девочки не смогла сдержать смеха. Она спросила свою мать: «Открывала ли ты книгу перед покупкой?» На что бабушка созналась, что купила книжку из-за яркой обложки. А все дело в том, что книжка вовсе-то не детская: в ней животные вовсю ругаются и обсуждают наркотики.

Бонус: только бабушки беспокоятся за нас больше, чем мы сами

А как и чем удивляют вас ваши бабушки? Делитесь своими забавными историями.