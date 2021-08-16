16 крутых историй о беременности, которые женщины будут рассказывать не только своим детям, но и внукам

Беременность у всех женщин проходит по-разному. Кто-то живет прежней жизнью, а кто-то испытывает все «чудеса», связанные с перестройкой гормонального фона. Некоторых штормит эмоционально, а у других появляются странные предпочтения в еде.

Мы в AdMe.ru прочли истории о беременности наших читательниц и не смогли сдержать улыбку.

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Лежу в больнице (легла я на пару дней заранее). И тут дядя с тетей приезжают навестить. Ну я вышла, села к ним в машину, пообщались, и вдруг чувствую, что мокро. У меня истерика, кричу: «Воды отошли!» Суета началась, врач осмотрел меня потом: нет ничего. Оказалось, дядя машину помыл, сиденья забрызгал, ну я и села на мокрое. Как вспомню, до сих пор стыдно. © Джамиля Ширванова / Facebook

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В первую беременность летала, словно бабочка, но тошнило от самых неожиданных вещей. Например, от остатков помидорных шкурок, встретившихся мне во время поедания пиццы. Про сырой лук уже молчу: мама жарила лук у себя дома и привозила мне, чтобы я могла приготовить обед. А деликатесом были пельмени, которые лепила свекровь (будь благословенна ее память). Она варила мне огромные порции, я съедала все и добавки просила. А еще все время хотелось вишни. © Julia Markman / Facebook

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На 8-м месяце шагаю себе на работу (в стране, где рожала, декрет за 3 недели до родов). Февраль, серо и промозгло, деревья голые стоят. И вот на одном дереве увидела я один-единственный коричневый листик, который одиноко качался на ветру. И так жалко мне его стало, прямо жуть! Бедный, несчастный, одинокий листик. Ну и картина маслом: сильно беременная тетя прыгает под деревом, пытаясь сорвать этот листик. Местная шпана стояла неподалеку, они заметили и помогли мне заполучить этот листик, до сих пор его храню. © Olia Ba / Facebook

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Во время второй беременности мы ездили к родственникам в гости. У них там рядом много маленьких озер, на берегу которых мы жарили шашлык, а мужчины ловили сетями рыбу. И вдруг я вижу, что среди рыбы в сетях запутались несколько раков. Раки! Загнала мужа по уши в воду, сама с другой стороны. С риском порезать ноги в камышах 2 часа тралили это озерцо вдоль и поперек. Наловили ведро раков, и я, наверное, 2/3 улова съела сама. Никто не решился встать между мной и вареными раками! © Габриела Рыбченко / Facebook

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Оставили меня в предродовом на неделю — ждать плановое кесарево. А дело было 3 января, в праздники. Я смотрела сериал до 3 ночи, слопала сетку мандаринов и огромную коробку Ferrero Rocher. В 5:45 утра у меня отошли воды и начались схватки. Я давай кричать из палаты старшей сестре: «Бегите за Светланой Воцлавовной, она в 7 утра домой уйдет, у нее смена заканчивается!» А потом я расстроилась, чуть ли не плакала и всех уверяла, что я не могу сегодня рожать, я же не выспалась и теперь не скоро высплюсь.

И еще один момент: меня зовут уже в операционную, а я сказала, что не пойду, пока муж мне свои нитки для хирургических швов не привезет (он врач). А он, подлец, все не ехал и не ехал. Почему? Брился! «Ну я же не мог с дочерью небритым познакомиться!» © Anna Smirnova / Facebook

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Жена, когда была беременной, захотела еды из советской столовой. И чтобы запахи вокруг были соответствующие. Весь город объездили, нет таких столовок. В конце концов нашли забегаловку. Короче, теперь наша дочь любит самые дешевые сосиски. Те, которые ну совсем дешевые. Ну нравятся они ей. © Сергей Владимирович / Facebook

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А я мыло всю беременность нюхала. Проснусь в 3 часа ночи, достану из тумбочки 3 куска, выберу себе один и засыпаю с ним в руке у носа. А у подружки муж был дальнобойщиком, приедет из 2-недельного рейса, вонючий, весь в солярке, а она в слезы: «Вадичка, не мойся, ложись спать так, я хочу тебя нюхать!» И плакала, что муж ей не дает дизель на хлеб намазывать и есть, прям до истерики рыдала. © Helen La / Facebook

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Первая беременность прошла без приколов. Не понимала, что такое токсикоз и капризы беременных. Вторая беременность была с токсикозом, и мне так нравилась тошнота, когда тебя тошнит и ты понимаешь, от чего именно. Приколов много было, но запомнилось, как в 3-м триместре накричала на курьера, который привез пиццу. Звонит он в дверь, а я думаю, что это муж. Открываю и ору на него, мол, ключи же есть, чего в дверь звонишь?! Хотя понимаю, что это не муж, но продолжаю орать. Дядька только улыбался. Спасибо, что не обиделся. © Наталия Русецкая / Facebook

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Мне как-то приспичило поесть морковки по-корейски. Зашли с мужем в супермаркет, взяли упаковку заветной моркови, а вилку прихватить забыли. И вот на кассе пробивают нашу покупку, муж еще расплачивается, а я уже открыла упаковку и быстро руками начала есть. Потом до меня доходит, как это выглядит со стороны, ведь живота еще видно не было, я поднимаю глаза на мужа и спрашиваю: «Выгляжу как дурочка, да?» А он: «Ну я просто знаю, в чем дело, мне-то нормально, а вообще да, та еще картина». © Лилия Кондратюк / Facebook

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При первой беременности у меня был жуткий токсикоз на все почти до середины 5-го месяца, а живот уже ну очень выделялся. И вот совершенно неожиданно в 5 утра воскресенья тошнота прошла и до жути захотелось шоколадного кекса. Но только покупного и только из конкретного супермаркета. Я стойко продержалась до 7 утра и со слезами на глазах поплелась в магазин (мужа жалко было будить, он допоздна работал).

Магазины открываются только в 8, но персонал приходит на 15–20 минут раньше. Увидев меня с пузом и слезами, работница сжалилась и впустила меня вместе с остальным персоналом. Итог: 8 утра, я, единственный покупатель в магазине, держу в руках на кассе обертку от 500-граммового кекса, и мы с кассиршей пытаемся ее пробить уже раза 3, так как, пока я поедала этот кекс прямо в торговом зале до открытия касс, я изрядно помяла штрихкод. © Elena Sle / Facebook

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Родила дочь в 1999 году. Так вот, это третьи роды, а я маленькая, на вид лет 14. Весь родзал на ушах стоял. Я им: «Это третьи роды, мне 23 года». И вот я в кабинете, жду. Заходит врач... Мужчина. А вот это у меня в первый раз, у нас только женщины-гинекологи. Я резко убираю ноги с кресла, а врач говорит: «Женщина, я не мужчина, я доктор». © Arzu Tabaza / Facebook

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Знакомая рассказывала, что любила лед. И не тот, который принято специально морозить в формах, а тот, который появляется на морозильной камере. Ее прямо колбасило. У них с мужем новый холодильник был, в нем льда не было. Так она к родителям ходила. У них старенький, льда много. © Оксана Седанова / Facebook

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31 декабря 2007 года я осознала, что до сих пор была очень черствым и жестоким человеком, и все, кто меня окружает, такие же. Иначе мы все давно бы осознали, насколько печальна и трагична песня «Я спросил у ясеня». Я обливалась слезами и соплями, выла и объясняла мужу глубокий смысл этой песни. Он старался не смеяться. С тех пор каждый год 31 декабря мы всей семьей вспоминаем эту историю, и, когда начинается песня, домашние мне говорят, мол, давай, начинай завывать: «Была-а-а тебе-е-е любимая...» © Анастасия Куликова / Facebook

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1995 год, беременна сыном. Мне так захотелось сгущенки, а в магазине ее нет. Прям невозможно. Мама поехала в другой город, купила там 2 баночки и привезла. Помню, как я танцевала и подпрыгивала, пока мне ее открывали. Схватила и побежала в дальнюю комнату, спряталась, ела ее из банки и дико ревела, боясь, что у меня отберут. Съела полбанки — и все, меня отпустило. Долго потом я на сгущенку смотреть не могла. © Arzu Tabaza / Facebook

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Дело было 8 лет назад. Родила. Врач говорит, мол, диктуй номер кого-то из родственников, позвоню, поздравлю. На ум пришел мамин номер. Трубку взял незнакомый мужик. Врач ему: «Поздравляю, у вас сын родился». Дальше было кино. Долго смеялись. А я только последнюю цифру неправильно сказала. © Lusine Shirinyan / Facebook

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Месяце так на 7-м загремела на сохранение. Лежу в 2-местной палате. Положили девочку с примерно таким же сроком. А она каждые полчаса зубы чистит. Ну, думаю, угораздило. Вскоре познакомились. Оказалось, это ей мяты так хотелось. Приехала домой, и меня как накрыло: пасту на щетку — и в рот, и не зубы чищу, а сосу и грызу. И так вкусно! А потом такой же вкус в конфетах Rondo оказался и определенных драже tic tac. Пока муж на работе, бежала скупала полмагазина и прятала по карманам зимних вещей. © Наталья Петрушина / Facebook