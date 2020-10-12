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16 копеечных приспособлений для кухни, которые, судя по отзывам, действительно хороши

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Современный взрослый человек в среднем тратит на приготовление пищи 1 час в день. Вроде немного, но в год, получается, мы тратим на это более 365 часов жизни. Это время можно немного сократить, если в процессе готовки использовать некоторые полезные устройства. В принципе, с ними само нахождение на кухне станет более приятным и комфортным.

Мы в AdMe.ru узнали, какие дешевые кухонные приспособления можно купить на AliExpress, и включили в эту подборку те, которые заслужили только положительные отзывы. И мы ориентировались не на отзывы вроде «товар пришел быстро, упаковка целая, еще не пользовался, продавца рекомендую», а на комментарии людей, которые испытали купленную вещь на деле.

Силиконовая масляная щетка

© aliexpress

В отзывах пишут, что щетка отличного качества, мягкая, силиконовая, ничем не пахнет. И очень удобна в использовании.

Купить масляную щетку можно здесь.

Силиконовая крышка-невыкипайка

© aliexpress

Крышка действительно выполняет свою функцию: вода не проливается из кастрюли во время кипения. Силикон хороший, без запаха. Одна из тех, кто заказывал такую крышку, пишет, что к ее использованию быстро привыкаешь: положила на кастрюлю и дальше занимаешься своими делами, не надо следить, чтобы ничего не убежало на плиту.

Купить крышку можно здесь.

Многоразовый коврик для выпечки

© aliexpress

В отзывах многие указывают, что покупают товар уже во второй-третий раз — маме и друзьям. Коврики заменяют собой пергаментную бумагу, отпадает необходимость смазывать противень маслом.

Купить коврик можно здесь.

Портативный термоупаковщик

© aliexpress

Термоупаковщик запаивает и обрезает край, работает от 2 батареек АА, которые в комплект не входят. С обратной стороны есть магнит, можно повесить на холодильник.

Купить гаджет можно здесь.

Форма для лепки пельменей

© aliexpress

Несмотря на кажущуюся бесполезность этой формы, ею удобно пользоваться и она действительно позволяет экономить время.

Купить ее можно здесь.

Органайзер с крючками

© aliexpress

Те, кто повесил органайзер у себя на кухне, написали, что он держится крепко и очень удобен в эксплуатации.

Купить его можно здесь.

Полуавтоматический венчик для взбивания яиц

© aliexpress

Венчик работает лучше, чем ожидаешь от него. Кстати, действует он по типу волчка.

Купить венчик можно здесь.

Открывалка для банок

© aliexpress

Пользователи пишут, что открывалка прочная и удобная в использовании.

Купить ее можно здесь.

Распылитель лимонного сока

© aliexpress

Распылитель полностью разбирается, удобно чистить. Проверено на лимоне — работает.

Купить распылитель можно здесь.

Инструмент для чистки креветок

© aliexpress

Покупатели пишут, что инструмент работает идеально, если следовать инструкциям. Отличное качество за такую цену.

Купить его можно здесь.

Компактный измельчитель

© aliexpress

Ножи острые, измельчают отлично, пользоваться вещью очень удобно. Режет он буквально все (не только овощи и фрукты, но даже мясо).

Купить гаджет можно здесь.

Пресс-форма для пончиков

© aliexpress

Купившие пресс-форму пишут, что она действительно проста в использовании, к ней ничего не прилипает и она легко моется.

Купить инструмент можно здесь.

Шейкер для яиц

© aliexpress

Яйца быстро и легко смешиваются внутри, в итоге после варки они получаются желтыми. Очень нравится детям.

Купить инструмент можно здесь.

Мерная ложка

© aliexpress

Эта ложка отлично подойдет для тех, кому важно использовать точное количество ингредиентов при готовке. Сделана аккуратно, удобно держать в руке.

Купить ложку можно здесь.

Насадка-распылитель на кран

© aliexpress

Пользователи хвалят качество, легкость установки, возможность использования вместо привычного аэратора. Удобно мыть ложки и вилки, объемную посуду.

Купить насадку можно здесь.

Гибкая пружина с захватом для прочистки труб от засоров

© aliexpress

В отзывах указано, что пружинка прочная, тугая, с крепким захватом. В то же время пользователи отмечают, что она не везде пролезает: там, где раковина с круглыми отверстиями, пролезет, если же они треугольные — нет.

Купить этот инструмент для устранения засоров можно здесь.

Какие приспособления вы используете на кухне, чтобы готовка отнимала меньше времени и сил?

Фото на превью aliexpress
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