16 копеечных приспособлений для кухни, которые, судя по отзывам, действительно хороши

Современный взрослый человек в среднем тратит на приготовление пищи 1 час в день. Вроде немного, но в год, получается, мы тратим на это более 365 часов жизни. Это время можно немного сократить, если в процессе готовки использовать некоторые полезные устройства. В принципе, с ними само нахождение на кухне станет более приятным и комфортным.

Мы в AdMe.ru узнали, какие дешевые кухонные приспособления можно купить на AliExpress, и включили в эту подборку те, которые заслужили только положительные отзывы. И мы ориентировались не на отзывы вроде «товар пришел быстро, упаковка целая, еще не пользовался, продавца рекомендую», а на комментарии людей, которые испытали купленную вещь на деле.

Силиконовая масляная щетка

В отзывах пишут, что щетка отличного качества, мягкая, силиконовая, ничем не пахнет. И очень удобна в использовании. Купить масляную щетку можно здесь.

Силиконовая крышка-невыкипайка

Крышка действительно выполняет свою функцию: вода не проливается из кастрюли во время кипения. Силикон хороший, без запаха. Одна из тех, кто заказывал такую крышку, пишет, что к ее использованию быстро привыкаешь: положила на кастрюлю и дальше занимаешься своими делами, не надо следить, чтобы ничего не убежало на плиту. Купить крышку можно здесь.

Многоразовый коврик для выпечки

В отзывах многие указывают, что покупают товар уже во второй-третий раз — маме и друзьям. Коврики заменяют собой пергаментную бумагу, отпадает необходимость смазывать противень маслом. Купить коврик можно здесь.

Портативный термоупаковщик

Термоупаковщик запаивает и обрезает край, работает от 2 батареек АА, которые в комплект не входят. С обратной стороны есть магнит, можно повесить на холодильник. Купить гаджет можно здесь.

Форма для лепки пельменей

Несмотря на кажущуюся бесполезность этой формы, ею удобно пользоваться и она действительно позволяет экономить время. Купить ее можно здесь.

Органайзер с крючками

Те, кто повесил органайзер у себя на кухне, написали, что он держится крепко и очень удобен в эксплуатации. Купить его можно здесь.

Полуавтоматический венчик для взбивания яиц

Венчик работает лучше, чем ожидаешь от него. Кстати, действует он по типу волчка. Купить венчик можно здесь.

Открывалка для банок

Пользователи пишут, что открывалка прочная и удобная в использовании. Купить ее можно здесь.

Распылитель лимонного сока

Распылитель полностью разбирается, удобно чистить. Проверено на лимоне — работает. Купить распылитель можно здесь.

Инструмент для чистки креветок

Покупатели пишут, что инструмент работает идеально, если следовать инструкциям. Отличное качество за такую цену. Купить его можно здесь.

Компактный измельчитель

Ножи острые, измельчают отлично, пользоваться вещью очень удобно. Режет он буквально все (не только овощи и фрукты, но даже мясо). Купить гаджет можно здесь.

Пресс-форма для пончиков

Купившие пресс-форму пишут, что она действительно проста в использовании, к ней ничего не прилипает и она легко моется. Купить инструмент можно здесь.

Шейкер для яиц

Яйца быстро и легко смешиваются внутри, в итоге после варки они получаются желтыми. Очень нравится детям. Купить инструмент можно здесь.

Мерная ложка

Эта ложка отлично подойдет для тех, кому важно использовать точное количество ингредиентов при готовке. Сделана аккуратно, удобно держать в руке. Купить ложку можно здесь.

Насадка-распылитель на кран

Пользователи хвалят качество, легкость установки, возможность использования вместо привычного аэратора. Удобно мыть ложки и вилки, объемную посуду. Купить насадку можно здесь.

Гибкая пружина с захватом для прочистки труб от засоров

В отзывах указано, что пружинка прочная, тугая, с крепким захватом. В то же время пользователи отмечают, что она не везде пролезает: там, где раковина с круглыми отверстиями, пролезет, если же они треугольные — нет. Купить этот инструмент для устранения засоров можно здесь.

Какие приспособления вы используете на кухне, чтобы готовка отнимала меньше времени и сил?