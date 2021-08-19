16 комиксов о том, что мы и наши дети друг для друга — точно пришельцы с другой планеты

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Споры на тему «раньше трава была зеленее» не утихнут, наверное, никогда. Взрослые ругают технический прогресс и сравнивают детство нынешних подростков, неотделимое от гаджетов, со своим, когда пределом мечтаний был простой видеомагнитофон. Молодежь подтрунивает над своими «отсталыми» родителями, которые выросли без мобильных телефонов. Мы считаем представителей другого поколения едва ли не пришельцами с иной планеты, хотя на самом деле просто немного им завидуем.

AdMe.ru любопытства ради решил сравнить, насколько же сильны различия между поколением современных детей, нами и нашими родителями в их далеком детстве. Приступ ностальгии гарантируем каждому.

Второкласснику 40 лет назад предоставляли куда большую самостоятельность

Зато сейчас родители стараются проводить с детьми больше времени

А еще внимательнее относятся к желаниям своих детей. И это здорово

Ассортимент товаров для новорожденных не баловал разнообразием, и 30 лет назад малыши обходились без радионяни и памперсов

И даже материнского внимания им доставалось меньше

Вкусы детей изменились, зато у бабушек сейчас меньше хлопот

Да и у мам, в общем-то, тоже

Гаджеты, конечно, способны занять детей надолго. Но иногда каждая мама думает: «Уж лучше бы бардак устроили»

Серьезный разговор с отцом заставлял сыновей краснеть от неловкости момента. Нынешние же дети могут сами провести с родителями ликбез на тему отношений с противоположным полом

А вот в школе мамам и папам раньше приходилось появляться чаще

Длинная коса была гордостью девочек, и сменить прическу можно было, лишь спросив разрешения у родителей

То же самое касалось одежды. Твоим личным стилистом была мама. А иногда... продавщица на вещевом рынке

Время просмотра фильма или новой серии сериала зависело от телепрограммы, опубликованной в газете. Приходилось подстраиваться

Вместо лайков нужно было собирать металлолом и макулатуру

Игры и игрушки поджидали детей на каждом шагу, нужно было только проявить смекалку

А вот семечки и 20 лет назад были, и, наверное, через 20 лет будут любимым лакомством, окутанным туманом загадок и слухов