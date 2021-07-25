16 комиксов о том, какие бабушки и дедушки получатся из нашего поколения
У каждого поколения есть свои особенности, которые остаются с ним навсегда. Какими бабушками и дедушками будут наши родители — уже известно, а как насчет нас? Чем займем свободное время? Будем ли печь фирменные пирожки? Снимем ли мы тоннели, расплетем дреды и сведем татуировки или станем яркими бабулями и дедулями?
Сегодня AdMe.ru пофантазировал на тему того, как будет выглядеть наше поколение в старости.
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Вот так мы представляем себе, какие из нас получатся бабушки и дедушки. А вам как кажется, все будет так или с чем-то мы точно не угадали?
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