16 комиксов о том, какие бабушки и дедушки получатся из нашего поколения

У каждого поколения есть свои особенности, которые остаются с ним навсегда. Какими бабушками и дедушками будут наши родители — уже известно, а как насчет нас? Чем займем свободное время? Будем ли печь фирменные пирожки? Снимем ли мы тоннели, расплетем дреды и сведем татуировки или станем яркими бабулями и дедулями?

Сегодня AdMe.ru пофантазировал на тему того, как будет выглядеть наше поколение в старости.

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