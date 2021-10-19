16 историй о людях с синдромом вахтера, которые готовы кого угодно «поставить на место»
Редкие счастливчики никогда в жизни не сталкивались с кем-то, о ком можно сказать: «Да у него синдром вахтера». Это не официальный диагноз, а всего лишь меткое обозначение поведения, которое демонстрируют люди, вообразившие, что хотя бы на мгновение они получили власть над другими: «закрыть и не пущать», требовать справки и объяснительные, придираться к несущественным мелочам, мешая производственному процессу.
Мы в AdMe.ru уверены, что пренебрежительное и бестактное отношение к окружающим, желание почувствовать себя более важным за счет другого — это не те качества, которые присущи лишь представителям какой-то одной профессии. К сожалению, такое случается сплошь и рядом.
- Преподаватель из Франции вел занятия в питерском университете. Русского он не знал. Как-то в аудитории появилась уборщица и нервно сказала, что пора закругляться, мол, ей убирать надо. Француз ни слова не понял, но, увидев женщину с ведром и тряпкой, решил, что где-то протечка и требуется помощь. Преподавателю просто не могло прийти в голову, что эта дама пытается командовать, пока студенты не объяснили ему, в чем дело. © revoltp / LiveJournal
- Пару лет проработал в одной компании, потом меня и пару коллег повысили. В том числе и парня, который пришел где-то на год раньше. Теперь он говорит мне, как плохо я работаю, критикует каждое мое действие. Поговорил с ним об этом, и он сказал, что, поскольку он работает дольше, он как бы мой начальник. Кстати, мой настоящий начальник доволен тем, как я справляюсь со своими обязанностями, а вот тем, как работает этот парень, — нет. © throwaway102526 / Reddit
- Пишет мне в 12 часов ночи тетка из ЖСК, которой я не занесла какие-то бумажки: «Когда Вы обращаетесь ко мне, то должны писать „Вы“ с большой буквы. При обращении к человеку старшего возраста и представляющему власть, как в нашем случае, надо писать „Вы“. Я буду разговаривать с Вами только тогда, когда я буду „Вы“». Я такая: «Что?» © 32_dec / Twitter
- В выходной пошли с ребятней в музей. Ходим нога за ногу, разговариваем шепотом. Дети ничего руками не трогают, да и картины за бархатными шнурами — особо носом не уткнешься. Вдруг посреди этого благолепия тетушка-смотрительница как взвоет сиреной: «Срочно уберите руки ребенка от шнура!» Я говорю: «Помилуйте, он всего лишь хочет поближе рассмотреть». Она орет: «Я вызову охрану! Вандалы!» Детеныш испугался, тянет из зала, чуть ли не плачет. На ресепшене спросила, мол, что за фигня? Говорят: «Ой, не обращайте внимания, она у нас так бережно относится к искусству». Это шнур у них теперь искусство, что ли?
- Работаю на удаленке. Начальник отдела не видит меня, и его это очень раздражает. Звонит каждые 15–20 минут. Рисует у себя в голове картины того, как я отдыхаю и поэтому не хочу моментально отвечать на его сообщения в WhatsApp. Начальник управления звонит каждые 30–40 минут. Думает, что нужно напоминать о работе. А когда они звонят одновременно, кто-то из них думает, что я болтаю с кем-то не по делу. © Подслушано / VK
- Когда работала в вузе, меня почему-то невзлюбила вахтер. Постоянно придиралась и требовала документы. И каждый раз внимательно изучала список тех, кому можно было ключи от кафедры выдавать, и искала там мою фамилию. При этом она прекрасно знала, что вообще-то этот список я составляю. © veronika_stef / LiveJournal
- Отвез ребенка в садик ближе к 9 часам утра. Садик, между прочим, частный, немалые деньги за него платим. А мне вахтерша недовольно так говорит: «Что так поздно?» Я ей ответил, что нормально, мы вроде не опоздали. Крикнула на меня и сказала, что, дескать, запарили ее, покоя не дают. Позвонил заведующей и говорю: «С каких пор ваши вахтеры устанавливают график приема детей?» Та, естественно, построила вахтершу. Досталось и воспитателю, так как встречать детей должна непосредственно она. © AlexRomanovvvvv / Pikabu
- Знакомые вызвали электрика из управляющей компании (УК). Причина — щиток искрит и свет моргает. Щиток на этаже, доступ к нему свободный, но электрик по телефону стал требовать присутствия вызывающего. Знакомый был на работе, но сообщил, что соседи дома, пусть электрик к ним обратится со всеми вопросами. Электрик отказался. Мол, кто вызывает, тот и должен мастера встречать. Знакомому надоело, позвонил диспетчеру в УК, пригрозил, что вызовет пожарных, на что в УК пообещали электрика выслать, но на неделе. Знакомый плюнул и вызвал пожарных. Те приехали, вскрыли щиток, сломав замок и дверцу, следом за ними прибежал электрик, потому что уже ему стали звонить пожарные. Проблему устранил, а когда пришел через пару дней ремонтировать дверцу и устанавливать новый замок, то пожаловался соседям, что его оштрафовали и заставили на свои деньги замок покупать, мол, он потерял ₽ 3 тыс. просто так. © sergelektrik / Pikabu
- Однажды утром мы с девушкой и нашим 6-месячным щенком отправились в магазин. Мы очень ответственные владельцы, предварительно позвонили в этот конкретный магазин и спросили, пускают ли туда с собаками. Менеджер магазина подтвердил, что можно приходить с собакой при условии, что пес на поводке и хорошо себя ведет. Собираемся войти внутрь, и вдруг дама на стоянке кричит нам: «Это служебная собака?» Мы отвечаем: «Нет». Дама, очень снисходительно: «Тогда вам туда нельзя». Мы: «На самом деле в этот магазин разрешено приходить с собаками, мы звонили и уточняли у менеджера». Дама: «Вы не можете взять ее туда! Удачи!» © Sea_Satisfaction8895 / Reddit
- Как-то зимой купила размораживатель замков автомобиля и бросила в сумку. А в гипермаркете, проходя через кассу, зазвенела. Охранник попросил сумку проверить, нашел эту жидкость и сразу же принял нервный вид. Я объяснила ситуацию, но слушать меня никто не собирался. В этот момент у секьюрити зазвонил телефон, и он ответил: «Алло! Я занят, я на задержании преступника». © Подслушано / VK
- Работаю в сфере образования. У отдела кадров есть такая заморочка: в 8:30 обходить каждый кабинет и проверять, на месте ли сотрудник. Если кого-то нет, пишется докладная на имя директора. С сентября у меня накопилось около 40 штук таких объяснительных. Вызвали на ковер, крики, угрозы испортить мне трудовую. Я сижу, глаза в пол. Мне дают слово: «Извините меня, но такое будет повторяться». Гневно охают. Продолжаю: «Согласно договору, мой рабочий день начинается с 9:00». И ведь никто не извинился. © Подслушано / VK
- В студенчестве подрабатывал в небольшой кейтеринговой компании. Однажды мы обслуживали свадебный банкет, и одна из теток невесты была невероятно груба и все время требовала: «Я родственница невесты, так, дай мне то, дай мне это». И вот ждет она своей очереди получить напиток и громко жалуется на все, а затем говорит обслуживающему ее человеку, что он слишком медлительный. Тот отвечает: «Мы стараемся, как можем, вот ваш напиток, хорошего вечера». Она: «Вы всего лишь кучка тупых детей. Я хочу поговорить с вашим менеджером или владельцем компании. Или с кем-то взрослым, кто может выгнать вас отсюда и выполнить работу правильно». На что официант ответил: «Я владелец этой компании. Обратите внимание, что если вы хотите, чтобы я убрался, то я уеду вместе с едой и напитками». Стервозная тетя больше не беспокоила нас всю оставшуюся ночь. © VictorBlimpmuscle / Reddit
- Хожу в бассейн при фитнесс-клубе просто поплавать. На днях тренер, который там следит за тем, чтобы никто не утонул, кричит мне: «Дама в фиолетовом купальнике, плывите сюда». Подгребаю к бортику и офигеваю от такой тирады: «Сейчас же выйдите из воды и больше в таком виде здесь не показывайтесь». Я чуть не утонула: «В каком виде?» В ответ: «У вас не спортивный купальник». Что есть — то есть: у меня сплошной купальник с кокетливой юбочкой. На мой взгляд, он для плавания подходит ничуть не меньше, чем мини-бикини девушек, которые вместе со мной плавают. Вышла, накинула полотенце, дошла до ресепшена и устроила там такой армагеддон с требованиями предъявить правила, позвать администратора и далее по полной, что качки со штангами в зале присели и сидели так, пока я не закончила. Тренера этого в бассейне больше не видела, плавала в том же фиолетовом купальнике с юбочкой.
- Наш администратор работает на 2 работах одновременно. Докопалась до него новая кадровичка: должен быть на работе, а его нет. И состоялся у них такой диалог:
— Вы где?
— Что-то не работает?
— Вы должны быть на работе! Вы где?
— В серверной.
— Вас там нету, я смотрела.
— В серверном шкафу я. Слежу за тем, чтобы все работало!
Минут через 15 она уже жаловалась директору:
— Нет его там! Я рядом стояла и звонила. Звонка не было слышно!
Директор, слегка похрюкивая:
— Ну, может, у него телефон на беззвучном стоит... © Bash.im
- Пришел к нам на работу новый сотрудник службы безопасности и начал всем выедать мозг своими правилами. В конце недели принес админу листик со штрафами: отсутствовал на рабочем месте, опоздал на работу, ушел раньше, выходил несколько раз с территории без согласования с СБ. Но самый сок — когда админа не было на месте, безопасник взял и забрал из серверной принтер, а затем впаял админу штраф в ₽ 2 тыс. Дескать, не закрыл за собой дверь в серверную, чем спровоцировал хищение. В ответ на то, что до серверной 4 двери с замками, куча камер, а админ постоянно бегает «принтер настроить», безопасник улыбнулся и остался непреклонен. Тогда админ, подгадав момент, вынес из его кабинета 2 монитора и системник. © APXuK / Pikabu
- Нужно было срочно отксерокопировать справку, пошла в магазин канцтоваров. Пришла с маленьким ребенком на руках, вся запыхавшаяся. Парень в копировальной говорит: «Ждите». Ну, думаю, ладно. 13:10 на часах. Стою, жду. Спустя пару минут парень достает контейнер и начинает демонстративно уплетать гречку. Я поняла, что это явно не рабочий процесс, спрашиваю: «Так вы мне отксерите?» На что он мне с гонором отвечает: «Вообще-то у меня перерыв». Я посмотрела по сторонам, убедилась в том, что нигде нет таблички с графиком. Спросила:
— До которого часа?
— До 14:00.
— Почему вы сразу не сказали?
— Я обязан перед вами отчитываться? Сказал же — ждите.
Тут я не выдержала и на весь магазин высказалась: мол, понятно, почему взрослый парень работает на такой работе, ведь бездельники никому не нужны. Пока уходила, продавцы из соседних отделов согласно кивали. © Estee / Pikabu
А вы сталкивались с людьми, которые готовы упиваться любой крохой власти? Как вам удавалось поставить их на место?