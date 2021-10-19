16 историй о людях с синдромом вахтера, которые готовы кого угодно «поставить на место»

Редкие счастливчики никогда в жизни не сталкивались с кем-то, о ком можно сказать: «Да у него синдром вахтера». Это не официальный диагноз, а всего лишь меткое обозначение поведения, которое демонстрируют люди, вообразившие, что хотя бы на мгновение они получили власть над другими: «закрыть и не пущать», требовать справки и объяснительные, придираться к несущественным мелочам, мешая производственному процессу.