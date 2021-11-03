16 историй о находчивых родителях, которые воспитывают счастливых детей

Воспитание детей — задачка не из простых. Ведь порой так сложно сохранить самообладание, когда ребенок отказывается делать что-то с первого раза или, того хуже, устраивает на людях истерику. Однако некоторые родители все-таки находят в себе силы не реагировать эмоционально и учатся вовлекать детей в игру вместо того, чтобы заставлять и наказывать.

Мы в AdMe.ru обожаем смекалистых людей, которые умеют добиваться своего мягко, без агрессии. Поэтому просто не смогли пройти мимо этих историй о хитростях, которые вполне сможет применить на практике каждый родитель.

Когда я слышу истории о том, как детей наказывают за то, что тарелка «не чистая», вспоминаю своего папу. Однажды в детстве я не хотела есть вермишель в форме ракушек, и он сказал: «Теперь ты морская разбойница», — повязал мне бандану, взял в плен мои игрушки и добавил, что разбойницы едят ракушки, чтобы быть сильными и продолжать морские путешествия. Порция была съедена за минуту. © iamhellcat / Twitter

Дети часто не могут уснуть, потому что вертятся под одеялом. Мой папа, когда я был маленьким, укладывал меня, поднимал одеяло над кроватью и говорил: «Ну, вертись!» После чего я крутился, возился, а потом, обессилев, замирал, и он накрывал меня. Становилось тепло и уютно, и вертеться больше не хотелось. Мигом засыпал. © manlogin / Pikabu

В детстве мою подругу наказывали за плохое поведение, оставляя без салата. В итоге сейчас она обожает салат и всегда старается съесть его как можно больше. Так совпало, что ее нынешнего мужа наказывали лишением книг. И это оказало такой же эффект. © cookiearthquake / Reddit

У моего папы был в арсенале один грандиозный прием. Когда кто-то из детей (а их было пятеро) падал и начинал плакать, он сразу говорил: «Иди скорее ко мне, я тебя подниму». Почему-то это всегда прокатывало: ребенок сам поднимался и шел к нему, по дороге забывая, почему он вообще плачет. © ksavyena / Pikabu

Мне накладывали еду в тарелку с рисунком на дне и говорили, что если я все съем, то откопаю клад в виде этого рисунка и узнаю, что там на этот раз. © nekochertila_ / Twitter

Как-то раз заметила, что дочка (ей 6 лет) ведет себя со мной как-то резко. Спросила ее, в чем дело и как я могу помочь. А она вдруг уставилась на меня, сказала: «Я не знаю», — и расплакалась. Я стала успокаивать ее и заверила, что все в порядке, что я тоже иногда грущу и что у меня нет к ней претензий. Тогда она наконец ответила: «Мой мозг вынуждает меня быть грубой». И тут я объяснила, что плохое настроение может быть у каждого. Но если мы не хотим никого ранить, можно просто сказать: «Мне нехорошо и нужно побыть наедине». Потом мы попробовали повторить эту фразу несколько раз, она перестала плакать и обняла меня. © DrChaeEd / Twitter

У моей мамы была подруга, которая клала овощи в свою тарелку, а детям не давала. И когда дети просили попробовать, она неохотно отвечала: «Это еда для взрослых. Но я могу дать тебе чуть-чуть». В итоге ее дети обожают овощи. А мне приходилось по 3 часа сидеть за столом и пялиться на противную цветную капусту, которую я отказывалась есть. © laik72 / Reddit

Старшей дочке 4,5 года. Ее стали прикалывать страшилки. Рассказываем ей с женой истории на прогулках. Дочка на одной страшилке не останавливается, просит еще. Хотя у меня с воображением все в порядке, не мог придумать нормальных страшилок: все «заказчику» не нравилось. До тех пор, пока я не догадался пересказывать ей тексты песен «КиШа». Вот тут пошло дело! © kartaev / Pikabu

Папа в свое время заметил, что, когда он просил меня сделать что-то, например постричь газон, я вечно жаловался и оттягивал момент. Но если он спрашивал, что я буду делать: косить траву или мыть окна, — я выбирал один из вариантов и спокойно выполнял. Это просто сломало мне мозг в 20 лет, когда он наконец признался. Теперь всегда сам использую этот трюк, когда тренирую кого-то или нянчусь с детьми, и он почти никогда не подводит. © AppealToReason16 / Reddit

Когда мне было около 10 лет, мои родители приобрели дачу. И начались вечные попытки припахать меня к дачным занятиям. Поливка, прополка, посадка... Я отбрыкивалась, как могла. Родители подошли к этому вопросу творчески. Они напечатали бумажку и официально объявили меня новой владелицей дачного участка. И тут я, конечно, почувствовала всю ответственность и гордость. Теперь все посадки были под моим руководством, от грядок меня можно было оттащить только впятером, я пахала, руководила и была очень горда собой. © krasovak / Pikabu

Давным-давно, когда мне было около четырех лет, 10-летние соседские мальчики обрызгали меня из водяных пистолетиков и убежали. Я рассказала об этом маме, а она дала мне шланг, включила режим высокого давления и посоветовала закончить то, что они начали. © yourfavdiabetic / Tumblr

Моим детям 4 года и 7 лет, и я знаю, что на вопрос «Можете убрать свои игрушки?» они точно твердо ответят: «Нет». Зато они просто ненавидят, когда им говорят, что они не смогут что-то сделать. Поэтому стоит мне сказать: «Держу пари, что вы не сможете собрать все эти игрушки обратно в коробку», — как они тут же кидаются наводить порядок, чтобы потом бросить на меня возмущенный взгляд: «Мы же говорили!» © bibbobbins / Reddit

Как-то раз в кафе за соседним столом мальчик трех лет начал громко плакать. Мама пыталась его успокоить, но он уже впал в истерику. Тогда она взяла его на руки, вышла из заведения и села на скамейку у входа. Мы слышали, как она сказала: «Посмотри на меня, что тебя расстроило?» Он продолжил плакать. Тогда она добавила: «Ну ты явно устал, давай посидим здесь, пока ты не успокоишься и не скажешь, что не так». Через пару минут так и произошло. Мораль проста: нужно говорить с детьми логично и уважительно вместо того, чтобы затыкать и заставлять справляться со стрессом самостоятельно. © heavens-to-murgatroid / Tumblr

Сын не любит убирать игрушки. Зато он обожает задания на время. Поэтому обычно я превращаю это в игру: предлагаю убрать все красные игрушки как можно быстрее, потом синие, зеленые и т. д. И все — везде порядок. © divorced_dad_670 / Reddit

Когда я была маленькой, мама закапывала монеты в песочнице, оставляла отпечатки больших ботинок на песке и потом говорила мне, что ночью приходили пираты и закопали сокровища. Я могла часами радостно возиться там со своим маленьким ситом, а мама взамен получала спокойное и тихое утро. Кстати, в итоге я стала археологом. © archaeology****s / Tumblr

Столько людей внезапно испытали дискомфорт из-за того, что я разрешила дочери сохранять личное пространство. Иногда, когда ее пытаются обнять, она может сказать: «Нет, спасибо». Обычно в этот момент взрослые смотрят на меня в поисках поддержки. Но я просто говорю: «Все в порядке, солнышко, тебе не нужно обнимать кого-то, если ты не хочешь». Странно, что это всегда вызывает у людей иррациональное раздражение. Но я лишь убеждаюсь, что делаю все правильно. © swedepea / Tumblr