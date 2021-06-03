16 историй о мамах, рядом с которыми расправляются крылья и в 5, и в 45 лет

Оставаться хорошей мамой — это настоящее искусство, ведь одновременно нужно быть строгой и давать ребенку свободу, любить его, но не баловать, поддерживать и помогать, но при этом приучать к самостоятельности. Мы решили опубликовать истории о крутых мамах, которые найдут удачное решение в любой ситуации: и когда совсем юный сын решил покраситься в зеленый, и если не хватает денег на исправление прикуса любимой дочери.