16 историй о мамах, рядом с которыми расправляются крылья и в 5, и в 45 лет
Оставаться хорошей мамой — это настоящее искусство, ведь одновременно нужно быть строгой и давать ребенку свободу, любить его, но не баловать, поддерживать и помогать, но при этом приучать к самостоятельности. Мы решили опубликовать истории о крутых мамах, которые найдут удачное решение в любой ситуации: и когда совсем юный сын решил покраситься в зеленый, и если не хватает денег на исправление прикуса любимой дочери.
AdMe.ru снимает шляпу перед этими находчивыми и чуткими мамами и считает, что некоторые из следующих милых хитростей вполне можно взять на заметку.
- Еду на мероприятие, жутко опаздываю и нервничаю. Вдруг звонок от мамы, женщины волшебной и во многих аспектах уникальной:
— Дорогая, ты где сейчас?
— Мусь, еду в машине на встречу, тороплюсь.
— Как настроение? Как в целом дела?
— А почему ты вдруг так интересуешься?
Беспечным тоном отвечает:
— Да тут звонили из полиции. Говорили, что нужны деньги, чтобы тебя отмазать.
— А ты что?!
— Нет, ну я их, конечно, сразу отшила. Но все же, зная тебя, решила позвонить и на всякий случай проверить. © Lost.falcon / Pikabu
- Сегодня мы ели фирни (сладкое блюдо из молока и рисовой муки — Прим. AdMe.ru). Когда мама уже собиралась проглотить ложку этого киселеобразного десерта, она вдруг почувствовала что-то странное. Что-то твердое. Она вытащила пальцами этот предмет, и оказалось, что это были две скобы. Мы вздохнули с облегчением, что она их не проглотила. А она просто сказала то, чего я никогда не забуду: «Слава богу, что это оказалось не в твоей тарелке». © Dhruv Parikh / Quora
- Одно из самых любимых воспоминаний моего сына — шелковица. Это вкусная ягода, но если черная, то безумно маркая, отстирать невозможно. Так я брала одеяло, стелила под деревом, трусила полную миску шелковицы, мыла, надевала 3-летнему сыну и его подружке-одногодке старые футболки, и эти двое сидели на травке у дома и гребли шелковицу горстями, обмазывались ею и были похожи на фиолетовых бесенят. А еще я вытаскивала во двор большую миску, и малыши там плескались. Но примерно половина из тех людей, что проходили мимо фиолетовых детей в бассейне, морщили нос, а каждый 10-й считал своим долгом сказать мне, что я никудышная мать, раз допускаю такое безобразие. © Numida / Pikabu
- На набережной проезжала мимо мамы с 4-летним сынишкой и услышала разговор:
— Я обращусь к тебе с просьбой?
Карапуз, отбегая от парапета, между перилами которого пытался просунуть голову:
— Да-а-а-а-а!
Мама, все так же без сюсюканий, спокойно и просто:
— Выброси, пожалуйста, шкурку от банана в урну, которая вон там стоит.
Пацан с радостью бежит к урне вдали от парапета набережной, а мама ему вслед:
— Может, по этой дорожке и пойдем?
Пацан с воодушевлением:
— Да-а-а-а-а!
Порадовалась тому, как умно мама переключила внимание киндера. И при этом естественно и просто, без заигрываний. © Arina777 / Pikabu
- Мама всю жизнь руководствуется принципом «Жизни и здоровью не угрожает? Значит, все окей». Я до 2 лет росла в деревне. Хочу есть песок — «Давай немного, а то маме не достанется». Спать с собакой в будке — «Пожалуйста, если Тузик не против». Но я этого не помню. Я прочувствовала это на сестре.
— Мам, она упала!
— Ноги и руки целы? Значит, поднимется.
— Мам, тут такое дело... Пока мы вас ждали, чтобы в гости идти, мелкая по лужам прыгала.
— Весело ей было? Ну и хорошо.
И мое любимое. Девиз моей взрослой жизни:
— Мам, я не умею...
— Ну, ходить ты тоже не умела. © filin96 / Pikabu
- У меня 14-летняя дочка вечно чего-то стесняется, поэтому всегда приходится подбадривать. Летом робко завела разговор о выбритых висках и затылке. Уже все обсудили, договорились, фото образцов подобрали. И в последний момент: «Спасибо, но нет». Смелости не хватило. Пришлось подать пример. Побрились обе. Мне 53. © Гончарова Ольга / Facebook
- Когда я была маленькой, я ленилась убирать свои вещи и помогать маме. Однажды мама сказала, что если я буду убираться сама, то смогу найти денежку, которую прячут трудолюбивые феи. С первой уборки я собрала деньги на мороженое, потом стала даже двигать диван, правда, с маминой помощью. Потом узнала, что это мама прячет мелочь по углам, чтобы привить мне вкус к уборке. Прошло 15 лет, я живу отдельно от мамы и тоже прячу для нее деньги в разных местах. Когда положила в первый раз и мама нашла, она сразу поняла, что это от меня, и не хотела брать. А я напомнила ей о феях. И теперь она радуется, как ребенок, когда находит... Люблю свою маму. © Arina Ters / Facebook
- Cын захотел зеленые волосы. Купила в специальном магазине пигмент, но на темно-русый цвет он не очень лег — не понравилось сыну. Пришлось обесцвечивать, добела не стали держать, до золотистого. Пигмент лег отлично, ярко-зеленые волосы, длинная челка... Произвели фурор: для нашего города это чересчур смело, люди оглядывались и пальцем тыкали. Сынуля — молодец, не сдался, все лето проходил. Перекрасили в естественный цвет перед школой. Ему 10 лет. © Татьяна Глущенко / AdMe
- Когда дочка была младшего дошкольного возраста, во время прогулок мы с ней сочиняли сказки обо всем, что видели вокруг. Например, увидели сверкающую на солнце изморозь — и тут же сочинили сказку о том, как Мороз нес мешок блесток, чтобы лес украсить, да не донес, порвал мешок об антенны на крышах домов. Поэтому город с утра весь блестками и украшен. Сейчас дочь уже взрослая, и она создает поразительные мультфильмы по собственным сценариям. Горжусь ею. © Подслушано / Ideer
- Мне было под 40, но фигура и ноги позволяли носить короткие юбки и шортики — только в выходные, потому что на работе нельзя было так одеваться в будни. Поехала я к маме, а она сидела с соседками на лавочке у подъезда. Когда я продефилировала мимо, головы бабушек поворачивались следом, на то место, где заканчивался подол. И одна соседка сделала замечание по поводу несоответствия длины юбки моему возрасту и должности. Ответ мамы мне передала дочь. Та была в восторге, а я — в шоке, потому что мама иногда корила меня за манеру одеваться в выходные дни. Мама сказала: «Ну и ладно! У нее юбка короткая, зато ум длинный. Это лучше, чем наоборот!» © Светлана Лесниковская / Facebook
- Моя мама поддерживала меня на протяжении всех школьных лет. Бегала по магазинам, чтобы купить материалы для моих проектов. Читала те же книги, что и я, чтобы поощрять меня обсуждать их. Посещала мои спортивные мероприятия и болела за меня. Когда мне снились кошмары, она лежала рядом со мной и гладила меня по голове, пока я не засыпала. Постоянно убеждала меня в том, что я могу осуществить свои мечты. Каждый день говорила мне, что любит меня, и часто обнимала. Я так благодарна за то, что она есть у меня. © heatherwants2play / Reddit
- У меня два старших брата. И мама нас в детстве учила этикету: чтобы локти за столом не расставляли и на стол не ставили, она давала каждому по книжке. Нужно было держать книжку под мышкой и так есть. Если локти расставишь — книга упадет. А так сидишь всю трапезу и прижимаешь эту книжку к себе. Моя подруга, услышав это, сказала, что в моей маме пропадает великий педагог. А мама просто находчивая была и смекалистая. И нам, мелким, весело было. © Подслушано / Ideer
- Я помню, как в детстве убирала посуду и, когда я взяла большое блюдо, оно соскользнуло и разлетелось на множество осколков. Я очень расстроилась из-за того, что разбила его, и заплакала. Это блюдо было частью сервиза. Моя мама не поняла, почему я плачу, и спросила, специально ли я его разбила. Вперемешку со всхлипываниями и извинениями я пробормотала: «Нет». А она сказала: «Блюдо — это просто вещь, и ты разбила его по случайности, когда хотела помочь. Ни к чему на тебя сердиться, я просто куплю другое блюдо». Этот момент на всю жизнь отложился в моей памяти. © rmblmcskrmsh / Reddit
- Моя мама терпела мои глупости на протяжении многих лет. В 16 лет я решил сам себе покрасить волосы. Хотел сделать красные пряди, и получилось просто ужасно. Но она не стала на меня кричать, а вместо этого засмеялась и сказала: «Похоже, ты немного облажался?» В 17 лет я решил проколоть губу английской булавкой. Мама не стала спорить, просто предложила пойти к профессионалу, чтобы избежать заражения. В 19 лет я решил нарисовать название нашей группы на двери гаража. Вместо того чтобы выйти из себя, она согласилась с тем, что это круто. И надпись оставалась там до тех пор, пока кто-то из жителей города не закрасил ее. © -eDgAR- / Reddit
- Моя бабушка втихаря прочитала мой личный дневник, а потом сказала маме, где он лежит. Мама наехала на бабушку и ответила, что вторгаться в личное пространство и читать дневник не будет, пока я сама не расскажу. Спасибо ей за понимание. © TryLa1a / Twitter
- 3 года подряд мама делала каждый вечер печенье без выпечки и продавала его по $ 1 за 3 штуки. Она приготовила примерно 15 тыс. печений. За эти годы у дна кастрюли, которой она пользовалась, появился от постоянного перемешивания след по кругу, а ложка полностью износилась с одной стороны. А все потому, что ее материнское сердце не выдержало, когда она увидела, как я, общаясь с друзьями, смеялась и прикрывала рот рукой, чтобы скрыть свою уродливую улыбку. Ее государственная страховка на детей не покрывала расходы на исправление прикуса, но после того случая она отвела меня к ортодонту. И все те 3 года я носила брекеты, а она каждый вечер пекла по 2–3 партии печенья. Это бесконечно много значило для меня. © secretsarenofunnn / Reddit
Какие детские воспоминания о маме остались у вас? Какие хитрости в воспитании используете вы, чтобы успокоить расстроенное чадо или добиться от него нужного поведения?
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