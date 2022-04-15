16 историй о людях, которых родители заклевали своей неусыпной заботой

Родители, которые чрезмерно оберегают и контролируют своего ребенка, нередко превращают его в неуверенного в себе, тревожного взрослого или в нарцисса. И следующие истории показывают, как далеко может зайти вмешательство мам и пап в жизнь своих детей и как повлиять на судьбу их чад.