16 историй о людях, которых родители заклевали своей неусыпной заботой
Родители, которые чрезмерно оберегают и контролируют своего ребенка, нередко превращают его в неуверенного в себе, тревожного взрослого или в нарцисса. И следующие истории показывают, как далеко может зайти вмешательство мам и пап в жизнь своих детей и как повлиять на судьбу их чад.
Редакция AdMe.ru убеждена, что, даже просто читая такие рассказы и делясь ими с друзьями и близкими, можно избежать многих непоправимых ошибок. И последняя история в подборке на 100 % подтверждает это.
- — Алло, я хочу ребенка прописать, что для этого надо?
Консультирую по всему перечню документов, который требуется для прописки ребенка. Записываю на прием через неделю.
Через неделю:
— Что значит «он обязательно должен присутствовать»? Мне сказали, что я как мать являюсь представителем!
— Женщина, молодому человеку 26 лет!
— И что? Это мой ребенок! © OceanicAirlines / Pikabu
- Перед написанием диплома ко мне пришли мама с дочкой на консультацию. Началось шоу. Девушка пыталась открыть рот, задать вопрос, мать ее буквально затыкала. Я пыталась общаться с девушкой, но не тут-то было. Девушке было стыдно, но маме противостоять не могла. Такую агрессивную гиперопеку я встретила впервые. © Наталия Макарова
- Был у меня знакомый. Папин сынок. Носил своему отцу фотографии девушек, чтобы тот выбрал достойную. Раз ошарашил меня заявлением: «Мы тут с папой решили, что ты больше всего подходишь на роль жены. Это ничего, что ты меня на 3 года старше. У тебя родословная хорошая. А то прицепится ко мне девица бедная какая-нибудь». Я ржала как конь. © Alex Dimura
- Мой муж в 42 года по утрам орет своей матери: «Какие трусы мне надеть?» Как хорошо, что он бывший муж. © Елена Кушнир
- Я задумала переехать от свекрови с мужем и детьми на съемную квартиру. Муж был не против. Нашли квартиру хорошую, в удобном расположении. И он пошел об этом сообщить маме. А она сказала: «Я одна жить в доме не буду. Продавайте дом, покупайте мне квартиру и живите как хотите». В результате муж остался с мамой, мол, дом она одна не потянет, а квартира ее со свету сживет. Я ушла с детьми жить отдельно. Дальше, видимо, развод, потому что гостевой брак мне не нужен. © VedaVedma / Pikabu
- У меня есть знакомый, «сыночка-корзиночка». Когда нам было уже за 25, решили мы с ним поехать в одно живописное место в 5 км от города. Все местные там бывали, а он, как оказалось, нет. И тут на середине пути он начинает нервничать и просит развернуться. На мое недоумение пояснил, что он никогда не был так далеко от города без родителей и не уверен, что они это одобрят. От города мы отъехали от силы на километр. © Lustratia / Pikabu
- В подростковые годы я хотела носить мешковатую одежду, но мама была против, и мы нередко грызлись между собой по этому поводу. Но однажды я получила в подарок деньги и впервые купила пару нарядов на свой вкус. И почти сразу вся моя одежда попала в сушилку вместе с маминой губной помадой. Возможно, это было случайностью, но я просто рыдала, глядя на испорченные наряды. И тут приехал папа. Увидев зеленые легинсы, перепачканные помадой, он невозмутимо заявил, что они ему нравятся и он хочет купить их у меня. Дал мне деньги на обновки, а испорченную одежду забрал. © coffcat / Reddit
- У моей мамы была такая сильная мигрень большую часть моего детства, что меня раздражает, если люди шумят. Мне уже 29 лет, я живу со своим парнем, но до сих пор использую наушники, если хочу послушать музыку или поиграть в игру. © unknown author / Reddit
- Помню, первый парень привел меня знакомиться с родителями на Пасху. На тот же день было запланировано знакомство с родителями жениха его старшей 27-летней сестры. Я страшно нервничала ровно до того момента, пока не подали окрошку и мама жениха не начала зубцами вилки вылавливать из его тарелки нарезанный зеленый лук, потому что «Костик не любит». А 30-летний Костик сидел и ждал, когда можно будет поесть. © Оксана Роговая
- Женщина лет около 50 разговаривает по телефону:
— Сереженька, ты проснулся уже? Не проспал? Ну молодец. А творожок в холодильнике видел, я тебе купила? Скушал? Умница! Рубашка поглаженная в ванной висит.
Вот блин, думаю, гиперопека. Хотя, если предположить, что Сереженьке лет 10, родила она его уже в зрелом возрасте. Не исключено, что она вообще надежду потеряла и ребенок стал для нее желанным чудом. Вот и переживает.
Тем временем женщина продолжает разговор:
— Собрался? Паспорт взял? Ключи от машины не забыл? © Bladerunner42 / Pikabu
- Когда я забеременела, мама настояла на том, чтобы ходить со мной на приемы ко всем врачам. Для меня готовились все любимые блюда. Мужа это сводило с ума, особенно при учете, что моя бабушка хотела делать то же самое. Мне пришлось ему объяснять, что до 15 лет меня воспитывала бабушка, поэтому мама как бы пыталась наверстать упущенное. Временами это начинало бесить, особенно когда она звонила в офис моего акушера-гинеколога, чтобы подстроить график посещения под свое свободное время. На 6-м месяце беременности к нам переехала бабушка, которая взяла на себя приготовление пищи и уборку. К 8 месяцам мама была у нас постоянно. Пришлось мне переехать. © Rob Williams / Quora
- Задумалась я на тему приобретения жилья. Начала выбирать и сравнивать в интернете, нигде свои данные не оставляла. А в один день на меня обрушился шквал телефонного спама. Телефон разрывался каждую секунду от звонков в духе «Вы планируете покупку жилья?». Пообщаться и зайти в интернет было невозможно. А вечером, когда шквал звонков более-менее затих, мне позвонила мама, которая только накануне с интернетом познакомилась, и радостно сообщила, что решила мне «помочь» с выбором квартиры. И оставила заявки с моим номером на всех встречающихся ей сайтах. © nujazhegovorila / Pikabu
- Моей знакомой 27 лет. Не работает, живет с мамой. Хобби нет, друзей и парня тоже. Целыми днями либо смотрит сериалы, либо занимается самокопанием: мусолит комплексы и жалуется на жизнь. Мать ее полностью обеспечивает, но контролирует: «дома быть в 21», «этой шайке я не доверяю», «еду приготовлю сама». А если знакомая начинает проявлять инициативу хоть в чем-то, мать сразу хватается за сердце. © Подслушано / Ideer
- Была у сына подруга, мама которой пряталась по кустам, когда они гуляли, покупала билеты в кино и бдила, что и как. Апофеозом был случай, когда они пошли большой компанией в поход и сын, отойдя по нужде, обнаружил палатку мамы подруги в соседних кустах. Расстались, хотя девочка была очень хорошая. © Алена Артемова
- У меня была ученица, увлеченная танцовщица. Но едва она отучилась 6 дней, как родители забрали ее с танцев. Причиной была крепатура в мышцах. Мои заверения, что боль пройдет, если она будет заниматься, на них не подействовали: они, дескать, не могли видеть, как их дочь страдает. А несколько лет спустя я столкнулась с ней в торговом центре. Полная энтузиазма 16-летняя девочка превратилась в разочарованную жизнью развалину. У нее была отличная успеваемость, но не было друзей. Родители искали ей жениха, но отвергали каждого, кто приходил к ней домой. © Shefali Naidu / Quora
- Мой дядя так и не женился. Привел, значит, невесту на смотрины, а та не понравилась дядиной матери. Не того поля ягода оказалась невеста. С тех прошло около 25 лет, дядиной мамы уже не стало, но дядя уже вряд ли женится, ибо пристрастился к пагубной привычке. История банальная, и я бы не стал ее рассказывать, если бы не одно «но»: моя мама видела дурной пример. И когда я привел в дом «неподходящую» невесту, не стала возражать моему выбору. В этом году исполнилось 15 лет нашему счастливому браку, растим двух прекрасных детей. © superedward / Pikabu
А какие отношения сложились с родителями у вас?
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