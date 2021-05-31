16 историй о детях, которые поняли суть жизни раньше остальных

Хоть мы и привыкли думать, что это взрослые воспитывают детей, часто случается так, что уроки чад оказываются очень важными и ценными для самих родителей. В том-то и прелесть жизни — учиться, учиться и еще раз учиться даже у самых маленьких.

Мы в AdMe.ru любим читать истории о смышленых не по годам детях, которые растут умными и воспитанными людьми и подают пример другим.

Укладываю сына спать. Он просит сказку, сам что-то мне рассказывает, а у меня в голове уже крутится только то, сколько мне на неделе по работе сделать нужно будет. В чем я ребенку честно и призналась. Говорю: «Сын, прости, не могу сказку, думаю о том, как много у меня работы». А он мне: «Мама, вот была бы у тебя такая флешка — загрузил вечером в нее работу, а утром она сама уже сделалась». Тут я размечталась и подумала: вот как появлялись в старину сказки про скатерти-самобранки и сапоги-скороходы. У каждой эпохи свои потребности. © Nivyanik / Pikabu

Знакомые с маленькой дочкой пару лет назад уехали в США на ПМЖ. Малышка быстро адаптировалась в многоязычном садике, со своей же группой пошла в школу. И вот в этом году им надо индивидуально выбрать иностранный язык для изучения.

Мама говорит:

— Ну русский, разумеется, чтобы легче было.

А мелкая знайка отвечает:

— Чтобы легче было, надо изучать язык своих друзей: испанский, мексиканский. Русский я и так знаю.

Мама:

— А разве мы тебе не друзья?

Малая:

— Ну, ма-а-ам, разве ты не знаешь: вы мне не друзья, а родственники! © doovy / Pikabu

Вчера вез 4-летнюю дочь по делам. Едем, музыку слушаем, тут она выдает:

— Пап, хочешь песню тебе спою?

— Ну давай.

— Но она тебе не понравится. Там слова плохие.

— Да ладно, я разрешаю.

— Там много плохих слов, там только плохие слова и есть, там такие плохие слова, что ты меня отругаешь.

— Да где же ты такую песню услышала?

— Сама придумала. © PacKpuByLLlka / Pikabu

— Пап, хочешь песню тебе спою? — Ну давай. — Но она тебе не понравится. Там слова плохие. — Да ладно, я разрешаю. — Там много плохих слов, там только плохие слова и есть, там такие плохие слова, что ты меня отругаешь. — Да где же ты такую песню услышала? — Сама придумала. © PacKpuByLLlka / Pikabu Когда я был в детском саду, к нам пришел фокусник. У него был носовой платок, и он сказал, что собирается заставить его исчезнуть, отправив в 4-мерное измерение. Один мальчик поднял руку и спросил: «Разве 4-мерное измерение — это не время?» © Brian_Krakow / Reddit

Папа моей подруги ехал домой со своим сыном Дэвидом, которому тогда было около 7 лет. Дэвид наблюдал за звездами через зеркало заднего вида и сказал: «Я бы хотел, чтобы люди могли придумать другое слово для обозначения любви, чтобы его было легче понять». © jpopesculian / Reddit

«Пришли с младшей на детскую площадку. Отвлекся на 5 минут, в результате ребенок по личной инициативе оббежал всю территорию и собрал мусор. Я рад!»

На прошлой неделе 5-летний сын спросил меня, почему мухи думают, что отвратительные вещи пахнут хорошо, а хорошие — отвратительно. Пока я думал, как бы это объяснить попроще, он выдвинул собственную гипотезу: он решил, что их легкие перевернуты. © TheGreatWhitehorse / Reddit

Вчера сын посеял телефон. Вечером мне звонок, детский голос:

— Здравствуйте, я нашел этот телефон. Приходите по такому-то адресу, второй подъезд.

Вышел мальчик лет 10–11, вернул телефон. Я ему даю деньги. Он говорит буквально:

— Что вы, что вы? Ах, оставьте! Такие пустяки, право! © Viktorovich_36 / Twitter

— Здравствуйте, я нашел этот телефон. Приходите по такому-то адресу, второй подъезд. Вышел мальчик лет 10–11, вернул телефон. Я ему даю деньги. Он говорит буквально: — Что вы, что вы? Ах, оставьте! Такие пустяки, право! © Viktorovich_36 / Twitter Мое сердце было разбито, когда 4-летний сын сказал: «Папа, больше не води меня в зоопарк. Люди закрыли Симбу в клетку. Отвези его обратно в Африку». © BahontiKanatov / Twitter

«Вместо просмотров мультиков решил занять дочь (4 года) чем-нибудь более полезным. На ее столике разложил пазл и позвал собрать его. Буквально через минуту она зовет, мол, все, справилась. Я удивился — так быстро?! В результате действительно пазл собран! Собран и аккуратно уложен в коробочку».

Дочка и племянница в одной группе детского сада. Обеим по 6 лет — как раз возраст смены зубов. У нас зубная фея прижилась еще при старшем ребенке. А вот у племянницы в семье как-то не задалось: зубы выпадают без каких-либо подарков. И вот вчера моя дочка приносит выпавший в саду зуб племянницы и кладет под свою подушку. Мол, к нам фея прилетает, может, и Дашин зуб обменяет на подарок. И знаете, получилось. © volotimir / Pikabu

«Почему ненависть важнее любви? Я могу любить свою маму и любить печенье, но это разная любовь. Но если я говорю, что ненавижу брокколи, все злятся, говоря, что это плохое слово. Почему любовь не суперхорошее слово, если ненависть — суперплохое?» — слова 6-летнего ребенка. © keepcalmandgraduate / Reddit

Мой племянник спросил своего воспитателя в детском саду: «Как люди сделали первые инструменты, если у них не было никаких инструментов?» Еще он спросил меня, когда ему было 6 лет, играя с фигурками: «Что, если плохие парни думают, что они хорошие парни? А что, если парни, которых я считаю хорошими, действительно плохие?» © word_nerd7623 / Reddit

Живу в Сибири. Гуляю с собакой. Тут она пропадает из виду. Смотрю, роется в сугробе. Подхожу и слышу какой-то писк. Сердце в пятки ушло, когда я обнаружила там мешок со щенками. Пулей лечу домой, а там сын 6 лет. Достаем бедолаг из мешка, двое не подают признаков жизни. Сын кричит: «Нет, нет, они просто замерзли!» — и начинает проводить с ними какие-то манипуляции. Растирает, что-то делает. И они зашевелились. Мне кажется, я воспитываю хорошего человека. © Подслушано / Ideer