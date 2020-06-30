16+ историй о людях, в чьем сердце находится бесконечный источник любви и заботы
Кто любит по-настоящему: мужчина, который напоказ вручает огромный букет роз из ближайшего цветочного магазина, или тот, кто сварит куриный суп, когда его девушка простудилась? Мама, которая выкладывает в инстаграм фотки с хештегом #моядочурка, или та, что не спала ночь, чтобы доделать откровенно глупое школьное задание своей дочки? Каждый решает это сам.
Но эти истории, покорившие редакцию AdMe.ru, доказывают, что любить человека — значит любить и дорогих ему людей, поддерживать в трудную минуту, проявлять заботу раньше, чем об этом попросят.
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Многие знают этот трюк: хочешь спокойно поиграть на приставке, а ребенок капризничает, — дай ему неподключенный пульт. Сегодня я работал, а сын подошел ко мне и попросил меня поиграть на приставке вместе. Я сказал, что сейчас занят, а он ответил: «Пожалуйста, папа. Ты можешь даже не подключать мой пульт». Оказалось, он давно раскусил мою хитрость и был рад просто посидеть со мной рядом на диване. © 5up3rj / Reddit
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Однажды, когда я еще была ребенком, наш класс наказали: мы должны были дома написать какую-то фразу 500 раз, иначе нас не повели бы в цирк. В ту ночь я заснула в слезах, потому что едва смогла одолеть 200 строчек. Но, проснувшись на следующее утро, я обнаружила, что мама не только закончила мое задание, но и собрала довольно неплохую сумму мелочью, чтобы я могла себе что-нибудь купить в цирке. Это одно из самых счастливых воспоминаний моего детства. © Denise Sanchez / Quora
- Мой парень не романтик. Он никогда не подарит букет роз, не сделает мне предложение на публике. Но когда я плакала у него на плече от боли в горле, он поехал со мной к врачу, а потом сварил мне куриный суп и остался присматривать за мной. Бросил все дела и приехал обнять меня, когда я потеряла близкого человека. А на годовщину нашего знакомства он сделал эту шкатулку. В течение недели тайно печатал ее частями на 3D-принтере, так как я обмолвилась, что мне нравится такой дизайн. © Vanessa Ying / Quora
- Съехав от парня, полгода жила у родителей. И только сегодня осознала, что, пока была у мамы с папой, ни разу с утра не наливала воду в чайник. Просто просыпалась и нажимала кнопку. То есть папа перед уходом всегда заполнял чайник, чтобы я спросонья не парилась с фильтром, а сразу могла сделать себе кофе. Казалось бы, такая мелочь. Но разве из этих мелочей и не состоит любовь? © Подслушано / Vk
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Я ненавидел жизнь, все время проводил на вечеринках и часто менял женщин, не испытывая к ним никаких чувств. Потом я встретил одну девушку. Ее жизнь была еще более запутана, чем моя, и мы поженились. Она случайно забеременела. Я был в ярости. Это ужасно: я ненавидел то, что растет в моей жене. А потом я впервые услышал сердцебиение плода, и это было странно, но приятно. И вот моя дочь появилась на свет. У моей жены были осложнения во время родов, и я вдруг почувствовал, что мой ребенок нуждается во мне. Я оставил жену медсестрам, подошел к малышке и увидел самого красивого ребенка в мире. Впервые с детства я плакал. Медсестры спросили, не хочу ли я подержать свою дочь. Я кивнул, так как не мог произнести ни слова. Годами я не чувствовал эмоций, а это беспомощное существо навсегда похитило мое сердце. © Stefan Benedito / Quora
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У меня бывают перепады настроения. Во время одного из них я залезла в шкаф и отказалась выходить оттуда. Муж не умеет толком объяснять свои чувства, поэтому он просто принес подушки и одеяла и сказал: «Я так понимаю, мы сегодня спим здесь?» © MulticulturalLlama / Reddit
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Я рос с бабушкой и дедушкой, и дед был для меня всем миром. В течение последних 5 лет я заботился о нем, так как он оказался прикованным к постели. Я старался навещать его как можно чаще. Он жил с пожилой тетей, которая кормила его, а я помогал ухаживать за ним и мыл его. Мы только начинали встречаться с моей теперешней женой, и иногда она навещала деда. Однажды я пришел к нему и обнаружил, что холодильник полон, а он смотрит телевизор и ест мороженое. Моя девушка ушла за несколько часов до меня, ничего мне не сказав. Через 6 месяцев я сделал ей предложение. © Sameotoko / Reddit
«Это обручальное кольцо я купил для своей девушки».
- Я всегда точно знала, что мой папа поможет и защитит. Мне было 5, когда соседские мальчишки забросили мою летающую тарелку в высокую крапиву. Пожаловалась папе, и он заставил засранцев лезть в нее и доставать тарелку. Когда они вышли, плача, он им сказал: «Мужчина должен отвечать за свои поступки». А чтобы сгладить все детские обиды, дал нам денег на мороженое. В 10 лет он снимал меня с забора, так как под ним было много битого стекла. В 13 поддержал, когда я дралась, защищая подружку, и вернулась домой с синяком и в драных штанах. А сейчас ругает моего мужа за то, что тот не балует меня как принцессу, и до слез боится держать внука своими большими натруженными руками. © FRIKADELECHKA / Pikabu
- 10 лет назад мой друг получил права, купил машину и в честь этого позвал нас с женой к себе на шашлыки. Едем, а дорога у нас — сплошные рытвины, ямы и воронки. И мы то ухнемся, то бахнемся, то взлетим, то снова упадем. И тут на повороте показался мужичонка не первой молодости. Отутюженный, волосинки на блестящей плеши одна к одной уложены, с букетом в одной руке и с тортом и вином в другой. И как друг ни старался не облить его, весь поток грязной воды попал на мужика. Остановились. Егор едва ли не слезно просил прощения. Предложил подвезти, чтобы одежду сменить. А тот рукой махнул:
— Значит, не судьба. Знак.
— Ну тогда, может, с нами на шашлыки?
— А давай!
По дороге оказалось, что он чуть не сделал предложение даме, с которой его пытались свести, хотя отношения не складывались. И лишь лужа остановила его от этого шага. А на месте разговорился с теткой Егора, помог ей что-то отремонтировать. И через некоторое время женился на ней. Причем отмечают они не день свадьбы, а День роковой лужи, в который всех приглашают на шашлыки. © volchek1024 / Pikabu
«Мой друг подарил это на годовщину свадьбы своей жене и добавил записку: „Выйди наружу“».
- Когда жила в общаге, попадала в разные ситуации. Как-то ночью проснулась от жуткого крика соседки, которая увидела в окне (а мы жили на 4-м этаже) человека на веревке. Испугалась, что какой-то студент не справился со стрессом во время сессии. Оказалось, это просто парень по связанным простыням лез к своей девушке. Предложили не рисковать жизнью, залезть к нам и спокойно подняться к месту назначения. Он сказал, что это слишком просто, и полез дальше... © Voldemort1926 / Pikabu
- Мне 22 года, с 18 лет живу в другом городе. Сама себя обеспечиваю, могу вернуться из бара в 4 утра, могу уйти гулять в час ночи. Но, если я поздно приезжаю в родной город, меня обязательно встречает дедушка, чтобы я не шла одна по темноте. Обычно он ложится спать в 8–9 вечера, но в такие дни не спит и ждет меня. © Подслушано / Vk
- Мама с папой развелись спустя 25 лет брака. У папы появилась новая семья, а мама долго оставалась одна. Но однажды знакомая позвала ее в гости и познакомила с мужчиной. Стали встречаться, жить вместе. А потом в одном из разговоров случайно выяснилось, что они из одного небольшого города, откуда переехала мама в детстве, жили по соседству и, более того, он оказался тем самым мальчиком, который спас ее в 7 лет, когда она чуть не утонула в реке. © Arrabbiata / Pikabu
- Когда дочке было 10 лет, к нам переехал мой муж, который не был ее настоящим отцом. И примерно через полгода, когда я была на работе, а они дома, у нее впервые начались месячные. Хотя мы уже говорили об этом, она растерялась. Но муж дал ей туалетную бумагу, объяснил, как положить ее в нижнее белье, и повел в магазин. Он помог ей выбрать прокладки, купил мороженое и шоколад и на всякий случай взял детское обезболивающее. Дома он показал ей, как пользоваться прокладками, и гуглил информацию, которую не мог объяснить сам. Замочил ее грязную одежду, чтобы она отмокла. Когда я вернулась домой, дочка спала и выглядела счастливой. Наверное, это был один из моментов, когда я любила его больше всего. © Danigirl_03 / Reddit
«Сказала отчиму, что я предпочитаю оранжевые желейные бобы. Сегодня утром застала его за сортировкой их для меня».
- Однажды моя девушка сказала, что хочет меня видеть, но не настроена разговаривать после изнурительного рабочего дня. Поэтому она пришла ко мне домой и сидела со мной в постели, а я играл в видеоигры, пока мы оба не заснули. За все время она не произнесла ни слова, кроме «Привет» и «Ладно, я спать. Люблю тебя». © DrKurtCockings / Reddit
- Мы были женаты 10 лет, у нас было двое маленьких детей, а наша зарплата не покрывала полностью ежедневные расходы и счета. Как-то мы сильно из-за этого поссорились и наговорили друг другу мерзких вещей. И тут зазвонил телефон. Моего папу положили с инсультом в больницу, находящуюся почти в 2 000 км от нас. Врачи не знали, выживет ли он. Мы прекратили ссору, жена велела мне ехать в аэропорт и заказала билеты. Она пообещала, что обо всем договорится с моим начальником и позаботится о нашей семье, сколько бы времени я ни отсутствовал. Папа прожил еще несколько лет после этого, а я понял: какой бы трудной ни стала наша жизнь и сколько бы мы, 2 упрямых осла, ни устраивали скандалов, она не просто в моей команде, она — моя команда. В этом году мы отметим 30-летие нашего брака. © NitsuAnimot / Reddit
- Сегодня утром встал рано: надо было срочно кое-что доделать по работе. Ну и решил приготовить завтрак и подать жене в постель. Принес, на тумбочку поставил кофе, пару яиц, бутеры. Пошел дальше работать и тут слышу всхлипы в спальне. Заглянул, а жена бутерброды ест и плачет.
— Ты что ревешь?
— Это так мило... — И, заикаясь: — Я аж растрогалась. Делай почаще, как раньше, когда мы только начали жить вместе.
Действительно, почему я не делаю так почаще? Это же так просто. © LRAss / Pikabu
«Моя жена давно мечтала о семейном портрете, поэтому на праздник я решил сделать для нее нечто особенное, не просто фото. На обратной стороне мы с детьми оставили ей теплое послание. И да, она плакала».
Как вы поняли, что близкий человек вам по-настоящему дорог? Какие действия родителей, второй половинки, ребенка или кого-нибудь другого растопили ваше сердце?