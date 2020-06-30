16+ историй о людях, в чьем сердце находится бесконечный источник любви и заботы

Съехав от парня, полгода жила у родителей. И только сегодня осознала, что, пока была у мамы с папой, ни разу с утра не наливала воду в чайник. Просто просыпалась и нажимала кнопку. То есть папа перед уходом всегда заполнял чайник, чтобы я спросонья не парилась с фильтром, а сразу могла сделать себе кофе. Казалось бы, такая мелочь. Но разве из этих мелочей и не состоит любовь? © Подслушано / Vk

Я ненавидел жизнь, все время проводил на вечеринках и часто менял женщин, не испытывая к ним никаких чувств. Потом я встретил одну девушку. Ее жизнь была еще более запутана, чем моя, и мы поженились. Она случайно забеременела. Я был в ярости. Это ужасно: я ненавидел то, что растет в моей жене. А потом я впервые услышал сердцебиение плода, и это было странно, но приятно. И вот моя дочь появилась на свет. У моей жены были осложнения во время родов, и я вдруг почувствовал, что мой ребенок нуждается во мне. Я оставил жену медсестрам, подошел к малышке и увидел самого красивого ребенка в мире. Впервые с детства я плакал. Медсестры спросили, не хочу ли я подержать свою дочь. Я кивнул, так как не мог произнести ни слова. Годами я не чувствовал эмоций, а это беспомощное существо навсегда похитило мое сердце. © Stefan Benedito / Quora

У меня бывают перепады настроения. Во время одного из них я залезла в шкаф и отказалась выходить оттуда. Муж не умеет толком объяснять свои чувства, поэтому он просто принес подушки и одеяла и сказал: «Я так понимаю, мы сегодня спим здесь?» © MulticulturalLlama / Reddit