16 фотографий родителей, на которых они выглядят совершенно другими людьми

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Для многих из нас образ родителей никогда не будет ассоциироваться с очень крутыми развлечениями, необузданным весельем и чем-то незаконным. Однако наши папы и мамы когда-то тоже были молодыми! Поэтому, просматривая фотографии прошлых лет, мы невольно восхищаемся их прошлой жизнью.

AdMe.ru собрал для вас фотоподборку, в которой родители предстают перед своими детьми ну уж совсем в неожиданных образах.