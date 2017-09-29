16 фотографий родителей, на которых они выглядят совершенно другими людьми

Для многих из нас образ родителей никогда не будет ассоциироваться с очень крутыми развлечениями, необузданным весельем и чем-то незаконным. Однако наши папы и мамы когда-то тоже были молодыми! Поэтому, просматривая фотографии прошлых лет, мы невольно восхищаемся их прошлой жизнью.

AdMe.ru собрал для вас фотоподборку, в которой родители предстают перед своими детьми ну уж совсем в неожиданных образах.

«Мой отец. Вряд ли я когда-то буду круче»

«Моя мама в 16 лет наслаждается жизнью и своим Camaro»

«Мой отец в молодости был геймером. 1996 год»

«Бабушка-ветеринар и мой папа в течение нескольких лет воспитывали маленькую львицу. 1959 год»

«Мой папа скульптурирует бюст моей мамы. 1980 год»

«Мой папа убежден, что он был самым крутым парнем в 80-х»

«Селфи моей мамы до того, когда это стало крутым. 1989 год»

«Отец жарит барбекю на крыше подводной лодки»

«Нашел в коробке от обуви. Родители в 1990 году»

«Мой отец на моноцикле и 48 бутылок пива»

«Моя крутая мама была заядлой путешественницей. Каир и Москва, 1975 год»

«Музыкальная группа моего отца в 1982 году. Он в середине»

«Я рад, что это было у моего отца»

«Мой папа и дядя в момент женитьбы»

«Просто высший пилотаж от моего отца»

«Здесь моему папе 19 лет. 1973 год»

Фото на превью TheMasterOfDonuts / reddit

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11 Комментарии
  • 29 сентября 2017
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