16 фотографий, происходящее на которых поймут все отцы
Жизнь рядом с маленькими детьми — сплошное приключение. Особенно если следить за малышом доверили отцу. Уж тут в семейных фотоальбомах добавится снимков, которые поднимут настроение и заставят хохотать от души.
AdMe.ru собрал фотографии из жизни молодых папаш, смотреть на которые без смеха и слез практически невозможно.
1. Коляска сломалась, но так даже удобнее, главное, чтобы мама не увидела!
2. Когда все нужное под рукой
3. Как заставить детей не ссориться в машине? Пара листов фанеры и скотч. Идеально!
4. Когда устал оттирать маркеры от паркета
5. Хеллоуин еще никогда не был таким увлекательным
6. Что может разбудить ребенка? Ответ очевиден!
7. У каждого должно быть свое место для игр
8. Единственный мужчина в семье. Успокаиваю себя, что я главный
9. Главное — найти время для себя
10. Когда в спортзале закрыта детская комната
11. Жена не смогла посидеть с дочками, а у них уже были планы
12. Прогулка с ветерком
13. Жена попросила надеть на прогулку с дочкой свой лучший костюм
14. Мастер маскировки
Фото на превью unhappyprincess