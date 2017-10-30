16 фотографий, происходящее на которых поймут все отцы

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Жизнь рядом с маленькими детьми — сплошное приключение. Особенно если следить за малышом доверили отцу. Уж тут в семейных фотоальбомах добавится снимков, которые поднимут настроение и заставят хохотать от души. AdMe.ru собрал фотографии из жизни молодых папаш, смотреть на которые без смеха и слез практически невозможно.

1. Коляска сломалась, но так даже удобнее, главное, чтобы мама не увидела!

2. Когда все нужное под рукой

3. Как заставить детей не ссориться в машине? Пара листов фанеры и скотч. Идеально!

4. Когда устал оттирать маркеры от паркета

5. Хеллоуин еще никогда не был таким увлекательным

6. Что может разбудить ребенка? Ответ очевиден!

7. У каждого должно быть свое место для игр

8. Единственный мужчина в семье. Успокаиваю себя, что я главный

9. Главное — найти время для себя

10. Когда в спортзале закрыта детская комната

11. Жена не смогла посидеть с дочками, а у них уже были планы

12. Прогулка с ветерком

13. Жена попросила надеть на прогулку с дочкой свой лучший костюм

14. Мастер маскировки