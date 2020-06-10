16 доказательств того, что взаимоотношения внутри семьи — одна сплошная комедия

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Для гармоничной атмосферы в семье необходимо не только терпение и взаимопонимание, но и качественный юмор. Ведь смех, как ничто другое, сближает людей и помогает сбросить напряжение.

Мы в AdMe.ru знаем это не понаслышке, ведь практически ежедневно сталкиваемся с постами людей, которые охотно делятся остроумными выходками своих мужей, жен и остальных домочадцев.

16. Когда готов уже к чему угодно, но жена все равно умудряется тебя удивить

15. «Гениальная идея моего мужа — заставка, которая сокращает время пользования телефоном»

14. «Оказалось, что сын в течение 6 лет складывал любимые вещи в вентиляции»

13. Хотела тайком удрать из дома ночью, но мама разоблачила

12. Улучшение для пульта дедушки, чтобы им было легче пользоваться

11. «Муж скинул фото своего кулинарного шедевра. Оказалось, это не томатный суп, а кетчуп»

10. Нам всем стоило бы говорить это почаще

9. «Жена предложила приготовить настоящую вкусную азиатскую еду для вечера пятницы! Будучи хорошим мужем, я открыл 6 пакетиков рамэна быстрого приготовления. Рад стараться, детка!»

8. Слегка тревожный дизайн для детского шампуня

7. Что случается, когда просишь мужа написать письмо от имени Санты

«Дорогие дети, спасибо вам за печенье и молоко, бла-бла, хорошо, что вы еще не умеете читать. Что-то там, что-то там. С любовью, Санта».

6. «Попросила мужа принести мне таблетку, и он принципиально вынул первую попавшуюся где-то посередине»

5. «Моя жена была уверена на 100 %, что нет ни единого способа открыть эту упаковку, не рассыпав помидоры»

4. Можете, пожалуйста, еще пару метров нервишек отмотать?

3. «Моя дочь реально оставила такой отзыв в школе. Даже не уверен, наказать ее или купить ей мороженое»

«Что мой учитель мог бы делать лучше:

Не применять коллективные наказания, так как это нечестно по отношению к большинству, которое ничего не сделало. Согласно Женевской конвенции 1949 года, это военное преступление».

2. «Попросила мужа сделать надрезы в пироге с индюшкой»

1. Когда муж уехал в командировку