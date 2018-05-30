16 доказательств того, что у детской изобретательности нет вообще никаких границ

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Дети — это не только цветы жизни, но и шквал веселья, самых разнообразных проделок и изобретательности. И если на минутку оставить детей одних, то есть вероятность, что вы еще долго потом будете разбираться с последствиями их шалостей.

AdMe.ru собрал для вас 16 доказательств того, что дети умеют развлечься так, как нам, взрослым, даже и не снилось. А в качестве бонуса — пример, как сильно и смешно может загрустить ребенок, если на него долго не обращают внимания.

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А какие шалости вы можете вспомнить из своего детства?