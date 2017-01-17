16 детских откровений, которые заставили родителей покраснеть

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Дети — это, конечно, очень мило и весело, но порой довольно «смутительно». Их непосредственность нередко заставляет пап и мам не только краснеть, но и испытывать мучительное желание сбежать куда-нибудь далеко. AdMe.ru собрал для вас фразы детей, из-за которых их родителям пришлось пережить весьма неловкие моменты.

Моя подруга долго не могла приучить свою маленькую дочку пить обычную воду. Каждый раз, когда малышка все же выпивала стакан воды, подруга очень радовалась и хлопала в ладоши. Однажды это произошло во время похода в ресторан, и тогда дочка во всеуслышание заявила: «Выпивка делает маму счастливой!»

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Когда мой сын был маленьким, его очень расстраивал тот факт, что он периодически не успевает добежать до туалета. Я сказала ему, что такое происходит со всеми, даже со мной. На следующий день я повела сына в детский сад, и он прямо с порога заявил подошедшей к нему воспитательнице: «Я испачкал свои штаны, но мама сказала, что все в порядке и что с нею это случается постоянно».

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Во время второй беременности я объяснила своей маленькой дочери, что в животе у меня малыш и папа помог его туда посадить. В то время дочка стремилась во всем мне подражать и стала всем рассказывать, что в ее животе сидит ребенок и что папа сделал все, чтобы он там оказался. Вы даже представить себе не можете, как на меня смотрели люди!

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В тот момент я переживала очень тяжелый развод и иногда позволяла себе погрустить за бокалом вина. Во время похода в супермаркет я положила в тележку бутылку вина, и моя дочь во всеуслышание заявила: «О, мама опять будет грустить!»

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Однажды мы с мужем и младшим сыном ехали смотреть, как наша старшая дочь играет в футбол. По дороге сын задал отцу вопрос о том, как он появился на свет, и тот рассказал ему о сперматозоидах и яйцеклетках. Когда мы заняли свои места на трибунах рядом с другими родителями, сын довольно громко спросил: «Папа, а твои сперматозоиды все еще во мне?»

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Когда я бросила курить, моя 5-летняя дочь сказала воспитательнице в детском саду, что очень гордится мною, потому что я сумела прекратить принимать наркотики.

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Мой муж взял нашего 4-летнего сына на похороны своего дяди. Когда гроб с телом выносили из церкви, сын довольно громко спросил у отца: «Папа, а что в этой коробке?»

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Во время моей второй беременности старшая дочь спросила, почему у меня такой большой живот. Я объяснила ей, что это из-за ребенка, который сидит внутри него. Какое-то время спустя мы с нею отправились в ресторан, где она увидела проходящую мимо нашего стола очень полную женщину. Посмотрев ей вслед, дочь сказала: «Смотри, мама, в попе этой женщины сидит ребенок!»

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В супермаркете мы с дочкой проходили мимо огромных витрин с вином. В какой-то момент она повернулась ко мне и громко сказала: «Мамочка, смотри, сколько здесь твоего сока! Тут везде твой любимый сок, мамочка!»

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Когда мне было 6 лет, отец взял меня на корпоративный пикник. Он подвел меня к своему начальнику и представил. Вместо приветствия я сказала боссу, что папа называет его настоящим сукиным сыном. Весь оставшийся вечер коллеги отца угощали меня мороженым.

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Начну с того, что моя семья очень религиозна. Однажды, когда мне было года четыре, мама взяла меня с собой в банк. Она посадила меня на окошко, за которым была девушка-кассир. Я внимательно посмотрел на нее и сказал: «Мама, ты же говорила мне, что Бог не создает некрасивых людей!»

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Эта история произошла со мною в раннем детстве, но мне стыдно за нее до сих пор. Моя мама часто говорила, глядя на себя в зеркало: «Я самая толстая женщина в мире!» Однажды в супермаркете я увидел очень крупную женщину, показал на нее пальцем и воскликнул: «Мамочка, смотри, ты не самая толстая женщина в мире! Вот она!»