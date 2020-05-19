16 шкодных детей, чьи родители — образец эпического спокойствия

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После рождения детей жизнь молодых родителей переворачивается с ног на голову. Кроме безграничного счастья, любви и умиления их ждет еще и знатная нервотрепка. От этого никуда не деться, и самые стрессоустойчивые мамы и папы находят в себе силы посмеяться над проделками отпрысков.

Мы в AdMe.ru понимаем, что воспитание детей — сложнейшая задача и даже у самых ответственных родителей чада иногда выходят из-под контроля. И вот 17 тому доказательств.

«Сделала такое лицо после того, как я запретил ей целовать крышку люка»

«Папа, ты скоро?»

«Нам пришлось разбить унитаз, чтобы узнать, что стало причиной засора. И вот что мы обнаружили»

«Так мой младший брат ест клубнику. А потом оставляет ее на всю ночь»

Когда ты работаешь из дома

«Моя подруга купила 18 рулонов туалетной бумаги, а ее дочь закинула их все в ванну»

Если у вас есть дети, хотя бы один из них будет такой

Она просто хотела приготовить «туалетный суп»

«Мой сын узнал, что я на самом деле не ухожу на работу, а работаю из дома»

«Поймала дочь с поличным, когда она придумывала план побега из дома»

Она просто хотела принять ванну

«Никогда не думала, что буду пылесосить стиральную машинку»

«Дочь решила зажарить печенье в обогревателе и не говорить мне об этом несколько лет. В комнате чувствовался аромат яблочного пирога, но я и понятия не имела, откуда он»

«Мой сын нашел мои „удочки“ в ванной»

«Я пытаюсь работать, но сзади на кухонном столе сидит мой 4-летний сын в костюме Человека-паука и зловеще шепчет: „Ты чувствуешь мое дыхание?“»

«Если кому-то интересно, как проходит мое родительство, то вот мой 3-летний сын, который чистит моей зубной щеткой свой горшок»

А какие проделки своих детей вы никогда не забудете?