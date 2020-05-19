16 шкодных детей, чьи родители — образец эпического спокойствия
После рождения детей жизнь молодых родителей переворачивается с ног на голову. Кроме безграничного счастья, любви и умиления их ждет еще и знатная нервотрепка. От этого никуда не деться, и самые стрессоустойчивые мамы и папы находят в себе силы посмеяться над проделками отпрысков.
Мы в AdMe.ru понимаем, что воспитание детей — сложнейшая задача и даже у самых ответственных родителей чада иногда выходят из-под контроля. И вот 17 тому доказательств.
«Сделала такое лицо после того, как я запретил ей целовать крышку люка»
«Папа, ты скоро?»
«Нам пришлось разбить унитаз, чтобы узнать, что стало причиной засора. И вот что мы обнаружили»
«Так мой младший брат ест клубнику. А потом оставляет ее на всю ночь»
Когда ты работаешь из дома
«Моя подруга купила 18 рулонов туалетной бумаги, а ее дочь закинула их все в ванну»
Если у вас есть дети, хотя бы один из них будет такой
Она просто хотела приготовить «туалетный суп»
«Мой сын узнал, что я на самом деле не ухожу на работу, а работаю из дома»
«Поймала дочь с поличным, когда она придумывала план побега из дома»
Она просто хотела принять ванну
«Никогда не думала, что буду пылесосить стиральную машинку»
«Дочь решила зажарить печенье в обогревателе и не говорить мне об этом несколько лет. В комнате чувствовался аромат яблочного пирога, но я и понятия не имела, откуда он»
«Мой сын нашел мои „удочки“ в ванной»
«Я пытаюсь работать, но сзади на кухонном столе сидит мой 4-летний сын в костюме Человека-паука и зловеще шепчет: „Ты чувствуешь мое дыхание?“»
«Если кому-то интересно, как проходит мое родительство, то вот мой 3-летний сын, который чистит моей зубной щеткой свой горшок»
А какие проделки своих детей вы никогда не забудете?
Фото на превью deacon_of_fire / reddit