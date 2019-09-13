16 детей звездных родителей, о которых вы могли и не догадываться

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Дети всемирно известных актеров и музыкальных исполнителей зачастую с рождения оказываются под пристальным вниманием общественности. Как они живут, что едят, во что одеваются — поклонников интересует все. Звездные родители обычно подогревают интерес фанатов фотографиями в соцсетях, модными фотосессиями и выходами с детьми в свет. Но есть знаменитости, которые оберегают свои семьи от повышенного внимания.

Мы в AdMe.ru хотим показать вам детей знаменитостей, которые не страдают звездной болезнью и редко появляются с именитыми родителями на публике.

Лола Айолани Момоа и Накоа-Вулф Манакоапо Намакаха Момоа (дети Джейсона Момоа и Лизы Боне)

Самый брутальный красавец Голливуда обычно посещает светские мероприятия с женой, а детей оставляет дома, вдали от папарацци и света софитов. Вместо этого родители предпочитают создавать для Лолы и Накоа-Вулфа веселое и беззаботное детство.

Левон Турман-Хоук (сын Умы Турман и Итана Хоука)

Старшую дочь актеров Майю Хоук можно увидеть в кино и на дорожках модных показов, чего не скажешь о ее брате Левоне. Юноша ведет скрытный образ жизни и лишь изредка выходит в свет с матерью.

Коннор Круз (сын Тома Круза и Николь Кидман)

У Тома Круза не одна дочь Сури, как может показаться. В браке с Николь Кидман Круз стал приемным отцом. У него есть еще взрослый cын Коннор и дочь Изабелла.

Джек Депп (cын Джонни Деппа и Ванессы Паради)

Пока Лили-Роуз Депп покоряет модные подиумы и снимается в кино, ее брат Джек ведет спокойный и почти непубличный образ жизни.

Лила Грейс Мосс-Хэк (дочь Кейт Мосс)

Супермодель Кейт Мосс обеспечила своей дочери спокойное детство, без внимания посторонних глаз и вспышек фотокамер. Лила редко появлялась на светских мероприятиях вместе с матерью, пока не выросла. Сейчас 17-летняя Лила Грейс строит карьеру модели, и эксперты пророчат ей большое будущее.

Хэйли Джейд Скотт (дочь Эминема)

Единственная дочь рэпера Эминема и его бывшей супруги выросла настоящей красавицей. Она вполне могла бы сниматься в кино или стать моделью, но звездная карьера не заинтересовала Хэйли. Девушка предпочла веселую студенческую жизнь светским тусовкам. Она поступила в университет, где сейчас изучает психологию.

Генри Мортенсен (сын Вигго Мортенсена)

Единственный сын Вигго Мортенсена пошел по стопам отца и тоже решил стать актером. Большой известности он пока не добился, но, кто знает, возможно, вскоре о нем заговорит весь мир.

Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит (дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит)

Дакоту Джонсон, дочь от первого брака Мелани Гриффит, знает весь Голливуд. Девушка преуспела в актерской карьере и запомнилась многим благодаря главной роли в серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого». Младшая дочь Гриффит, Стелла, наслаждается жизнью обычного подростка и не торопится стать актрисой.

Авиана Олеа Ле Галло (дочь Эми Адамс)

Единственную дочь Эми Адамс и ее муж Даррен Ле Галло не прячут от посторонних глаз, но и не спешат показывать миру. Авиана нечасто появляется на красных дорожках вместе с родителями.

Джон Дэвид Вашингтон (сын Дензела Вашингтона)

Поначалу старший сын Дензела Вашингтона не собирался идти по стопам отца и выбрал спортивную карьеру. Джон Дэвид профессионально играл в американский футбол и был счастлив в своем выборе. Однако после серьезной травмы ноги о спорте ему пришлось забыть. Сейчас он осваивает актерское мастерство, снимается в фильмах и сериалах.

Энни Гест (дочь Джейми Ли Кертис)

Дочь Джейми Ли Кертис пока не так известна, как ее мать. Хотя Энни также выбрала актерскую карьеру, ее путь к славе только начинается.

Мозес Мартин (Сын Гвинет Пэлтроу)

Дочь Гвинет Пэлтроу, Эппл Мартин, часто сравнивают со звездной мамой, называя ее красавицей. Мозес Мартин от такого внимания к сестре остается в тени, но, кажется, не грустит от отсутствия поблизости репортеров.

Честер (Чет) Хэнкс (сын Тома Хэнкса)

Старший сын Тома Хэнкса, Колин, уже давно стал самостоятельной знаменитостью и нашел свое место в Голливуде. Младший, Чет, еще только начинает звездную карьеру. Он снимается в кино и поет.

Трей Смит (сын Уилла Смита)

Похоже, весь мир думает, что у актера Уилла Смита двое детей: Джейден и Уиллоу. Однако это не так. От первого брака с Шири Зампино у Смита есть сын Трей, которому сейчас уже 23 года.

Майлз Роббинс и Джек Генри Роббинс (дети Сьюзан Сарандон)

Старшую дочь Сьюзан Сарандон, Эву Амурри-Мартино, которая также посвятила себя кино, можно нередко встретить на красных ковровых дорожках вместе с матерью. Сыновья оскароносной актрисы не так публичны, они выбрали другие профессии. Майлз стал музыкантом, а Джек — режиссером.