16 человек, которые обнаружили источник вечной молодости и бесстыдно им пользуются

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Пожалуй, всем хочется быть молодыми духом и телом максимально долго. Но при этом кто-то постоянно ищет современные методы, чтобы оставаться таким. А кто-то словно знает местонахождение волшебной поляны, на которой растут молодильные яблочки. И таких среди пользователей сети оказалось немало.

Мы в AdMe.ru так и не узнали секрет людей, стареющих медленно, — возможно, это и правда чудо-яблоки или сон в холодильнике. Но мы покажем их фото, которые дают стимул подольше оставаться юнцами.

«Просто случайное фото моей 60-летней тети»

«Мой день рождения через 3 дня. Мне 49»

«Дедушке сегодня исполняется 98 лет, на вид ему не дашь и 70»

«Моя мама ни капельки не постарела с 1988 года»

Чэнь Цзифан тренируется в спортзале. Ей 68 лет

«Мама подарила мне на 30-летие крутой торт с Тейлор Свифт»

«Мне 65 лет, и это мои натуральные волосы»

«Моя жена — вампир. Слева — выпускной бал. Справа — почти 20 лет спустя в том же платье»

«Моей бабушке 92 года (она справа, если что, мама слева). Всю жизнь бабуля была мне опорой»

Фигура в 53 года может быть такой

На фото женщина стоит рядом со своим сыном и внуком

«Посмотрите на ее лицо, затем посмотрите на свечи на торте»

23 года против 35 лет

«Я и моя мама справа»

38 лет. Фото без фильтров и без тонального крема

Это модель Хелена Кристенсен, и ей 52 года