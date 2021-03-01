16 человек, которые обнаружили источник вечной молодости и бесстыдно им пользуются
Пожалуй, всем хочется быть молодыми духом и телом максимально долго. Но при этом кто-то постоянно ищет современные методы, чтобы оставаться таким. А кто-то словно знает местонахождение волшебной поляны, на которой растут молодильные яблочки. И таких среди пользователей сети оказалось немало.
Мы в AdMe.ru так и не узнали секрет людей, стареющих медленно, — возможно, это и правда чудо-яблоки или сон в холодильнике. Но мы покажем их фото, которые дают стимул подольше оставаться юнцами.
«Просто случайное фото моей 60-летней тети»
«Мой день рождения через 3 дня. Мне 49»
«Дедушке сегодня исполняется 98 лет, на вид ему не дашь и 70»
«Моя мама ни капельки не постарела с 1988 года»
Чэнь Цзифан тренируется в спортзале. Ей 68 лет
«Мама подарила мне на 30-летие крутой торт с Тейлор Свифт»
«Мне 65 лет, и это мои натуральные волосы»
«Моя жена — вампир. Слева — выпускной бал. Справа — почти 20 лет спустя в том же платье»
«Моей бабушке 92 года (она справа, если что, мама слева). Всю жизнь бабуля была мне опорой»
Фигура в 53 года может быть такой
На фото женщина стоит рядом со своим сыном и внуком
«Посмотрите на ее лицо, затем посмотрите на свечи на торте»
23 года против 35 лет
«Я и моя мама справа»
38 лет. Фото без фильтров и без тонального крема
Это модель Хелена Кристенсен, и ей 52 года
А вы или ваши знакомые выглядите моложе своих лет? Поделитесь в комментариях вашими фото и снимками ваших близких.
Фото на превью msteriousness / Reddit
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