16 человек поделились секретами семейного счастья, о которых не расскажет ни один психолог
Крепкая семья — это ежедневная и кропотливая работа. Казалось бы, что сложного: поставить штамп в паспорте и жить себе припеваючи да добра наживать. Но на деле даже самый гармоничный союз может треснуть по швам из-за бытовухи, нехватки финансов, недопонимания и недосказанности.
AdMe.ru наткнулся в сети на бесценные советы пользователей Reddit, как создать семейную идиллию, и спешит поделиться ими со своими читателями.
- Мои бабушка и дедушка прожили в браке более 60 лет. На юбилее свадьбы их попросили дать совет, как сделать брак долговечным. Дед ответил: «Секрет долгого брака? Хмм... Когда возникают разногласия, вы можете разрешить их всего тремя словами: „Ты права, дорогая“». © fgk55555 / Reddit
- Парни, каждый раз после посещения туалета опускайте этот несчастный стульчак. Девчонки, каждый раз проверяйте сиденье унитаза перед тем, как сесть на него. Просто делайте это, и все. Как только вы поймете, что подобных бесящих мелочей можно легко избежать, научитесь избегать и более серьезных ссор. © RogerFreakingRamjet / Reddit
- Мы женаты 13 лет. Мой вам совет: проводите свободное время вместе. Выключите телефоны и отправляйтесь на прогулку, вместе готовьте еду, найдите хобби, которое вам обоим нравится. Когда мы только поженились, любили вместе рыбачить. Только мы вдвоем, на берегу реки, сидели на ведрах и пытались поймать рыбу. Это давало возможность просто поговорить и лучше узнать друг друга. Несколько лет назад у меня диагностировали рак. В таких ситуация случается одно из двух: болезнь либо сближает вас с любимым человеком, либо отдаляет вас друг от друга. Сейчас я прохожу очередной курс лечения, причем довольно успешно. И этим летом нам посчастливилось много рыбачить, иногда вдвоем, а иногда мы брали с собой и наших детей. © Thelemonx / Reddit
- С мужем вместе 35 лет. Когда мы ссоримся, он подкрадывается ко мне и говорит: «Давай помиримся, ведь ты все равно знаешь, что любишь меня». Первые 25 лет мне просто хотелось дать ему леща в ответ. Но последние 10 я воспринимаю эти слова как реальное напоминание о том, что да, я люблю его. И он меня тоже любит. Я спрашиваю себя: «Смогу ли я уйти от него из-за этой ссоры?» Ответ всегда «нет». Теперь наши споры быстро заканчиваются или вовсе не начинаются. Не будьте мной, которой понадобилось 25 лет, чтобы осознать это. © flatasawitchstit / Reddit
- Вместе 32 года, женаты 25. Легче не будет. Вы должны разговаривать и быть честными друг с другом. Ваши дети станут взрослыми, и у них будет свой набор проблем, который, к сожалению, станет и вашим. Я люблю свою жену и детей больше всего на свете и сделаю для них все. Но это тяжелая работа. Просто не забывайте об этом и продолжайте работать, ведь это того стоит. © p-blues-5678 / Reddit
- Делайте то, что нравится вашей второй половинке. К примеру, моя жена любит ходить на футбольные матчи, а я нет. Я люблю смотреть фильмы ужасов, а она нет. Но я все еще хожу с ней на футбол, а она все еще смотрит со мной ужастики. Поддерживайте увлечения и интересы друг друга. © LagerLounge / Reddit
- Не ссорьтесь из-за пустяков. Вас будет раздражать даже то, что раньше считалось незначительным. Например, долгие сборы или то, как партнер загружает посудомоечную машину, и так далее. Подумайте о том, что действительно важно для ваших отношений, прежде чем начинать ругаться из-за зубной щетки, которая лежит не на своем месте, или цвета стен в гостиной, или ночных посиделок в гараже. Это советует вам мужчина, который женат 14 лет и имеет двоих детей. © Beholder84 / Reddit
- Никогда не говорите друг о друге гадости своим друзьям или родственникам. Вы команда. Если у вас есть претензии и вам хочется рассказать о них кому-то, то будет лучше честно сказать все любимому человеку, а не третьим лицам. © ruthlessbaderginz / Reddit
- Научитесь смеяться над мелочами. К примеру, игра «Камень-ножницы-бумага» поможет избежать мелких ссор. Даже если вы проиграете, это не вызовет у вас негативных эмоций. Я наблюдал, как целые выходные пропали, когда пара начала спорить, кто встанет и выключит свет. © tilineedathrowaway / Reddit
- Не ждите, пока ваш супруг попросит вас помыть посуду или что-нибудь в этом роде. Если у вас есть свободное время, просто сделайте это. Или, еще лучше, постарайтесь вместе выполнять как можно больше домашних дел. © motioncatcher / Reddit
- Хорошо подумайте, прежде чем заводить детей. Убедитесь, что ваши финансы в порядке и вы готовы стать родителями. Если вы и так не ладите, ребенок не спасет брак. Дети — это очень дорого, а их воспитание требует кучи сил. © Kevin-W / Reddit
- Раньше мой муж никогда не занимался домашними делами. Стирка, мытье посуды, уборка — все всегда делала я. Старалась не злиться и не придиралась. Прошло 2 года, меня это уже конкретно бесило, а он, в свою очередь, стал более раздражительным. И тогда мы решили поговорить. Оказалось, в наших семьях был разный подход к уборке и чистоте. Муж рос с помощницей по дому, которая все делала, а я росла в семье, где все обязанности по хозяйству распределялись поровну. Я люблю убирать все сразу, он же предпочитает оставить все на потом. А так как я молниеносно за ним прибирала и даже не давала времени сделать все самому, то ему и в голову не приходило, что нужно меня опередить. Теперь он все понял, помогает с уборкой и всегда предлагает помощь. Даже пустяковая проблема может стать большой, если вовремя ее не решить. © Substantial-Ad-7406 / Reddit
- Уважайте личное пространство партнера. Я была замужем 3 года, а до того, как мы поженились, у нас были отношения на расстоянии. Естественно, как только мы начали жить вместе, мне постоянно хотелось быть с ним рядом. Все время. Это не очень хорошая идея. Вы просто начнете придираться к любой мелочи, даже самой крохотной. Выделяйте время на занятия чем-нибудь отдельно друг от друга: так вы полюбите друг друга больше. © Sukhi- / Reddit
- Некоторые люди не уважают своего партнера. Мы дружим с супружеской парой нашего возраста, в которой муж постоянно обращается с женой как с отбросами. Это просто безумие. Он настолько неуважительно к ней относится, что нам даже пришлось провести с ним беседу. Но он не сделал никаких выводов и стал оскорблять ее еще больше. © ruthlessbaderginz / Reddit
- Боритесь с проблемой, а не друг с другом. © BlackSwann0316 / Reddit
- Смейтесь над собой больше, чем над второй половинкой. Маленькие любовные жесты имеют большое значение. К примеру, на людях держитесь за руки. А массаж головы и спины сделали для моей личной жизни больше, чем ужины, новые машины и цветы. Не забывайте говорить своим женщинам комплименты, когда они выглядят потрясающе. © drroub / Reddit
А вы уже нашли секрет семейного счастья? В чем он заключается?
Поделиться этой статьёй