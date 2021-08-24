16 человек поделились секретами семейного счастья, о которых не расскажет ни один психолог

Крепкая семья — это ежедневная и кропотливая работа. Казалось бы, что сложного: поставить штамп в паспорте и жить себе припеваючи да добра наживать. Но на деле даже самый гармоничный союз может треснуть по швам из-за бытовухи, нехватки финансов, недопонимания и недосказанности.