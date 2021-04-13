16 братьев и сестер, которым достался общий ген взаимных подколок
Есть версия, что братья и сестры были созданы специально для того, чтобы подкалывать друг друга. Именно они дарят самые стебные подарки, пишут самые неожиданные сообщения и вообще бывают самыми надоедливыми. Но никому больше мы не прощаем так много и ни с кем не миримся так быстро.
Мы в AdMe.ru просто не смогли пройти мимо 16 человек, чьи братья и сестры достигли особого мастерства в подтрунивании. А в бонусе вас ждет пример того, ради чего стоит все это терпеть.
«Я уехала в другой город, и сестра сейчас получает посылки, которые я успела заказать в течение последних месяцев»
Вот так выглядит обмен подарками между братом и сестрой
«В этом году я не cмог позволить себе купить подарок, так что вот тебе коробка».
«У меня больше нет сестры»
«Мама попросила моего брата поделиться со мной шоколадным яйцом»
«У моего брата родился первый ребенок, и я отправила ему тематический подарок: комбинезон, знак для машины и открытку в стиле „Симпсонов“»
«Ребенок на борту». «Что ж, ты разрушил свою жизнь».
Каково это — иметь сестру?
«Мы с сестрой любим дарить друг другу кружки со своими фото»
Все мы знаем, к чему это приводит
«Мой брат слегка оборзел»
«Подарила брату $ 100 мелкими купюрами в индивидуальной упаковке»
«Брат я, конечно, так себе»
«Моя сестра прислала мне праздничный торт. Он 5 см в длину»
«Выложила объявление о продаже туфель. Подозрительный покупатель попросил фото на ноге. Обратилась за помощью к брату»
Когда тебе оставили хлопьев на завтрак
«Сестренка мечтала о туфлях для выпускного за $ 5 тыс. Сделал ей их сам всего за $ 40»
«Моя 15-летняя сестра любит вышивать»
«Отстань».
Бонус: в такие моменты все разногласия забываются
А как вы с братьями и сестрами подкалываете друг друга?
Фото на превью nomancan***lme / Reddit
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