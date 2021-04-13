16 братьев и сестер, которым достался общий ген взаимных подколок

Есть версия, что братья и сестры были созданы специально для того, чтобы подкалывать друг друга. Именно они дарят самые стебные подарки, пишут самые неожиданные сообщения и вообще бывают самыми надоедливыми. Но никому больше мы не прощаем так много и ни с кем не миримся так быстро.

Мы в AdMe.ru просто не смогли пройти мимо 16 человек, чьи братья и сестры достигли особого мастерства в подтрунивании. А в бонусе вас ждет пример того, ради чего стоит все это терпеть.

«Я уехала в другой город, и сестра сейчас получает посылки, которые я успела заказать в течение последних месяцев»

Вот так выглядит обмен подарками между братом и сестрой

«В этом году я не cмог позволить себе купить подарок, так что вот тебе коробка».

«У меня больше нет сестры»

«Мама попросила моего брата поделиться со мной шоколадным яйцом»

«У моего брата родился первый ребенок, и я отправила ему тематический подарок: комбинезон, знак для машины и открытку в стиле „Симпсонов“»

«Ребенок на борту». «Что ж, ты разрушил свою жизнь».

Каково это — иметь сестру?

«Мы с сестрой любим дарить друг другу кружки со своими фото»

Все мы знаем, к чему это приводит

«Мой брат слегка оборзел»

«Подарила брату $ 100 мелкими купюрами в индивидуальной упаковке»

«Брат я, конечно, так себе»

«Моя сестра прислала мне праздничный торт. Он 5 см в длину»

«Выложила объявление о продаже туфель. Подозрительный покупатель попросил фото на ноге. Обратилась за помощью к брату»

Когда тебе оставили хлопьев на завтрак

«Сестренка мечтала о туфлях для выпускного за $ 5 тыс. Сделал ей их сам всего за $ 40»

«Моя 15-летняя сестра любит вышивать»

«Отстань».

Бонус: в такие моменты все разногласия забываются