16 абсолютно бесполезных вещей, которые есть у вас в квартире, даже если вы адепт чистоты и порядка

Иногда случается так, что даже в просторной квартире количество свободного пространства начинает медленно, но верно сокращаться. Стопка газет на журнальном столике, давно покрывшаяся тонким слоем пыли, завешанная куртками вешалка в прихожей, которая того и гляди рухнет под тяжестью одежды, и еще много вещей, взявшихся, казалось бы, из ниоткуда, которые путаются под ногами и зря занимают место.

Мы в AdMe.ru узнали, какие бесполезные предметы можно обнаружить в большинстве квартир, и сейчас о них расскажем.

Старые мобильные телефоны

Многие из нас хранят дома старые гаджеты. Кто-то делает это из сентиментальных соображений (не поднимается рука выбросить хранилище СМС от бывшего и красивых фото из отпуска), а кто-то — из вполне практических (вдруг телефон сломается и надо будет его заменить). Да, один запасной телефон иметь стоит, особенно если он исправен. Но часто у нас образуется целая коллекция из сломанных мобильников, которые давно пора сдать в утиль или на запчасти.

Неисправная бытовая техника

Мы не призываем сразу же выбрасывать неисправную бытовую технику: гораздо разумнее отнести ее в сервисный центр. Но если вы годами не можете починить блендер, вряд ли вы сделаете это в будущем. Поэтому неисправную вещь лучше выбросить.

Калькулятор

Зачем он вам дома, особенно если у вас есть смартфон и ноутбук? Лучше сдать его на утилизацию.

Офисные канцелярские принадлежности

Корректор, дырокол, степлер, скоросшиватель — все эти вещи незаменимы в офисе (и то не в каждом). Но зачем они нужны дома? И вроде бы каждая вещь по отдельности занимает мало места, но если такой канцелярии много, то она будет захламлять ваш рабочий стол.

Журнальный столик

Признайтесь честно, вы часто пользуетесь этим предметом мебели? Пить кофе, сидя за ним, неудобно, принимать пищу — тем более. На него, конечно, можно накидать журналы, но они тоже лишь захламляют пространство.

Трюмо

Если вы не профессиональный визажист, то, скорее всего, сможете прекрасно обойтись без трюмо в квартире, особенно если она у вас не самая просторная. Наносить макияж можно у любого висящего на стене зеркала. Соответственно, пуф тоже явно будет лишним предметом мебели.

Тумба под телевизор

У большинства из нас плазменная панель, и лучшее место для нее — на стене. Специальная тумба украдет существенную часть пространства комнаты. И еще предоставит вам, вашим детям и животным прекрасную возможность уронить телевизор на пол.

Школьные и институтские конспекты

Наверняка они есть дома у каждого выпускника, даже если этот выпускник закончил вуз довольно давно. Вроде и жаль от них избавляться (ностальгия все-таки!), а вроде и смысла нет продолжать их хранить. Согласитесь, вряд ли через несколько лет после окончания университета вы захотите освежить в памяти полученные знания. Если болит сердце при мысли о том, что собственные труды нужно сдать в макулатуру, то приглядитесь к своему окружению или к окружению ваших детей: возможно, кто-то поступает в институт как раз на вашу специальность или уже там учится. В таком случае ваши конспекты смогут здорово помочь этому человеку.

Старые ежедневники и записные книжки

Скорее всего, информация из старых ежедневников вам больше не нужна, а в бумажные телефонные книжки вы не заглядывали годами. А если так, зачем вам эти вещи? Если вам нужны номера старых знакомых (и вы уверены, что они не потеряли актуальности), лучше переписать их себе в мобильник.

Детские вещи и игрушки

У каждой мамы в шкафу наверняка найдется множество детских вещей, которые чадо давным-давно не носит. Довольно сложно избавиться от умилительных детских пинеток долгожданного малыша, от его первой погремушки, пеленки, в которой его привезли из роддома, очаровательных чепчиков, от некогда любимой куклы или машинки, от... Так, пора остановиться, иначе вещи вашего ребенка выживут вас из дома. Если вам жаль выбрасывать хорошо сохранившиеся игрушки и одежду, отдайте их тем, кому это действительно нужно. Если у вас нет таких знакомых, обратитесь в благотворительные фонды — там ставшие ненужными детские вещи заберут с радостью.

Музыкальные инструменты, на которых никто в семье не умеет играть

Пианино обычно переходит по наследству или остается от прошлых хозяев квартиры. В редких случаях его покупают сами жильцы, но после первых попыток желание учиться играть обычно пропадает. Чаще всего инструмент ждет одна судьба — он станет подставкой для хлама. А ведь фортепиано занимает значительную часть комнаты. Несколько чаще в квартирах встречаются гитары. Вещь гораздо более компактная, но пыли она собирает прилично. Лучше продать или отдать ее тому, кому она больше нужна.

Напольные вешалки для одежды

Сама по себе такая вешалка кажется маленькой, но стоит завесить ее одеждой, и обнаружится, что она съедает приличное количество пространства. Если крючки на ней расположены в 2 ряда (снизу крючок побольше, сверху — поменьше), то для того, чтобы достать куртку, висящую внизу, придется снять то, что висит над ней. Со временем такие манипуляции начинают раздражать. А еще подобные вешалки периодически падают под грузом одежды. Есть люди, которым нравится использовать именно напольную вешалку. Это, конечно, их право. Но если у вас маленькая прихожая, то практичнее будет разместить на стене крючки для одежды.

Акустическая система или музыкальный центр

Иногда они могут достаться в подарок, а иногда покупаются импульсивно и используются лишь пару раз в год, если вообще используются. Но если хозяин дома не ярый фанат музыки, не работает со звуком и у него нет домашнего кинотеатра, то система и центр вряд ли будут ему нужны. Лучше подарить их кому-то, кому они действительно понадобятся, или просто продать. Отличной идеей станет приобрести взамен хорошую портативную колонку. Качество звука будет вполне достойным. А еще ее можно брать с собой на вечеринки.

Скатерть

Как правило, это наследие прошлого, когда покрывать стол скатертью по праздникам было особым шиком. Но сейчас так почти никто не делает, поэтому обычно скатерть лежит где-то в недрах шкафов. Это и понятно, ведь скатерть добавит стирки, а избавляться от жирных пятен и пролитого соуса довольно тяжело. Сейчас в большинстве случаев для красоты и практичности используют декоративные коврики из ПВХ. Они смотрятся стильно и в обычные дни, и по праздникам, а мороки с ними куда меньше. А если вы все же любите накрывать стол скатертью, то, возможно, стоит присмотреться к тем, что с тефлоновым покрытием. Они не впитывают жидкости, а от жировых пятен на такой скатерти можно легко избавиться. Заодно не нужно будет тратить время на глажку.

Разномастная посуда и столовые приборы

Несколько вилок из разных наборов, кофейные чашки, блюдца к которым давно разбились, — всем этим, конечно, можно пользоваться, но лучше выбросить данные приборы и купить новые.

Сувениры с промоакций

Многие компании часто делают рекламную продукцию со своей символикой и щедро одаривают ей клиентов. Наверняка у каждого из нас найдется футболка или кружка с логотипом какой-нибудь местечковой фирмы. И мы уверены, что качество подобного сувенира оставляет желать лучшего. А если так, то зачем вам хранить дома чужую рекламу?