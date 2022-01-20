15 звездных пап, которые и раньше слыли горячими парнями, а после рождения детей — вообще огонь и пламя

Долгое время было принято считать, что физиологические изменения, связанные с появлением ребенка, затрагивают лишь женщин. Однако недавние исследования показывают, что организм мужчин также подвергается трансформациям: меняется уровень их гормонов, а также активируются области мозга, отвечающие за эмпатию и способность правильно интерпретировать поведение малыша.

А наблюдая за всемирно известными отцами, мы в AdMe.ru пришли к выводу, что родительство, помимо прочего, наилучшим образом влияет на внешний вид мужчины. Убедитесь в этом сами.

Дженсен Эклс — 43 года, 3 детей

Адам Драйвер — 38 лет, 1 ребенок

Орландо Блум — 45 лет, 2 детей

Крис Прэтт — 42 года, 2 детей

Джастин Тимберлейк — 40 лет, 2 детей

Иэн Сомерхолдер — 43 года, 1 ребенок

Ченнинг Тейтум — 41 год, 1 ребенок

Мадс Миккельсен — 56 лет, 2 детей

Брэд Питт — 58 лет, 6 детей

Брэдли Купер — 47 лет, 1 ребенок

Николай Костер-Вальдау — 51 год, 2 детей

Вигго Мортенсен — 63 года, 1 ребенок

Брюс Уиллис — 66 лет, 5 детей

Арнольд Шварценеггер — 74 года, 5 детей

Сильвестр Сталлоне — 75 лет, 5 детей

У вас есть дети? Как родительство отразилось на вас?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.