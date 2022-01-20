15 звездных пап, которые и раньше слыли горячими парнями, а после рождения детей — вообще огонь и пламя
Долгое время было принято считать, что физиологические изменения, связанные с появлением ребенка, затрагивают лишь женщин. Однако недавние исследования показывают, что организм мужчин также подвергается трансформациям: меняется уровень их гормонов, а также активируются области мозга, отвечающие за эмпатию и способность правильно интерпретировать поведение малыша.
А наблюдая за всемирно известными отцами, мы в AdMe.ru пришли к выводу, что родительство, помимо прочего, наилучшим образом влияет на внешний вид мужчины. Убедитесь в этом сами.
Дженсен Эклс — 43 года, 3 детей
Адам Драйвер — 38 лет, 1 ребенок
Орландо Блум — 45 лет, 2 детей
Крис Прэтт — 42 года, 2 детей
Джастин Тимберлейк — 40 лет, 2 детей
Иэн Сомерхолдер — 43 года, 1 ребенок
Ченнинг Тейтум — 41 год, 1 ребенок
Мадс Миккельсен — 56 лет, 2 детей
Брэд Питт — 58 лет, 6 детей
Брэдли Купер — 47 лет, 1 ребенок
Николай Костер-Вальдау — 51 год, 2 детей
Вигго Мортенсен — 63 года, 1 ребенок
Брюс Уиллис — 66 лет, 5 детей
Арнольд Шварценеггер — 74 года, 5 детей
Сильвестр Сталлоне — 75 лет, 5 детей
У вас есть дети? Как родительство отразилось на вас?
Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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