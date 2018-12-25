15 знаменитых пап, которые покорили интернет

12

16

19.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У этих мужчин хватает времени на все: они не только знаменитости с успешной карьерой, но и заботливые отцы, примерные семьянины. Их фото растопят даже ледяные сердца, ведь невозможно смотреть без умиления, как много времени они проводят со своими детьми, стараясь сделать их счастливыми и окружить любовью.

Мы в AdMe.ru сделали подборку трогательных фотографий знаменитых отцов. Они завоюют ваши сердца с первого взгляда.

1. «Закат с моими прекрасными мальчиками»: Дэвид Бекхэм — счастливый отец троих мальчиков и девочки! Он определенно заслуживает уважения

2. «Годы после появления ребенка стали самыми счастливыми в моей жизни. Оказалось, что быть отцом — это настоящее приключение!»

3. Джимми Фэллон: быть папой ему очень идет

4. «Ты и я, малышка...»: Адам Левин — примерный отец двоих детей. Разве прогулка со своей дочерью — не одна из лучших в мире вещей?

5. «С малышами на Бали»: Джон Ледженд проводит со своими детьми все свободное время

6. Дочь Пэттона Освальта — точная копия папы

7. Уилл Смит давно известен как образцовый отец. У него трое детей, и каждый из них наверняка не раз слышал: «У тебя классный папа!»

8. Иметь такого мужа — это как выиграть в лотерею. Ей определенно завидует множество женщин по всему миру

9. Диджей Халед горд быть отцом. Это огромное счастье, но одновременно и тяжелая работа

10. «Не знаю, что заставило меня гордиться больше: когда Джек сам вызвался держать эту барракуду, или когда он попробовал ее сырой!» Крис Прэтт точно умеет вызывать умиление

11. «Я люблю вас больше самой жизни»: удивительный Джейсон Момоа и его дети

12. Шакира, должно быть, самая счастливая женщина в мире. Жерар Пике — не только хороший муж, но и любящий отец

13. Вин Дизель и его малышка покорили весь интернет

14. «Охотимся за волнами с моим маленьким тренером по серфингу»: если хотите узнать, как быть идеальным во всем, спросите Криса Хемсворта

15. Крутые папы — самые трогательные. Скала разговаривает со своим новорожденным ребенком