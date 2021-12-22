15 знаменитостей, которые решились на отцовство в 60+ лет

Число мужчин, которые становятся отцами в уже достаточно зрелом возрасте, увеличивается. Люди начали все позже задумываться о детях и не видят ничего странного в родительстве не только после 40, но и даже после 60 лет.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть на знаменитых представителей этой тенденции. Дочитайте статью до конца: последним вы увидите фото мужчины, который стал папой в 89 лет.

Пол Маккартни — 61 год

На фото: Пол Маккартни и его дочь Беатрис в 2013 году.

В 2003 году у 61-летнего музыканта и его 2-й жены Хизер Миллс родилась дочь Беатрис. Сейчас девочке 18 лет. Многие считают, что она копия своего папы.

Аль Пачино — 61 год

На фото: Аль Пачино со своими детьми — старшей дочерью Джули Мари и младшими близнецами, 2020 год.

В 2001 году актер стал отцом близнецов Антона Джеймса и Оливии Роуз. Сейчас им уже по 20 лет, знаменитому папе, соответственно, 81 год.

Мел Гибсон — 61 год

На фото: Мел Гибсон и Розалинда Росс в ожидании ребенка.

В 2017 году в семье 61-летнего Мела Гибсона и его возлюбленной Розалинды Росс родился сын.

Роуэн Аткинсон — 62 года

Роуэн Аткинсон тоже не побоялся стать отцом после 60 лет. Когда у него появился 3-й ребенок, актеру было 62 года.

Алек Болдуин — 63 года

В 2012 году 54-летний Алек Болдуин женился во 2-й раз. За 9 лет в семье актера и инструктора по йоге Хиларии родилось 6 детей. Самый младший ребенок Болдуина появился на свет в этом году. Алеку как раз исполнилось 63 года.

Джефф Голдблюм — 64 года

На фото: Джефф Голдблюм, его жена и 2 сына — старший Чарли и младший Ривер.

В 2017 году у гимнастки Эмили Ливингстон и 64-летнего актера Джеффа Голдблюма родился сын Ривер.

Клинт Иствуд — 65 лет

На фото: Клинт Иствуд, его жена Дина и 3-летняя дочь Морган (рождественский снимок 1999 года).

Сейчас Морган Иствуд 25 лет, а ее папе Клинту Иствуду 91 год. Он стал ее отцом в 65.

Род Стюарт — 66 лет

8-й ребенок Рода Стюарта — сын Эйден — появился на свет, когда музыканту исполнилось 66 лет.

Стив Мартин — 67 лет

В 2012 году 67-летний Стив Мартин впервые стал папой. Позже актер признался, что считает этот возраст подходящим для родительства, ведь раньше он уделял бы куда больше времени карьере, чем отцовству.

Роберт Де Ниро — 68 лет

На фото: Роберт Де Ниро, его дочь Хелен Грейс, актриса Чилина Кеннеди и жена Де Ниро Грейс Хайтауэр.

В 68 лет Роберт Де Ниро стал отцом в 6-й раз.

Билли Джоэл — 68 лет

Малышка Рэми появилась на свет, когда ее папе — пианисту с 5 наградами «Грэмми» Билли Джоэлу — было 68 лет.

Ричард Гир — 70 лет

На фото: Ричард Гир и его жена Алехандра Сильва.

В 68 лет Ричард Гир женился в 3-й раз. Через 2 года актер стал отцом. В течение еще 1 года в семье знаменитости появился 2-й малыш.

Руперт Мердок — 72 года

На фото: Руперт Мердок, 2 его дочери — Грейс и Хлоя, а также жена Венди, 2019 год.

В 2003 году Руперт Мердок стал отцом в 6-й раз: родилась его дочь Хлоя. Сейчас ей уже 18 лет, а самому Мердоку, соответственно, 90.

Мик Джаггер — 73 года

В 2016 году Мик уже нянчил не только внуков, но и 2-летнюю правнучку, но вместе с тем решился снова стать отцом. У 73-летнего рок-музыканта родился сын.

Берни Экклстоун — 89 лет

Президент «Формулы-1» снова стал папой в 2020 году. Сейчас 91-летний Берни Экклстоун воспитывает годовалого сына.

Какой возраст вы считаете идеальным для отцовства?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.