15 женщин поработали нянями, и от их историй могут подкоситься ноги даже у людей с крепкими нервами
Некоторые люди наивно считают, что быть няней не так уж и сложно: поиграть, покормить и спать уложить — вот и все обязанности. Но на самом деле профессионально присматривать за детьми — это работа для терпеливых и сильных духом.
Мы в AdMe.ru отыскали истории женщин, которые на своем опыте убедились, что сидеть с чужими детьми — то еще приключение.
- Работала няней нескольких детей по 12 часов. Уставала дико. На секунду присела на диван перевести дух. Звонок на телефон: «Почему ты сидишь? По камерам видно». Первая мысль: «Ой, я ж вчера в этой комнате еще и в носу ковырялась...» В другой же семье была «игра», придуманная хозяйкой: я должна была найти ее грязное нижнее белье между стопками чистого. Не найдешь — уволят. Сбежала оттуда посреди рабочего дня. © Евгения Король / Facebook
- Живу в небольшом городе с населением 200 000 человек, где в принципе очень сложно затеряться и все друг друга знают. Недавно стали до меня доходить слухи от разных людей, что я была такой хорошей девочкой в молодости, а сейчас рожаю постоянно детей от разных отцов. Оказалось, люди в нескольких частях города видели меня гуляющей с ребенком, и каждый раз ребенок новый был. Вот и сделали вывод. А я всего лишь няня на подхвате. © Подслушано / Ideer
- Работала у очень богатых людей. И там девочка выдала перл. Как-то мы с ней начали рассуждать про справедливость, и она в сердцах воскликнула: «Ну как же так, почему все так несправедливо? Я считаю, что у всех людей на Земле должен быть доступ к бесплатной воде, еде и маникюру!» © MariaMika / Pikabu
- Одна знакомая работала гувернанткой у банкира. Семья: банкир, его жена, трое детей. Знакомая была гувернанткой у среднего ребенка, у маленького — няня, старший с репетиторами. Жена банкира с утра по соляриям, косметологам, тренажерам. Еще в доме домработница и повар были. Знакомая как-то сказала жене банкира: «Вот за кого надо замуж выходить, а то мы вышли, теперь прислугой приходится работать». На что жена банкира ответила: «Да он бы на вас и не женился». Знакомая обиделась: «Я в молодости такая красавица была!» Жена банкира: «Просто у вас папа не был директором завода, как у меня». © rav1 / Pikabu
- Знакомая только переехала в Москву, искала нормально оплачиваемую работу, и ей предложили стать няней для 3-летнего мальчика с проживанием в небедной семье. Сказали, что люди очень культурные, интеллигентные. Было лето, семья жила в загородном доме, муж и жена уезжали на работу в город, дома оставались бабушка (мать жены, совсем не старая, скорее молодая бабушка) и ребенок. В первый же день няню попросили помыть пол, а вечером ей «забыли» предложить ужин. На второй день, когда она вышла с ребенком погулять, эта «бабка» предложила пособирать смородину, мол, чего без дела сидеть, ребенок же сам играет, и через 10 минут слиняла в дом. На этом работа няней закончилась. © Гульнара Саидова / Facebook
- Работала няней у семьи, где двое близнецов. Родители уехали, а я 2 дня должна была с ними ночевать. Первая ночь в качестве их няни. Уложила их и пошла в гостевую спать. Просыпаюсь ночью от голоса ребенка: «Тетя Маша, мне страшно». Начинаю вставать, вдруг слышу с другой стороны кровати: «Тетя Маша, мне тоже страшно». Сонная, я тогда не сразу поняла, что это был второй ребенок, близнец с таким же голосом. Завопила на весь дом и кирпичей таких наложила. © Палата № 6 / VK
- Я няня. У меня был случай. Пришла на пробный день работать с ребенком лет 5. Пока он спал, мама попросила помыть окна с двух сторон, сама ушла. А окна огромные, и с улицы вместо балкона сантиметров 40 карниз вдоль всего дома. Я помыла одну сторону, просто так, уже решила для себя, что мне тут не место. Мама вернулась и очень раскричалась, просто обзывать начала. Я ей ответила, мол, вы не волнуйтесь, я работать у вас не собираюсь, вам нужно альпиниста в няни брать. Вишенка на торте: она вывернула мой рюкзак перед выходом. © Ирина Полицкая / Facebook
- Был однажды случай, когда меня пригласили на пару часов посидеть со спящим малышом, пока родители сходят развеются. И первый час прошел идеально: я сидела, читала книжку. Пока мне не прихватило живот. А смыв унитаза у них был громкий, как турбина самолета. И, боясь разбудить ребенка, следующие 40 минут я таскала кружечки воды из ванной в туалет, смывая бесшумно свои инсталляции. Ребенка я, конечно, не разбудила, но упахалась так, словно перетаскала кружкой половину Байкала. © Kama Tanagava / AdMe.ru
- Я профессиональная няня, и в одной из семей, в которых я работала, было строгое правило: никаких игр, в которых может быть победитель и проигравший. Ни настольных игр, ни пятнашек — ничего. «Победа и поражение могут ранить чувства», — так объяснили мне родители. Мне приходилось останавливать девочек каждый раз, когда они говорили что-то вроде «Держу пари, я быстрее доберусь до конца подъездной дорожки», и напоминать им: «Мама и папа не разрешают соревноваться, помните?» Вскоре после этого я вычеркнула их из списка своих клиентов. © undeadgorgeous / Reddit
- Просят меня посидеть часа 4 с девочкой 9 месяцев. Мама ее уложила и быстренько слиняла. Ребенок почти мгновенно проснулся и начал истошно орать. Опыт у меня большой, я понимаю, почему ребенок орет, — капризы это, голодный или болит что-то. А тут вижу: девочка в панике, боится меня до истерики просто. Укачивала я ее, укачивала — она же спать должна по режиму. Пока качаешь, она впадает в подобие сна и замолкает, перестаешь — орет. Пришлось срочно звонить маме, чтобы возвращалась. Потом мама призналась, что ребенок так реагирует на всех, кроме нее. Даже на папу и бабушку. А не я такая страшная. © Элина Сысой / AdMe.ru
- Это был мой первый вечер с семьей, все шло гладко. Прежде чем отправиться на ужин, родители объяснили мне правила, дали номера телефонов и так далее. Дети (7 лет и 4 года) вели себя очень хорошо. Но не прошло и минуты после того, как родители ушли из дома, как старшая девочка говорит: «Я буду кричать во все горло». Я спросила, почему? Она в ответ прохихикала: «Чтобы соседи услышали и вызвали полицию». Слава богу, она не осуществила свои дьявольские планы! © Kraitlyn / Reddit
- Работала несколько месяцев няней 6-месячной девочки. Поначалу от меня требовался только уход за ребенком — покормить, погулять, присмотреть. Потом пошли новые требования: подмести, помыть пол в квартире (ребенок же ползает), постирать. Ладно, я это делала, не тяжело. Но расстались мы после того, как в какой-то праздник я должна была выйти на работу, несмотря на то что они сами сидели в этот день дома. И мне было запрещено открывать рот и разговаривать с ними. Дикость какая-то, словно я прислуга бессловесная. © Людмила Стягайло / Facebook
А вы когда-нибудь пользовались услугами няни? Как выбирали идеальную кандидатуру?
Фото на превью Евгения Король / Facebook
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