15 ярких доказательств того, что в семейной жизни скучно не бывает

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Уютную тишину и спокойствие в семье часто сменяют детские проделки, выходки любимых половинок и странности прочих членов семьи — от родителей и дальних родственников до домашних питомцев. Именно эти моменты и делают атмосферу в каждой отдельной семье уникальной и неповторимой и дарят людям воспоминания, которые спустя долгие годы можно обсудить за кружечкой кофе в кругу семьи.

Нам в AdMe.ru кажется, что очень важно сохранять каждый такой эмоциональный момент не только в мыслях, но и на бумаге или фото. Ведь даже если сейчас он кажется не особенно важным, рассмотреть его снова в будущем будет очень волнительно и приятно.

Когда ребенок уже заснул, но все равно хочется продемонстрировать жене всю степень своих страданий

«Я думала, что муж шутит, когда говорит, что наш кот ведет себя подозрительно. Сегодня он прислал мне это фото»

«Мой ребенок во время сна выглядит словно персонаж из Гриффинов, когда их изображают упавшими»

«Жена сделала нашему 7-летнему коту трон в стиле „Игры престолов“»

«Дядя присылает мне один и тот же конвертик каждое Рождество, но я по-прежнему смеюсь как в первый раз»

«Универсальная подарочная карта (американское издание). Принимается на территории США (не действует в Канаде). От дяди».

Это только кажется, что он смеется. На самом деле он почти наверняка испытывает адскую боль

«Мама уезжала в командировку, и вот как мы ее встретили»

«С возвращением домой из тюрьмы, мам».

«Кот любит спать под покрывалом, и отец оставляет отметки, чтобы на него случайно не сесть»

Ребенок из семьи реалистов с трезвыми взглядами на жизнь

«Муж купил набор для шитья, чтобы починить мягкие игрушки наших собак»

«Моя жена беременна и учится пеленанию. Кажется, Скиттлс не в восторге»

«Все эти годы мы думали, что у бабушки только один парик»

«Жена впервые оставила меня одного с детьми»

«Мама не успела на семейную фотосессию и сказала, что потом прифотошопит себя сама»

«Жена обвиняла меня в том, что я не смывал за собой в туалете. Я же был уверен, что виноваты дети. А сегодня принимал душ и неожиданно поймал настоящего виновника с поличным»