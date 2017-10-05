15 ядовитых растений, которые скорее всего есть у вас дома

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Невозможно себе представить уютный дом без комнатных растений. Они не только украшают пространство, но также выполняют важную функцию по очистке воздуха и обогащению его кислородом. Однако не стоит забывать, что не все домашние растения столь безопасны, как мы привыкли о них думать. AdMe.ru собрал для вас самые распространенные комнатные цветы, которые могут нанести серьезный вред здоровью.

1. Азалия

Азалию называют королевой домашних растений за ее необычайную красоту и прихотливость. Но азалия — это еще и опасная «королева», листья которой содержат ядовитое вещество гликозид. При попадании в организм это вещество вызывает отравление, а впоследствии аритмию и летальный исход. Однако стоит отметить, что смерть вызывает только употребление значительного количества гликозида. В любом случае необходимо размещать горшки с этим цветком в местах, недоступных для детей и домашних животных.

2. Диффенбахия

Популярное домашнее растение диффенбахию можно встретить во множестве квартир, офисов, больниц и даже в детских садах. Последний факт вызывает у знающих людей крайнее недоумение, поскольку диффенбахия как типичный представитель семейства ароидных весьма ядовита. Яд содержится во всех зеленых частях растения и может вызвать сильную аллергическую реакцию, покраснения кожи и слезоточивость даже у взрослого человека. Именно поэтому необходимо тщательно оберегать детей и животных от контакта с этим красивым, но опасным представителем флоры.

3. Первоцвет, или примула

Кажется, что нет ничего лучше, чем украсить подоконник в детской комнате этими небольшими кустиками с бархатистыми листочками и яркими цветами. Но размещать примулу рядом с детьми ни в коем случае нельзя: во время цветения примула активно выделяет токсичные вещества — алкалоиды, которые могут вызвать тошноту и головокружение. Эффект становится заметнее с увеличением количества цветущих растений в комнате. Опасны также листья первоцвета, в волосках которых содержится яд, способный вызвать аллергическую реакцию.

4. Плющ

Плющ — популярное растение, которым украшают как помещения внутри дома, так и фасады зданий. Однако мало кто знает о том, что плоды, а также листья этого вечнозеленого кустарника могут быть очень опасны. Комнатный плющ обычно не плодоносит, но вот листья могут стать причиной отравления кошек, которых привлекает сочная зелень растения.

5. Монстера

Благодаря ее внушительным размерам монстеру чаще всего можно увидеть в общественных местах. Однако это растение не редкость и в обычных квартирах. Если вы решили поселить у себя этого «монстра», советуем помнить, что в его листьях содержится крайне ядовитое вещество, которое при попадании на слизистые может вызвать сильную токсическую реакцию. Употребление листьев монстеры внутрь может привести к серьезным отравлениям, требующим медицинского вмешательства.

6. Цикламен, или альпийская фиалка

Альпийская фиалка довольно часто встречается на подоконниках любителей цветов. Это растение с нежными цветами, источающими приятный аромат. Опасными в этом цветке являются только клубни, содержащие сильнейший яд. Следите, чтобы ими не полакомились домашние животные, и наслаждайтесь прекрасными цветами в своем доме.

7. Трихоцереус

Трихоцереус относится к семейству кактусовых, но в отличие от иных представителей «ежеподобных» опасен не только своими колючками. Содержащиеся в трихоцереусе вещества способны не только вызывать сильнейшие галлюцинации, но также привести к параличу центральной нервной системы.

8. Брунфельзия

Это растение с красивыми сиреневыми цветами и приятным запахом наиболее распространено в Америке и Европе. О брунфельзии нужно знать только то, что все ее части содержат яд, обладающий нейротоксическим действием, а также то, что некоторые виды брунфельзии добавляют в традиционный напиток племен Амазонки, используемый для «общения с духами».

9. Кливия

Кливия — это очень красивое комнатное растение с яркими цветами, сгруппированными в зонтик. Несмотря на всю свою привлекательность, кливия содержит сильный яд, который в больших дозах может вызвать паралич. При работе с этим растением необходимо соблюдать особую осторожность и тщательно следить за тем, чтобы дети не контактировали с ним.

10. Фикус

Фикус — не самое опасное растение в нашем списке. Этот представитель домашней флоры опасен исключительно по той причине, что является сильным аллергеном. Необходимо также соблюдать осторожность при контакте с соком этого растения — он может вызывать как раздражение кожи, так и ожог.

11. Пахиподиум Ламера

Это растение напоминает одновременно и пальму, и кактус. Цветоводы любят называть его мадагаскарской пальмой за толстый ствол и пышную листву. Пахиподиум настоятельно не рекомендуют размещать в детских комнатах из-за высокой ядовитости его сока, а также колючек, расположенных по всей длине ствола. При работе с растением обязательно надевайте перчатки, чтобы избежать неприятных последствий попадания сока на кожу, а также тщательно мойте руки после «общения» с этим цветком.

12. Броваллия

Броваллия — это небольшое кустарное растение, относящееся к семейству пасленовых, цветет белыми, лиловыми и синими цветами. Как и ее родственники — белладонна и мандрагора — броваллия крайне ядовита: необходимо тщательно мыть руки после ухода за растением, а также размещать горшки с цветком в недоступном для детей и домашних животных месте.

13. Шеффлера

Шеффлера — довольно крупное кустарниковое растение, получившее в последнее время большое распространение в домашнем цветоводстве. Несмотря на то что шеффлеру можно охарактеризовать как слабоядовитое растение, все его части содержат яд, который может вызвать раздражение кожи, а также сильное отравление при употреблении внутрь.

14. Глориоза

Глориоза привлекает своей способностью изменять оттенок цветов в течение периода цветения. Однако не стоит недооценивать этого представителя лиан тропических лесов — все части растения содержат сильнейший яд, способный привести к летальному исходу при употреблении внутрь. К счастью, в воздух это опасное вещество не выделяется, поэтому любоваться растением с небольшого расстояния вполне безопасно.

15. Молочай

Семейство молочайных довольно часто можно встретить в домах цветоводов. Самым красивым представителем является молочай красивейший, или пуансеттия, которую также называют Вифлеемской звездой благодаря ее способности расцветать на католическое Рождество. Несмотря на привлекательный вид, все растения семейства молочайных относятся к одним из самых ядовитых из-за содержащегося в них млечного сока. При попадании на кожу этот сок белого или прозрачного цвета может вызвать ожог, язвы и воспаления, при употреблении внутрь — тяжелейшие отравления. Последствием попадания в глаза может быть полная потеря зрения. Если в доме появились маленькие дети, то такие растения лучше отдать в добрые руки.