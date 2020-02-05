15+ воспоминаний о том, как наши родители всегда находили способ совершить чудо (Даже в лихие 90-е)
Быть родителем — значит каждый день сдавать экзамен на стрессоустойчивость, ответственность и креативность, несмотря на усталость, проблемы с деньгами или здоровьем. Только повзрослев, мы вдруг понимаем, какие огонь, воду и медные трубы пришлось пройти родителям, чтобы сделать наше детство чуточку счастливее.
Мы в AdMe.ru хотим поделиться с вами трогательными историями, после которых хочется позвонить родителям, чтобы сказать одно простое слово — спасибо. И приготовьте носовые платки: дочитать эту статью до конца без слез точно не получится.
- Мой отец маленького роста, худой, спортом никогда не занимался. По его словам, дрался он всего раз в жизни, да и то проиграл ту драку. Мне было 10 лет. Шел со школы. До дома уже метров 50. Вижу, отец моет машину возле гаража. Вдруг я оборачиваюсь, а позади немецкая овчарка. Явно не играться бежит. Я успел только отшвырнуть портфель и сделать пару шагов — животное на меня набросилось. Собака разрывает куртку, еще пара мгновений, и разодран буду я. Краем глаза вижу, как бежит отец: одна калоша слетела, во рту сигарета. Он прыгает на собаку и валит ее, как игрок в регби. Тогда я понял, что представляет собой отец: пусть даже в его активе всего одна драка и одно поражение, но за своего ребенка он разорвет даже овчарку, и, уверен, не одну. © Rahmet / Pikabu
- Моя мама скупа на эмоции: никогда не обнимет, не поцелует. Ничего страшного. У нас просто другой вид заботы друг о друге. Недавно позвонила и говорит: «Я покупаю тебе шерстяные гольфы. Какие хочешь — с непонятным, но симпатичным орнаментом или со снегирями?» Голос счастливый, звонкий. Видно, что-то отхватила на распродаже. Попросила со снегирями. Перезванивает: «Я нашла варежки — белые, красивые! Тоже со снегирями. Взять?» Вот сижу в слезах и думаю, что я для нее ребенок даже в 38 лет. У меня 2 брака за спиной: первый — треш, второй — счастливый, но муж умер. Сын-подросток, и воспитывать его — это как нестись по ухабам на КамАЗе без тормозов. Я сижу в соплях и жду свои гольфы и варежки со снегирями. © «Подслушано» / VK
- Мне было лет 7. Папа рано ушел из семьи, мы жили весьма бедно. Однажды, вернувшись после прогулки домой, я сразу спросил у мамы: «А когда мы будем есть?» — на что получил ответ: «Скоро». Мама искала продукты по всему дому. Потом сходила к соседям, вернулась с маленькой банкой каких-то грибов, еще нашла на полке остатки картофельного крахмала. Позже она отдала мне тарелку с... ну, в общем, это были как будто блины, только картофельные и с грибами, штуки 3 на тарелке. Когда я вернулся за добавкой, мама положила мне еще один, а потом села и заплакала. Только спустя годы я понял, что нам просто нечего было есть. А мама, можно сказать, приготовила кашу из топора. © Ragnar249 / Pikabu
- Мама и папа превращали мое детство в праздник. По утрам у себя под подушкой я находила небольшие подарки «от зайки». Едва проснувшись, я нащупывала под подушкой что-то маленькое и удивительное. Всякий раз там лежало что-то новое: книжка, раскраска, леденец, записка. Однажды он даже положил мне под подушку... морковку! Помню, радовалась невероятно: добрый зверек поделился со мной своим самым любимым лакомством. «Зайка больше не придет, — однажды объявила мама, — но он оставил тебе подарок и письмо». Подарок был щедрым, а письмо — нежным и убедительным. Но я не расстроилась, потому что к тому моменту уже о многом догадывалась... © mamakerova / Pikabu
- У нас с мужем 2 детей (2 и 4 года). Они любят котов и слушать сказки перед сном, а мужу хочется поделиться тем, как прошел его рабочий день. Он служит по контракту, поэтому дети слушают сказки о буднях боевых котиков. На днях муж с упоением нам поведал, как одна рота боевых котов сдавала физическую подготовку и нахватала двоек, за что будет лишена молока (премии), а другая красила БТР в парке перед приездом главного старого усатого кота-генерала. В итоге все довольны: и дети, и муж. © «Подслушано» / VK
- В 90-е мы жили впроголодь, папа работал на 3 работах, чтобы оплатить обучение старшей сестры, а я пешком ходил 9 км до школы. И на 8-летие родители подарили мне энциклопедию издательства «Росмэн», там целая серия была — на последней странице все книги. И я, глядя на них, без задней мысли говорю: «Как было бы здорово, если бы они все у меня были!» Мама вышла, и через 5 минут они с папой приносят всю серию! Я был в восторге. Потом узнал, что они планировали дарить по 1 книге в год. © «Подслушано» / VK
- В 90-е годы моя мама просто обожала Филиппа Киркорова (у нас даже висел его плакат на кухне). Она несколько лет откладывала понемногу с каждой зарплаты, чтобы однажды купить билет на его концерт. В тот год он наконец-то приехал в Киров, но мечте о встрече с кумиром не суждено было сбыться. Вместо билета на концерт любимого исполнителя мама купила мне теплое зимнее пальто. Время было тяжелое, я часто болел, и мама решила, что так поступить будет правильнее. Спустя годы на концерт я ее, конечно же, сводил, и, кажется, это был один из самых счастливых дней в моей жизни.
- Родители часто возили меня на лето к бабушке. Когда подрос, заявил: «Я уже большой и сам могу доехать!» После недолгих споров родители согласились. И вот стоим на перроне, меня провожают, дают последние советы, как вдруг отец говорит: «Сынок, если вдруг тебе станет плохо или страшно, то вот тебе это» — и сунул что-то мне в карман. Сижу в вагоне, вокруг люди... чужие... проводник сделал замечание... Стало страшно, подступили слезы. Дрожащей рукой полез в карман, нащупал бумажку, разворачиваю, а там записка: «Сынок, я в соседнем вагоне». © anastasiyagesht / Pikabu
«Папа сделал бионический протез для своего 8-летнего сына».
- Жили очень небогато — я, мама и старшая сестра. Пару раз такое было, что с сестрой один чупа-чупс на двоих ели, предварительно окунув его в кипяток. Однажды у всех друзей появились горные велосипеды. Естественно, и мне захотелось с ними кататься. Пришел к маме, поговорили, она пообещала купить мне велосипед. Мама тогда работала на пульте охраны и получала за месяц 1 100 гривен (живу в Киеве). Так вот, эту сумму я запомнил навсегда, так как велосипед стоил ровно половину, а именно 550 гривен. Велосипед мне купили. Даже сейчас, когда я зарабатываю неплохо, я не представляю, как это — взять и потратить половину месячного заработка на одну вещь. © rellaua / Pikabu
- В начале 2000-х я пошел в школу и моментально стал самым отстающим в классе: никак не мог научиться читать без ошибок, постоянно переставлял слоги и буквы местами. К концу года весь класс считал меня тупым, а учительница намекала родителям, что неплохо было бы перевести меня в специальную школу. Мой папа твердо верил, что это не так. Нам пришлось пройти немало специалистов, чтобы выяснить, что я нормальный, просто у моего мозга есть особенность — дислексия. Отец уволился с работы и несколько лет занимался только моим здоровьем и развитием. Школу я, кстати, окончил «ударником», и все это нисколько не помешало мне стать востребованным дизайнером.
- Майский день, идем с мамой из школы. В парке дети с родителями едят мороженое, которое в далеком 2007 году стоило ₽ 10. Я не прошу купить (знаю, что денег нет), но все равно продолжаю смотреть на этот десерт богов и давиться слюнями. Мама замечает мой взгляд, берет за руку и спрашивает: «Толя, сильно хочешь?» — «Нет, не хочу вообще», — вру, а у самого живот урчит. Мы быстро идем по каким-то улицам и останавливаемся перед красивым зданием, на котором крупными буквами написано «ЛОМБАРД». Минут через 10 мама вышла оттуда уже без улыбки и без обручального кольца. Это было единственное, что оставалось в память об отце. В тот день мама купила муку, макароны, сахар и еще много чего, но главное — целый пакет мороженого. Когда пришли домой, она сказала: «Ешь мороженое, только не все разом! Буду давать по одному в день. Иди мой руки». Стоя в ванной, сквозь звук льющейся воды я слышал, как на кухне тихо плачет мама. © Antonin Dolohov / YouTube
- Время летит, и сейчас я сам уже отец. В последнее время в моей голове всплывает цифра: 4 600. Ровно столько получала мать-одиночка — моя мама! Денег не хватало ни на что. Она всегда придумывала забавные варианты, как меня удивить. Например: «Открой рот, закрой глаза!» А там чернослив... Или как мы ходили пешком на железнодорожный вокзал в 4 часа утра около 10 км, говорили обо всем на свете... Она из кожи вылезала, чтобы розовые очки не исчезали. Жили ужасно, но благодаря маме это было прекраснейшее время! © borzick086 / Pikabu
- Моего папу забрал рак. В последний мой день рождения он уже был сильно истощен, плохо ходил и мало ел. В тот день мне исполнялось 17, я шла после уроков домой и вдруг увидела вдалеке маленькую фигурку: почти прозрачный от болезни человек медленно шел, с трудом передвигая ноги, и нес в руках мои любимые герберы. Это был мой папа. Я знаю, что каждое движение сопровождалось для него мучительной болью. Но еще я знаю, что он очень меня любил.
- В детстве меня раздражало, когда мама целовала меня в щеку и сильно вдыхала носом, как будто нюхала. Я на тот момент уже баловался никотином, и мне казалось, что она все время пытается поймать меня с этим запахом. А недавно я заметил, что делаю то же самое, когда целую своего пса или девушку. Причем чем сильнее я соскучился, тем приятнее мне делать этот вдох. Мама, получается, просто... скучала! Сегодня после работы заеду к ней с тортом, проведу вечер. А что, если бы я остался с этой мыслью наедине? © mongoose31 / Pikabu
- Выехал на авто из Волгограда в Москву, в командировку. В Иловле на перекрестке стоит пожилая женщина с цветами и тортом. Разумеется, остановился, спросил: «Куда?» — «Да недалеко, по прямой, не доезжая Михайловки!» Оказалось, у сына день рождения, к нему едет! И всю дорогу рассказывала, какой он у нее хороший... Не доезжая до города, как и говорила, попросила остановиться. Смотрю — чистое поле! Говорю, мол, давайте подожду, пока сын подъедет. «Да вон же он!» — отвечает. Стоит крест... Как же в тот момент хотел развернуться домой, к маме... © Vovadaiver / Pikabu
Бонус
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В 90-е годы рухнул Союз, и наша семья развалилась: отец не выдержал сложностей и сбежал. Мама растила 2 детей одна. Не помню, сколько дней мы ели только лепешки из муки и воды, маме уже очень давно задерживали зарплату. Однажды она достала заветную шкатулочку со своими сокровищами: сережки от бабушки на 18-летие, обручальное кольцо, прабабушкино кольцо, браслетик и подвеска. И ушла. Вернулась с пакетом продуктов, и началось волшебство: через пару часов дом наполнил дивный запах пирожков. О боги! 2 маленьких детей чуть не сошли с ума. Но нам досталось лишь по одному пирожку. А мама надела фуфайку и ушла в студеную зиму с этими мечтами наших голодных желудков. А когда вернулась, то обнимала нас, целовала, плакала и смеялась. Ей повезло: мама подходила к стоящим на перекрестке машинам и предлагала купить пирожки. В одной из машин был директор ресторана. Он купил пару пирожков, уехал, а через какое-то время вернулся и предложил маме печь свои чудесные пирожки на дому для его ресторана. Прошло уже много лет, но до сих пор перед глазами эта картина: мама в фуфайке, в руках полный поднос пирожков, заботливо укутанных в полотенце, и мы с сестрой с голодными глазами провожаем ее. У мамы лицо грустное-грустное, ведь у нее в руках еда, но она не может нам ее дать, ведь тогда она не сможет заработать денег, опять же, на еду, чтобы иметь возможность прокормить нас чуть-чуть подольше. © ksenobianinSanta / Pikabu
За что вы бы хотели поблагодарить своих родителей? Может быть, вы уже сами стали мамой или папой и теперь проявляете чудеса изобретательности, чтобы порадовать своих детей? Расскажите нам свои истории.
Фото на превью anastasiyagesht / Pikabu