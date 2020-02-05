15+ воспоминаний о том, как наши родители всегда находили способ совершить чудо (Даже в лихие 90-е)

В 90-е годы рухнул Союз, и наша семья развалилась: отец не выдержал сложностей и сбежал. Мама растила 2 детей одна. Не помню, сколько дней мы ели только лепешки из муки и воды, маме уже очень давно задерживали зарплату. Однажды она достала заветную шкатулочку со своими сокровищами: сережки от бабушки на 18-летие, обручальное кольцо, прабабушкино кольцо, браслетик и подвеска. И ушла. Вернулась с пакетом продуктов, и началось волшебство: через пару часов дом наполнил дивный запах пирожков. О боги! 2 маленьких детей чуть не сошли с ума. Но нам досталось лишь по одному пирожку. А мама надела фуфайку и ушла в студеную зиму с этими мечтами наших голодных желудков. А когда вернулась, то обнимала нас, целовала, плакала и смеялась. Ей повезло: мама подходила к стоящим на перекрестке машинам и предлагала купить пирожки. В одной из машин был директор ресторана. Он купил пару пирожков, уехал, а через какое-то время вернулся и предложил маме печь свои чудесные пирожки на дому для его ресторана. Прошло уже много лет, но до сих пор перед глазами эта картина: мама в фуфайке, в руках полный поднос пирожков, заботливо укутанных в полотенце, и мы с сестрой с голодными глазами провожаем ее. У мамы лицо грустное-грустное, ведь у нее в руках еда, но она не может нам ее дать, ведь тогда она не сможет заработать денег, опять же, на еду, чтобы иметь возможность прокормить нас чуть-чуть подольше. © ksenobianinSanta / Pikabu