15 вещей, которые могли придумать только гении

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А вас раздражает, когда к вам неожиданно кто-то подкрадывается, пока вы сидите на рабочем месте? И наверняка вам знакомо то неловкое молчание за чашечкой чая, когда вы не знаете, о чем поговорить с собеседником. Эти и некоторые другие трудности испытывают многие из нас, но, к счастью, у этих проблем уже есть решение.

AdMe.ru собрал 15 не таких уж необходимых, но чертовски приятных вещей, от которых мало кто бы отказался.

1. Больше никаких мук выбора

2. Мини-соусы на защитной стойке для пиццы. Можно ли представить что-то еще более милое?

3. Благодаря звездочке ребенок больше никогда не перепутает правый и левый ботинок

4. Круглая коробка для пиццы. Наконец-то кто-то сделал это!

5. Теперь начальник больше никогда не застанет вас врасплох

6. В этом лифте время проходит незаметно

7. Палочки-вилка

8. В туалете повесили доску для любителей порисовать на двери и стенах

9. В кофейне вместо пластиковых трубочек предлагают макароны

10. Кто-то заплел траву в косу, чтобы дети могли кататься с горки

11. «Так мои коллеги сообщают о свежести кофе»

«Кофе был заварен в 9:00».

12. В этой каше лежат яйца, из которых при готовке вылупляются динозавры. Кажется, это единственный способ заставить ребенка съесть овсянку

13. На чайных пакетиках написаны темы для бесед

14. В отеле установили телевизор прямо в зеркале

15. Сезон комаров открыт, поэтому теперь эта вещь в списке предметов первой необходимости

А какое из этих изобретений вам понравилось больше всего?