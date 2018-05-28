15 вещей, которые могли придумать только гении
А вас раздражает, когда к вам неожиданно кто-то подкрадывается, пока вы сидите на рабочем месте? И наверняка вам знакомо то неловкое молчание за чашечкой чая, когда вы не знаете, о чем поговорить с собеседником. Эти и некоторые другие трудности испытывают многие из нас, но, к счастью, у этих проблем уже есть решение.
AdMe.ru собрал 15 не таких уж необходимых, но чертовски приятных вещей, от которых мало кто бы отказался.
1. Больше никаких мук выбора
2. Мини-соусы на защитной стойке для пиццы. Можно ли представить что-то еще более милое?
3. Благодаря звездочке ребенок больше никогда не перепутает правый и левый ботинок
4. Круглая коробка для пиццы. Наконец-то кто-то сделал это!
5. Теперь начальник больше никогда не застанет вас врасплох
6. В этом лифте время проходит незаметно
7. Палочки-вилка
8. В туалете повесили доску для любителей порисовать на двери и стенах
9. В кофейне вместо пластиковых трубочек предлагают макароны
10. Кто-то заплел траву в косу, чтобы дети могли кататься с горки
11. «Так мои коллеги сообщают о свежести кофе»
«Кофе был заварен в 9:00».
12. В этой каше лежат яйца, из которых при готовке вылупляются динозавры. Кажется, это единственный способ заставить ребенка съесть овсянку
13. На чайных пакетиках написаны темы для бесед
14. В отеле установили телевизор прямо в зеркале
15. Сезон комаров открыт, поэтому теперь эта вещь в списке предметов первой необходимости
А какое из этих изобретений вам понравилось больше всего?
Фото на превью oligarchyoligarchy/reddit, Theowlhoothoot/reddit