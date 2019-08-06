15 важных правил, которые родители новорожденных хотели бы узнать как можно раньше

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Каждый раз, когда вы берете на руки своего младенца, жизнь будто начинается заново. Вы чувствуете бесконечную любовь к этому крошечному живому существу. И все же, несмотря на то что вы усердно готовились к родительству, забота о новорожденном вызывает чувство тревоги, особенно если это в первый раз. Вы могли прочитать все книги на свете, но разве можно подготовиться к тому, что в ваших руках окажется жизнь другого человека.

Мы в AdMe.ru попробовали разыскать самые неочевидные, но полезные советы, которые могут помочь новоиспеченным родителям.

1. Не стоит недооценивать язык тела

«Советы родителям новорожденных: следите за руками ребенка, чтобы понять, сыт ли он». Слева: «Голодный малыш». Справа: «Сытый малыш».

Плач — не единственный способ, которым ребенок общается с вами. Обращайте внимание на язык тела малыша. Сжатые кулачки сигнализируют о том, что он напряжен или голоден. Повторяющиеся «пинки» могут быть призывом к игре. Если малыш тянет себя за уши, вероятно, у него начинают резаться зубки.

2. Когда вы кормите ребенка грудью, держите его рукой, противоположной груди, к которой вы его прикладываете

«Грудное вскармливание новорожденного ребенка». Слева: «Делайте так». Справа: «А не так».

Обычно женщины поступают иначе: если они дают ребенку правую грудь, то и его располагают на правой руке, левой придерживая свою грудь. Этот способ подходит для детей постарше, а для новорожденных лучше делать наоборот. Если вы кормите малыша правой грудью, то ребенка нужно держать левой рукой. Это позволит вам иметь свободную руку, лучше контролировать положение головы ребенка и легко менять грудь во время кормления.

3. Удостоверьтесь, что кормите ребенка, когда он просит

Кормите новорожденного, когда он подаст сигнал. Обычно таких маленьких детей нужно кормить 8-12 раз в день, то есть каждые 2-3 часа. Обращайте внимание на знаки, которые говорят о том, что ребенок голоден, — например посасывание кулачка.

4. Пощекочите малыша, если вам нужно его разбудить

Если вам нужно разбудить ребенка по какой-то уважительной причине, трясти его, как взрослого, не очень хорошая идея. Тряска даже во время игры может вызвать внутримозговое кровоизлияние, что опасно и является угрозой для жизни. Вместо этого, чтобы разбудить, нежно пощекочите малыша или подуйте на него.

5. Не давайте ребенку пустышку перед кормлением

Новорожденные легко привыкают к бутылочкам и соскам, так как у них развит безусловный сосательный рефлекс. Но, если вы планируете кормить ребенка грудью, с использованием сосок и бутылочек лучше не торопиться. Стоит дождаться, когда ребенок привыкнет сосать грудь. Обычно это занимает от 2 до 4 недель.

6. Первым купанием следует сделать обтирание губкой

Новорожденные требуют особого ухода. Причина, по которой малышей следует купать с помощью персональной губки, заключается в том, что пуповину лучше оставлять сухой — так она быстрее отпадет. Помните о том, что небольшое кровотечение после того, как пуповина отойдет, — это совершенно нормально.

7. Для безопасности во время купания используйте корзину для белья

Если вас тревожит переход на купание во взрослой ванне, попробуйте простой лайфхак: посадите ребенка в корзину для белья! Малыш будет находиться в воде, но в ограниченном пространстве. Кроме того, в корзине для белья он не поскользнется. Не забудьте наполнить ее игрушками для купания.

8. Тепло может помочь при грудном вскармливании

Если во время кормления ваша грудь набухает или у вас забиты молочные протоки, помните, что тепло может помочь. Приложите к груди грелку, теплое полотенце или компресс, чтобы начался отток молока наружу. А после кормления, если грудь ноет, можно, наоборот, приложить холод.

9. Чтобы успокоить ребенка, имитируйте для него условия внутри матки

Если ваш ребенок возбужден, все, что вам нужно сделать, — это вернуть его в более привычные и комфортные условия, такие какие были в матке. Имитировать внутриутробное состояние может помочь пеленание, укачивание, удерживание детей на боку и даже сосание ими большого пальца: в утробе матери дети сосут пальцы, чтобы расслабиться! В конце концов все мы подвержены «ностальгии».

10. Музыка успокоит даже самого капризного ребенка

Существует популярная идея, также известная как «эффект Моцарта». Ее приверженцы утверждают, что прослушивание детьми музыки делает их умнее. Но это все бабушкины сказки: музыка оказывает на ребенка другой эффект — успокаивающий.

11. Помните о том, что кожа ребенка очень чувствительна

Будьте осторожны перед применением лосьонов. Считается, что у младенцев после рождения сухая кожа, но в то же время она очень чувствительна. Поэтому нанесение на нее лосьона или масла может вызвать аллергическую реакцию. Если вы хотите, чтобы кожа ребенка привыкла к средствам ухода, попробуйте сначала нанести лосьон или масло на небольшой участок кожи, чтобы сразу понять, есть ли реакция.

12. Здоровье зубов и полости рта важно в любом возрасте

Хотя у новорожденных обычно не бывает зубов, пренебрегать здоровьем полости рта не стоит. Используйте влажную марлю, чтобы протирать десны малыша. Также убедитесь, что ваш ребенок получает достаточно фтора. Проконсультируйтесь на этот счет со стоматологом. Помните, что кариес может появиться, как только прорежутся зубы.

13. Кладите ребенка в кроватку до того, как он уснет

Если вы изо всех сил стараетесь утомить ребенка, чтобы он уже спал, когда вы укладываете его спать, — вы только добавляете себе работы. Лучше уложить его в кровать, когда он бодрствует, но хочет спать, чтобы он привыкал засыпать самостоятельно. Со временем он этому научится.

14. Делать несколько слоев в кроватке, чтобы упростить смену пеленок

Когда ваш малыш просыпается среди ночи из-за мокрых пеленок, быстро исправить ситуацию бывает сложно. Если постелить в кроватку несколько слоев из простыней и водонепроницаемых чехлов, процесс смены белья станет намного проще.

15. Понимать, что каждый ребенок по-своему прекрасен

Когда дети приходят в этот мир, они не всегда выглядят так, как вы, возможно, ожидали. Их тело обычно покрыто пушком — первичным волосяным покровом, который называется лануго. Лицо малыша может быть припухшим, первое время он редко открывает глаза. Некоторые дети рождаются без бровей и ресниц — это нормально. В большинстве случаев все это временно, а даже если и нет, просто помните о том, что все дети прекрасны.

Что скажете о наших советах? Возьмете какие-нибудь из них на вооружение? И не забудьте рассказать, какими лайфхаками пользовались вы.