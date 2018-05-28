15 совпадений, в которые сложно поверить, пока не увидишь собственными глазами

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Как вы думаете, могут ли люди, находясь на разных континентах, носить одну и ту же одежду в детстве, а в дальнейшем встретиться и пожениться? Или возможно ли встретить в аэропорту человека, который как будто срисован с наклейки на вашем ноутбуке? Герои нашей подборки доказали на собственном примере, что в этом мире возможно все. А в конце статьи вы увидите корову, у которой точно в родстве были благородные скакуны.

AdMe.ru собрал удивительные совпадения для хорошего настроения, которые не каждый день увидишь.

1. «Слева на фотографии я в Америке, а справа — моя будущая жена в Корее. У нас одинаковые майки»

2. Мужчина выглядит точно так же, как и наклейка на ноутбуке

3. «Мои носки совпали по цветовой гамме с кроссовками»

4. И это не авиашоу

5. Отражение в стекле создает иллюзию призрака, сидящего в машине

6. «Мяч застрял в ракетке моего друга при подаче»

7. «Бросил ложку в мусорное ведро»

8. Колпак из лампы

9. Это просто волшебство какое-то!

10. «Пересматривала сериал „Друзья“ и в одной серии увидела кое-что знакомое»

11. А вот и обезьянка из того же сериала

12. Старый телевизор заглючил и смешал 2 изображения: в Сан-Франциско появились горы

13. Человек на заднем плане идеально совпал со статуей Христа в Рио-де-Жанейро

14. Совпадение, которого все так долго ждали: хлеб, сыр и ветчина одинаковых размеров

15. Может, журнал прозрачный?

Бонус: когда в душе ты благородный скакун

А что удивило вас больше всего?