15 совпадений, в которые сложно поверить, пока не увидишь собственными глазами
Как вы думаете, могут ли люди, находясь на разных континентах, носить одну и ту же одежду в детстве, а в дальнейшем встретиться и пожениться? Или возможно ли встретить в аэропорту человека, который как будто срисован с наклейки на вашем ноутбуке? Герои нашей подборки доказали на собственном примере, что в этом мире возможно все. А в конце статьи вы увидите корову, у которой точно в родстве были благородные скакуны.
AdMe.ru собрал удивительные совпадения для хорошего настроения, которые не каждый день увидишь.
1. «Слева на фотографии я в Америке, а справа — моя будущая жена в Корее. У нас одинаковые майки»
2. Мужчина выглядит точно так же, как и наклейка на ноутбуке
3. «Мои носки совпали по цветовой гамме с кроссовками»
4. И это не авиашоу
5. Отражение в стекле создает иллюзию призрака, сидящего в машине
6. «Мяч застрял в ракетке моего друга при подаче»
7. «Бросил ложку в мусорное ведро»
8. Колпак из лампы
9. Это просто волшебство какое-то!
10. «Пересматривала сериал „Друзья“ и в одной серии увидела кое-что знакомое»
11. А вот и обезьянка из того же сериала
12. Старый телевизор заглючил и смешал 2 изображения: в Сан-Франциско появились горы
13. Человек на заднем плане идеально совпал со статуей Христа в Рио-де-Жанейро
14. Совпадение, которого все так долго ждали: хлеб, сыр и ветчина одинаковых размеров
15. Может, журнал прозрачный?
Бонус: когда в душе ты благородный скакун
А что удивило вас больше всего?
Фото на превью mrevanbc/reddit