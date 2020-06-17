15 твитов про счастливчиков, которые определенно нашли свою родную душу

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В начале отношений, даже дружеских, мы стараемся показать свои лучшие стороны. Мы учтивы, добры, всегда сосредоточенны, но главное — сдержанны. На первых порах это, безусловно, подкупает, однако чем ближе люди становятся друг другу, тем больше они начинают ценить совсем другое. Например, «внутренние» шуточки, несуразное поведение и в общем-то все то, что делает человека уникальным в наших глазах.

Честно, вы в AdMe.ru получили огромный заряд позитива, собирая эту подборку. Надеемся, что вам она тоже поднимет настроение и заставит лишний раз задуматься и вспомнить о подобных счастливых и светлых моментах из собственной жизни.

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Что лично для вас является показателем того, что вы с каким-то человеком на одной волне и понимаете друг друга лучше прочих?