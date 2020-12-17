15+ твитов от людей, которые познали все прелести этой вашей семейной жизни
Построение семьи — это большой труд. Однако, несмотря на всю ответственность данного процесса, большое и важное место в отношениях пары нередко занимает юмор. Ведь именно он позволяет в короткие сроки испытать прилив позитивных эмоций, сбросить напряжение, а порой даже смириться с некоторыми специфическими чертами характера любимого человека.
Мы в AdMe.ru убеждены, что для крепких и продолжительных отношений просто необходимо научиться не принимать все близко к сердцу, а также сохранить хорошее чувство юмора. По крайней мере, героям нашей подборки явно живется припеваючи благодаря их умению обернуть все в шутку.
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В вашей семье наверняка также есть место искорке веселья, скрепляющей близких. Расскажите пару историй, в которых юмор помог справиться с какой-то проблемой или быстро свести конфликт на нет.