15+ твитов от людей, которые познали все прелести этой вашей семейной жизни

Построение семьи — это большой труд. Однако, несмотря на всю ответственность данного процесса, большое и важное место в отношениях пары нередко занимает юмор. Ведь именно он позволяет в короткие сроки испытать прилив позитивных эмоций, сбросить напряжение, а порой даже смириться с некоторыми специфическими чертами характера любимого человека.

Мы в AdMe.ru убеждены, что для крепких и продолжительных отношений просто необходимо научиться не принимать все близко к сердцу, а также сохранить хорошее чувство юмора. По крайней мере, героям нашей подборки явно живется припеваючи благодаря их умению обернуть все в шутку.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.