15 способов не потратить целое состояние на ребенка и остаться при этом хорошим родителем

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В сознании современных родителей прочно укоренился лозунг «Все лучшее — детям». И это просто здорово, но иногда мама и папа в погоне за материальными благами для своего крохи не успевают дать ему нечто куда более ценное — свое внимание. А коварные маркетологи еще и подогревают ситуацию, убеждая, что экономить на собственном чаде нельзя, нужно покупать ему только то, что имеет на своей упаковке слова «люкс», «элит» или «премиум».