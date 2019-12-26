15 способов не потратить целое состояние на ребенка и остаться при этом хорошим родителем
В сознании современных родителей прочно укоренился лозунг «Все лучшее — детям». И это просто здорово, но иногда мама и папа в погоне за материальными благами для своего крохи не успевают дать ему нечто куда более ценное — свое внимание. А коварные маркетологи еще и подогревают ситуацию, убеждая, что экономить на собственном чаде нельзя, нужно покупать ему только то, что имеет на своей упаковке слова «люкс», «элит» или «премиум».
Мы в AdMe.ru уверены, что время, проведенное с малышом, намного ценнее, чем новая погремушка. И что быть экономным родителем и плохим родителем — не одно и то же. Поэтому создали небольшой список советов о том, как сохранить деньги в семейном бюджете, если у вас есть ребенок.
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Не покупайте одежду, если вам предлагают забрать бесплатно. Младенцам неважно, во что вы их оденете. Часто молодые родители покупают множество костюмчиков, которые даже не успевают надеть на стремительно растущего ребенка, поэтому, если у вас есть такие знакомые, смело пользуйтесь их предложением забрать ставшие ненужными вещи.
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Вместо ползунков купите обычные штанишки и надевайте на ребенка вместе с носочками. Слипы и комбинезоны выбирайте с открытыми ножками. Дело в том, что малыш быстро растет, поэтому вскоре ему начнет мешать закрытая стопа.
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Пеленальный столик, ходунки, манеж, стерилизатор для бутылочек — все это зачастую совершенно лишние траты. Первый отлично заменяет кроватка или диван, в пользе второго и третьего врачи до сих пор сомневаются, а стерилизовать детскую посуду можно в кастрюле с кипящей водой и даже в микроволновке. Если вы уверены, что вам нужна та или иная вещь, — купите б/у.
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Младенцу не нужны мягкие бортики, подушки, уютные пледы и балдахины. Более того, все это опасно для него. В кроватке младенца не должно быть ничего, кроме жесткого матрасика и простыни.
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Сшейте пеленки. Купите натуральную и мягкую ткань и сшейте пеленки сами или отдайте в ателье. В любом случае это дешевле, чем покупать их в магазине детских товаров.
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Не покупайте то, что можно взять в аренду. Подросшие дети начинают требовать от мам и пап костюмы принцесс и супергероев, причем со временем их предпочтения будут меняться. Если не хотите покупать новое платье Эльзы из «Холодного сердца», просто возьмите его напрокат.
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Возьмите в поликлинике направление на молочную кухню. Там бесплатно предлагают качественную продукцию, в то время как в сетевых супермаркетах не самые свежие фабричные творожки с консервантами и наполнителями обойдутся вам минимум в ₽ 20 за штуку. В некоторых регионах родителям выдают кефир, творог и молоко, в некоторых плюсом к этому идут молочные смеси и фруктовые пюре.
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Готовьте сами. Для первого прикорма существует множество пюре и каш, и практически все можно приготовить самостоятельно. С овощными пюре сложнее зимой, когда свежие овощи дорожают. Если позволяет морозильная камера, можно купить оптовую партию кабачков и брокколи еще летом или осенью, нарезать маленькими кусочками и заморозить.
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Если у вас категорически нет времени на готовку, покупайте пюре в баночках оптом. У него большой срок хранения.
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Реже используйте подгузники. Педиатры рекомендуют устраивать младенцу воздушные ванны во время смены памперса. Увеличивайте их по мере взросления ребенка, а ближе к году можно переходить на хлопчатобумажные трусики. Ребенок будет чувствовать дискомфорт от мокрых штанишек и быстрее приучится к горшку. А вы сэкономите. Минус — стирать придется чаще.
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Не покупайте кучу детской косметики, особенно для младенцев: малышам достаточно хорошего детского мыла с дозатором и крема с пантенолом из аптеки. Шампуни и гели для душа — это лишнее.
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Не покупайте ванночки для купания. Гораздо полезнее купать младенца в большой ванне и заодно учить его плавать.
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Не тратьтесь на игрушки для младенцев. По крайней мере, дорогие. На самом деле малышам до 1 года погремушки не особо нужны: им намного интереснее изучать предметы, которые они постоянно видят в руках мамы и папы. Вместо того чтобы давать ребенку дорогую игрушку, пошуршите с ним упаковкой влажных салфеток или постучите чайными ложечками — ему это понравится гораздо больше.
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Делайте игрушки своими руками. Сейчас очень популярны бизиборды или бизидомики — развивающие игрушки, состоящие из клавиш, пуговок и прочей мелочи, полезной для развития мелкой моторики. Стоит это великолепие ₽ 3–15 тыс. Гораздо дешевле будет взять старую клавиатуру, нашить на кусок ткани пуговки и петельки и повесить все это на стену. Эффект тот же.
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Прячьте игрушки, которые надоели ребенку. Спустя пару недель, когда малыш уже забудет о них, вы их достанете и получите вау-эффект. Совет работает для родителей, чьи дети не достигли возраста 3 лет.
Само собой, у каждого родителя есть собственные методы воспитания. У кого-то есть возможность дать ребенку все уже с пеленок, а некоторые стараются отложить сэкономленное на будущее малыша. К какому типу родителей относитесь вы? И какими способами сэкономить на детских хотелках пользуетесь сами?