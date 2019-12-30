15 случаев, когда дети придумали новые названия для привычных вещей и они получились намного круче
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Порой кажется, что воображение детей попросту не имеет границ. Ведь им, как никому другому, прекрасно удается придумывать игры, истории, сказочных существ и разнообразные хитрости, а также новые слова и оригинальные описания уже существующих предметов и явлений.
Мы в AdMe.ru обнаружили, что последний вариант — наиболее распространенное детское хобби. И такими примерами хорошей фантазии делятся сотни родителей в социальных сетях. Хотите поднять себе настроение? Тогда вам просто необходим этот пост.
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Какие запоминающиеся детские перлы приходилось слышать вам?