15 ситуаций, в которых мамы и папы ведут себя совершенно по-разному
О том, что женщины и мужчины по-разному видят этот мир и реагируют по-своему на одни и те же ситуации, писатели выпускают книги, режиссеры снимают фильмы. Став родителями, в большинстве мы тоже отличаемся в своем поведении друг от друга: что ребенок может позволить себе с мамой, с папой — не получится, и наоборот.
Мы в AdMe.ru пофантазировали на тему разного поведения мам и пап в одинаковых ситуациях.
Когда педиатр спросил дату рождения ребенка
Когда вышли гулять сразу после дождя
Когда нужно мотивировать ребенка быстрее выполнить домашнее задание
Когда у каждого родителя свои взгляды на питание ребенка
Когда с родителями нужно выбрать костюм на утренник
Когда дочь собралась на первое свидание
Когда ребенка ругают педагоги за плохое поведение
Когда музыкальные вкусы родителей не совпали
Когда во время прогулки упал с велосипеда
Когда попросил родителей о сказке на ночь
Когда отправились в парк аттракционов
Когда на столе осталась последняя конфета
Когда мимо проехал автомобиль
Когда попросил родителей поиграть с тобой
Когда эмоциональные диапазоны мамы и папы находятся на разных полюсах
А какие вы можете вспомнить ситуации, где мамы и папы ведут себя по-разному?
Поделиться этой статьёй