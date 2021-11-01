15 ситуаций, в которых мамы и папы ведут себя совершенно по-разному

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О том, что женщины и мужчины по-разному видят этот мир и реагируют по-своему на одни и те же ситуации, писатели выпускают книги, режиссеры снимают фильмы. Став родителями, в большинстве мы тоже отличаемся в своем поведении друг от друга: что ребенок может позволить себе с мамой, с папой — не получится, и наоборот.

Мы в AdMe.ru пофантазировали на тему разного поведения мам и пап в одинаковых ситуациях.

Когда педиатр спросил дату рождения ребенка

Когда вышли гулять сразу после дождя

Когда нужно мотивировать ребенка быстрее выполнить домашнее задание

Когда у каждого родителя свои взгляды на питание ребенка

Когда с родителями нужно выбрать костюм на утренник

Когда дочь собралась на первое свидание

Когда ребенка ругают педагоги за плохое поведение

Когда музыкальные вкусы родителей не совпали

Когда во время прогулки упал с велосипеда

Когда попросил родителей о сказке на ночь

Когда отправились в парк аттракционов

Когда на столе осталась последняя конфета

Когда мимо проехал автомобиль

Когда попросил родителей поиграть с тобой

Когда эмоциональные диапазоны мамы и папы находятся на разных полюсах