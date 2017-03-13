15 ситуаций, из которых и состоит жизнь всех родителей

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Быть мамой или папой — это счастье. Но счастье это ой какое нелегкое. В жизни каждого из них есть моменты, которые могут довести до дергающегося глаза. AdMe.ru уверен, что ко всему в жизни надо относиться с юмором. В этом посте мы собрали примеры того, как сложно и одновременно весело быть родителями.

Жизнь с детьми в одной картинке

Если твой телефон ненадолго попал в руки ребенка

Когда отправляешь дочку на свидание

А это растет «мамина помощница»

Когда ребенок наконец-то уснул

Так вот почему папы отлично справляются с детьми и удивляются, с чего бы это вдруг мамы устают

Нет-нет, это фото сделано не на ночь глядя, а как раз в тот момент, когда пора выходить в садик

Когда попросила мужа подержать малыша, чтобы спокойно принять душ...

Пытаешься выглядеть клево, но на самом деле не спала уже года два

Когда у родителей уже сели обычные батарейки, но у ребенка есть «Энерджайзер»

Всего лишь пытался сделать милое фото с прогулки с ребенком в парке

Нет, этот орущий ребенок не со мной. Не мой. Не знаю, чей

Все папы девочек обречены на это. Даже не пытайтесь, от красоты не уйти!