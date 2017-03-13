15 ситуаций, из которых и состоит жизнь всех родителей
Быть мамой или папой — это счастье. Но счастье это ой какое нелегкое. В жизни каждого из них есть моменты, которые могут довести до дергающегося глаза.
AdMe.ru уверен, что ко всему в жизни надо относиться с юмором. В этом посте мы собрали примеры того, как сложно и одновременно весело быть родителями.
Жизнь с детьми в одной картинке
Если твой телефон ненадолго попал в руки ребенка
Когда отправляешь дочку на свидание
А это растет «мамина помощница»
Когда ребенок наконец-то уснул
Так вот почему папы отлично справляются с детьми и удивляются, с чего бы это вдруг мамы устают
Нет-нет, это фото сделано не на ночь глядя, а как раз в тот момент, когда пора выходить в садик
Когда попросила мужа подержать малыша, чтобы спокойно принять душ...
Пытаешься выглядеть клево, но на самом деле не спала уже года два
Когда у родителей уже сели обычные батарейки, но у ребенка есть «Энерджайзер»
Всего лишь пытался сделать милое фото с прогулки с ребенком в парке
Нет, этот орущий ребенок не со мной. Не мой. Не знаю, чей
Все папы девочек обречены на это. Даже не пытайтесь, от красоты не уйти!
Фото на превью Golyak, depositphotos