15+ семей, в которых гены переплелись самым непредсказуемым образом

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«Он / она выиграл(а) в генетическую лотерею» — так говорят о людях, чья внешность будто вобрала в себя все самые лучшие и редкие черты предков. Ожидая появления на свет ребенка, родители часто представляют себе, как он будет выглядеть. Но герои нашей подборки и вообразить не могли, что их дети будут настолько необычны и прекрасны.

Мы в AdMe.ru, глядя на эти фото, не переставали удивляться тому, как все же непредсказуема бывает генетика. А в бонусе вас ждет одна очень узнаваемая малышка, которая явно унаследовала харизму от своей мамы, и еще нереально крутая бабуля со своей семьей.

Шанс, что у чернокожей матери родится белый ребенок, примерно один на миллион. Случай нигерийки Кэтрин Ховарт еще более уникален: она единственная в мире чернокожая женщина, родившая двух светлокожих детей

Вероятность рождения ребенка с альбинизмом — 1:17 000. А вероятность рождения близнецов с альбинизмом еще ниже

Близнецы Розмари и Кристина Алубанкуди из Нью-Йорка — представительницы этой редчайшей особенности. Вместе со своим братом Джулиусом, также альбиносом, они призывают людей полюбить свое тело таким, какое оно есть.

В это очень трудно поверить, но дети на фото ниже — близнецы. Мальчик родился темнокожим, а его сестра-близнец унаследовала ген альбинизма (так же как и их старшая сестра)

В смешанном браке родились девочки-близняшки с разным цветом кожи

Mum gives birth to twins with DIFFERENT skin tones https://t.co/vnMHVSG0T2 pic.twitter.com/eJ5RjFu9hr — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 23, 2015

Майло и Оскар — родные братья. Они получились такими непохожими благодаря тому, что их мама британка, а папа ямаец

Оскар и его папа

«Один из наших родителей имеет итальянские корни, а другой — ирландские. Угадайте, кому какие гены передались»

В жилах брата и сестры на фото ниже течет бурная смесь разных кровей. Среди предков их мамы были афроамериканцы, индейцы, португальцы, пуэрториканцы, ямайцы, а среди предков папы — сирийцы, поляки, французы и итальянцы

В результате союза мексиканки и сальвадорца родился Дастин — мальчик с завораживающей гетерохромией

Тайгер, Бамбу и Рокет получили красивейшую и такую разнообразную внешность благодаря голландским и суринамским корням

Габриэль и Адонис унаследовали яркую внешность от мамы гаитянки и папы бельгийца

Члены одной рыжеволосой семьи на ежегодном ирландском празднике, посвященном рыжим волосам

Рыжий — самый редкий цвет волос, который встречается лишь у 1 % населения планеты. Ирландия занимает 2-е место по количеству рыжих на душу населения (10 %), уступая только Шотландии (13 %).

Среди предков этой малышки есть мексиканцы, испанцы, немцы, португальцы, французы, афроамериканцы и креолы

«Моя 5-летняя дочь с 88-летней японской прабабушкой»

«Моя прабабушка родилась в 1904 году, а моя дочь — в 2004-м. Они обе обрезали волосы примерно в 12 лет»

Бонус: малышка Хлоя (справа) благодаря этому кадру с очень озадаченным выражением лица стала героиней многочисленных мемов в интернете. Ее мама Лили (слева) повторила образ дочки, и сразу стало понятно, в кого Хлоя такая забавная

Бонус 2: эта бабушка родилась в 1913 году, а ее правнучки-близнецы родились в 2013 году, ровно через 100 лет. В 2018 году бабуля отметила 105-летний юбилей

А вы похожи на своих предков? Какие их черты достались вам?