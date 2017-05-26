15 секретов счастливого брака от самых крепких семей Голливуда

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Все счастливые семьи похожи друг на друга. А значит, должен быть универсальный рецепт семейной гармонии и благополучия. AdMe.ru собрал опыт счастливых в браке звезд, которые запросто раскрывают свои секреты успеха в личной жизни.

Барбра Стрейзанд и Джеймс Бролин

В браке 19 лет

Барбра шла к женскому счастью долго: они с Джеймсом встретились уже в зрелом возрасте, когда обоим было за 50. Основами крепкого брака Стрейзанд считает доброту, а также честность: супруги могут признаться друг другу абсолютно во всем.

Барак и Мишель Обама

В браке 25 лет

За каждым выдающимся мужчиной стоит его жена. Пожалуй, эта пара — лучшая иллюстрация этого высказывания. Мудрая Мишель уверена, что брак — это каждодневная работа, и призывает все пары побольше смеяться вместе и никогда не ложиться спать в ссоре.

Жизель Бюндхен и Том Брэди

В браке 8 лет

Классический союз: модель с мировым именем и успешный спортсмен. Пара воспитывает 2 детей, и, конечно, за эти годы браку приходилось преодолевать кое-какие трудности. Но что бы ни случилось, главное — это поддержка супруга, уверена Жизель Бюндхен.

Крис Прэтт и Анна Фэрис

В браке 8 лет

Сегодня актеры воспитывают 4-летнего сына. Несмотря на то что в это время все внимание родителей обычно переключается на чадо, супруги уверены: необходимо помнить, что отношения в супружеской паре — самое главное, ведь однажды ребенок покинет родное гнездо и родители останутся только вдвоем. Прэтт не устает оригинально сообщать о том, как прекрасно выглядит его жена. Например, недавно в Instagram он сравнил ее с Меридой из мультфильма «Храбрая сердцем».

Мерил Стрип и Дон Гаммер

В браке 39 лет

В 1978 году жених Мерил Стрип актер Джон Казале умер от рака. Актриса оставалась до конца рядом с возлюбленным и тяжело переживала утрату. В это трудное время рядом оказался скульптор Дон Гаммер, который помог ей оправиться от потери. Спустя полгода они поженились. Главное в браке, по мнению Стрип, уметь слушать партнера и проговаривать все проблемы и мелочи.

Колин Ферт и Ливия Джуджолли

В браке 20 лет

Актер и кинопродюсер в браке уже два десятка лет, и на вопрос, в чем их секрет, отвечают: «Мы относимся к браку как к забегу на длинную дистанцию, с которой нельзя сойти». Кроме того, звезды стараются проводить много времени вместе, подстраивая свои графики работы.

Ченнинг Татум и Дженна Дуан

В браке 8 лет

Звезды культовой мелодрамы «Шаг вперед» познакомились благодаря этому фильму и с тех пор неразлучны. Их секрет — правдивость в проявлении чувств. «Мы часто проверяем свои чувства вопросом: „На сколько по шкале от 1 до 10 ты меня любишь в данный момент?“ И нужно отвечать максимально честно, чтобы получить честность в ответ», — раскрывает тайну Ченнинг.

Пирс Броснан и Кили Шэй Смит

В браке 16 лет

Телеведущая Кили Шэй Смит — личность самодостаточная и самостоятельная. Пирс уверен, что если он не будет уделять жене должного внимания, то та не станет терпеть неуважение и сможет обойтись без него. Пара считает, что путь к крепкому браку — уважать партнера и не пытаться его переделать.

Мэтт Деймон и Люсьяна Баррозо

В браке 12 лет

Красавец актер взял в супруги не модель и не актрису, а обычную девушку, которая работала барменом. По словам Деймона, он рад, что у жены на первом месте семья, а не карьера, и считает, что ему крупно повезло: «Это и есть мой секрет: постоянно помнить, как же мне повезло с женой». А еще у супругов есть «правило 2 недель»: они не расстаются друг с другом больше, чем на этот срок.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

В браке 19 лет

Модель и предприниматель познакомились около 30 лет назад, когда Синди еще не была известна. Скоротечный роман между ними закончился и уступил место долгим дружеским отношениям. За это время супермодель успела побывать замужем за Ричардом Гиром и развестись. Вскоре они с Рэнди поняли, что созданы друг для друга. «Наши отношения начались с дружбы, и я уверена, что крепче основы для брака не найти», — призналась топ-модель.

Джон Траволта и Келли Престон

В браке 26 лет

Когда Джон и Келли потеряли 16-летнего сына в 2009 году, казалось, их браку пришел конец. Но супруги сумели справиться с ужасным горем и спасти семью. Траволта однажды признался, что сохранять мир в браке им помогает... ведение списков, в которых они записывают все бытовые и психологические нюансы супружества, а затем обсуждают их и вместе находят решение.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер

В браке 13 лет

Актер, переживший болезненный развод (от первого брака у него 3 детей, а всего их 7), убежден, что его младшие дети никогда не испытают того, что пережили старшие во время разрыва их родителей, ведь Кевин твердо уверен в своей второй супруге Кристин. Актер считает, что в браке очень важно уметь просить прощения даже тогда, когда считаешь себя правым.

Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон

В браке 20 лет

Глядя на эту пару, светские сплетники часто задаются вопросом: что она в нем нашла? И пусть внешне Аптона сложно назвать интересным мужчиной, но только рядом с ним Кейт может быть собой настоящей. Один из секретов их союза — общность интересов и взглядов на жизнь, ведь им никогда не бывает скучно вместе. А еще у супругов нет друг от друга никаких тайн — даже электронную почту они ведут одну на двоих.

Боно и Элисон Хьюсон

В браке 35 лет

Боно и Элисон встретились еще в школьные годы, будучи подростками. Юношеская любовь превратилась в крепкий семейный союз. Певец уверен, что семейные отношения нуждаются в строгом управлении, с чем отлично справляется его жена.

Николь Кидман и Кит Урбан

В браке 11 лет

Николь Кидман встретила австралийского кантри-певца, еще не отойдя от болезненного развода с Томом Крузом, и сразу поняла, что хочет прожить со своим соотечественником всю жизнь. Николь и Кит вместе преодолели тяжелую зависимость музыканта от алкоголя и наркотиков. «Просто мы очень любим друг друга, вот и весь наш секрет», — признается актриса.