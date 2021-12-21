15 историй о том, что детские чувства куда глубже, чем мы все привыкли думать

Дети изначально доверчивы и открыты. И взрослый, будь то родитель или учитель, для них является бесспорным авторитетом. Но эта магия слишком легко разрушается неаккуратным словом или поступком. В повседневной суете мы, взрослые, можем что-то сказать или сделать мимоходом. И только потом осознаем, какой урон нанесли. А ведь, посмотрев со стороны на чужие промахи и изучив ошибки других, мы могли бы взять себе на заметку, как можно хотя бы попробовать избежать этого.