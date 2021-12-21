15 историй о том, что детские чувства куда глубже, чем мы все привыкли думать
Дети изначально доверчивы и открыты. И взрослый, будь то родитель или учитель, для них является бесспорным авторитетом. Но эта магия слишком легко разрушается неаккуратным словом или поступком. В повседневной суете мы, взрослые, можем что-то сказать или сделать мимоходом. И только потом осознаем, какой урон нанесли. А ведь, посмотрев со стороны на чужие промахи и изучив ошибки других, мы могли бы взять себе на заметку, как можно хотя бы попробовать избежать этого.
Именно поэтому в AdMe.ru решили прочитать истории людей, которым есть что сказать о детских обидах. И мы надеемся, что это позволит всем стать более внимательными к чувствам маленьких людей.
- У меня в группе был 3-летний мальчик: тихий, игривый и счастливый. Мама всегда приходила за ним в 17:00. Маленькие дети еще не умеют определять, который час, но подмечают другие моменты: например, знают, что мама приходит после обеда или после полдника. И вот однажды на часах было уже 5 вечера, а его мама все не шла. Малыш смотрел с тревогой на дверь, а потом и вовсе начал рыдать. Я взяла его на руки и стала успокаивать. Тут как раз и мама его пришла. Она помчалась к мальчику, и они немного посидели вдвоем в обнимку. Потом она подошла ко мне и сквозь слезы рассказала, что малыш у нее только полгода: примерно год назад родная мать его бросила. © Nancy Turnbough / Quora
- У нас в 5-м классе были и 9-, и 10-летние дети. И вот нам сообщили, что в конце года проведут тест и тех, кто получит высший балл, наградят. Мне было в то время 9, я успешно все сдал, обошел старших и ждал свой приз. А мне сказали, что для получения его ребенку должно исполниться 10 лет, так как эта награда представляла собой приглашение участвовать в ТВ-шоу. Каждому, кто туда попал, дарили значок. Было очень обидно потом смотреть на тех, кто засветился на телевидении. © sayzey / Reddit
- Я из многодетной семьи, нас было шестеро: 3 девицы и 3 пацана. Жили на грани нищеты. Когда была возможность раздобыть еду, первыми всегда кормили парней. А когда мы садились за стол, мама всегда причитала, что мы едим, как слоны, и в других семьях девочки столько не едят. Она не брала в расчет то, что в нашем окружении были банкиры, моряки — люди, которые работали сами на себя, и у них всегда было достаточно продуктов. Мы ели с чувством вины из-за того, что мама устала кормить нас, прожор. Сейчас мы выросли, у всех свои семьи, у всех проблемы с лишним весом. Мамы давно нет, но до сих пор сохранилась обида на нее. Можно, конечно, ее понять, но не хочу. © Подслушано / Ideer
- У меня есть старшая сестра, она с детства очень эмоциональная и экспрессивная. Родители всегда относились к тому, что она могла начать орать по любому поводу или без, с такой позиции: «Что ж поделать, у нее такой характер. Не обращай внимания. Ты-то не такая, ты-то спокойная и рассудительная». Было немного обидно. Но точкой невозврата стала ситуация, когда на меня нажаловалась учительница, а я расстроилась и расплакалась. Мама мне сказала: «Что ты тут театр устроила? Ты притворяешься». С тех пор я от родителей закрылась полностью, никогда ничем не делюсь. © Ася / AdMe
- Моя учительница рисования забраковала мою работу «Морские животные». Я тогда нарисовала нарвалов, а она подумала, что я их выдумала. А девочки, которые изобразили русалок, получили, судя по всему, особое разрешение. © Chapstickie / Reddit
- 1 сентября 1998 года, мне 6,5, и я первоклашка. На линейку, помимо родителей и родственников, пришли воспитательница и няни из сада. Воспитательница сказала напутственную речь и начала раздавать подарки: альбомы для рисования и упаковки фломастеров. Когда очередь дошла до меня, она даже в глаза мне не посмотрела, просто прошла мимо и стала вручать дальше. Я ничего тогда не поняла и после линейки спросила у мамы, почему мне ничего не подарили. Как оказалось, я часто болела, мало ходила в сад, и воспитательница решила подарок для меня не покупать. Кстати, нас у нее было целых 4 первоклашки. © Алла Чекалкина / Facebook
- Моя сестра младше меня на 6 лет. Когда я выросла, закончила учебу, стала сама зарабатывать, соответственно, и вещи красивые начала покупать. Сестра только поступила и уехала учиться в другой город. А я стала замечать, что мои вещи пропадают. Мама уверяла, что я сама не помню, куда положила. Однажды я поехала в гости к сестре в город, где она училась. И что я увидела? Масса моих вещей перекочевала к ней. С подачи мамы, разумеется, типа у меня много всего, не замечу. И, о боги, на ней была та самая, лучшая, удивительная и мной любимая персиковая «байка», затасканная в хлам. Вот это было действительно обидно. Спасибо, мам. Прошло лет 20, но до сих пор коробит. © Kalina Me / AdMe
- В детском саду был эпизод, когда воспитательница из соседней группы заставляла нас есть. Я родителям рассказала, но, к сожалению, не в тот же день, а значительно позже. В моем детстве хорошим ребенком считался послушный ребенок. И логика у меня была такая: велено есть, а я не ем, значит, непослушная, значит, плохая. А плохую девочку наказывают. И если я расскажу, как я не слушалась, мне еще и от родителей перепадет.
Недавно перебирала семейный архив: фотки там, открытки. На всех моих открытках, подаренных на дни рождения, родители, бабушки, тети и дяди писали: «Будь хорошей девочкой!», «Слушайся папу и маму!», «Слушайся старших!», «Слушайся, слушайся, слушайся...» Мне сегодняшней так хочется обнять меня тогдашнюю и сказать: «Не слушай никого, не позволяй...» © Татьяна Писарева / AdMe
- Как-то моя 6-летняя дочь позвала меня и сказала, что ей нужен клей. Когда я вошла в комнату, она сидела на кровати, как мне показалось, с разными бумажками и карандашами. Но с каждым моим шагом она все больше нервничала. И тогда я увидела, что перед ней лежал фотоальбом. Она вырезала своего отца из фотографий, где мы втроем. А на те кадры, где сняты только она и отец, приклеивала меня. Она сильно испугалась и плакала. Но после моего уверения в том, что в этом нет ничего страшного, она призналась: «Мамочка, я папу люблю, но раз он не хочет меня видеть, то и я его не хочу видеть. Теперь только ты и я». Я разрыдалась вместе с ней, ведь она была права. Ее папаша 3 раза подряд обещал встретиться с ней, но каждый раз пропадал. Печально, что мой ребенок в своем возрасте более зрелый, чем ее отец. И он все еще регулярно разбивает ей сердце. © Donna Elizabeth Church / Quora
- Мне было лет 12–13, мать отчима обвинила меня в том, что я у нее украла все золото. И ладно бы обвинила, она постоянно так делала: то я кружки у нее украла, то еще какую фигню. В общем, воровка я у нее всегда была, как и моя мать. Что бы у нее ни пропало — это мы украли. А тут вышло так, что я куда-то ехала в троллейбусе и она там же нарисовалась. Так она всю поездку на весь троллейбус орала, какая я воровка, какая я гадкая. Так стыдно мне никогда не было. Не будешь же всему троллейбусу объяснять, что она всегда так орет. А теперь удивляется, почему я не хочу с ней даже здороваться. © Ирина Витальевна / Facebook
- В детском саду во время тихого часа рядом со мной лежал мальчик, ну мы и начали во что-то там тихо играть. Без предупреждения ко мне подлетела воспитательница, сорвала с меня одеяло, за руку вытащила из кровати и начала ругаться. Я с перепугу вообще ничего не поняла, помню только, что было дико обидно. Я так рыдала, что в итоге заснула. До сих пор не понимаю, чем заслужила такую агрессию (мне было лет 5). © Nastya_Swiss / AdMe
- Ох, у меня есть болезненное воспоминание. Я всегда любила петь, но очень стеснялась. А еще надо мной постоянно смеялись и издевались. В старших классах я попала в хор, победила на государственном конкурсе и даже получила несколько престижных наград. Мама не была ни на одном выступлении. И вот мюзикл «Кошки»: овации, незнакомые люди подходили ко мне и говорили, какой у меня мощный голос. Я гордая и счастливая иду к маме. А у нее лицо, как будто лимон откусила, и все мое воодушевление было стерто напрочь: «Думаю, эта песня не для тебя. Ты пыталась петь оперу, а это должно звучать не так». © MsAnthrop** / Reddit
- Заметила, что мой 9-летний сын с кем-то общается у себя в комнате. Сначала я подумала, что он играет в онлайн-игры или разговаривает с сестрой или домашними питомцами. Но когда он вышел, увидела, что там никого нет и телевизор выключен. Только лежит его мобильник. У нас насчет телефона строгие правила, и первой мыслью было поругать. Но потом я взяла трубку и поняла, что он разговаривал сам с собой. Желал себе удачи в школе, рассказывал, что сестра выглядит немного подавленной, и рассуждал, сказать ли ей, какая она красивая. Отвечал сам себе, что она не любит с ним болтать. И я поняла, насколько мой мальчик одинок, раз он разговаривает сам с собой. Теперь взяла себе за правило каждый день с ним что-нибудь обсуждать, чтобы этот маленький мальчик видел, какой он особенный, интересный и как я его люблю. © Jessica Cantwell / Quora
- У меня в детстве был обычай дарить маме на праздники что-нибудь сделанное своими руками. А потом у мамы появилась привычка при малейшей обиде на меня швыряться этими подарками. Сначала я опешила, стала уговаривать, что подарок от чистого сердца, что обидеть я вообще не хотела. А потом заметила, что поводы для обид она сама изобретает: то к словам придирается, то даже взгляд ей не тот. И после очередной ее истерики с швыряниями я забрала все, что она бросала, и перестала не только ей что-то дарить, но и поздравлять ее, чтобы хоть не обидно было. © Юлия Буяшкина / Facebook
- Начало 2000-х, денег в семье немного. Мама купила мне платье как у принцессы: ей очень хотелось меня порадовать. Спустя некоторое время к нам пришли гости, мое платье висело на карнизе. Они увидели его и начали причитать, что я маму «довела», чтобы та мне купила платье. И ни слова мамы о том, что она радует ребенка по своему желанию, ни моя обида, которая отображалась на лице, не могли их унять. Меня обвинили в том, что я запросила себе такой подарок. После праздника мама успокаивала меня. Но ту обиду, тот случай, когда меня так бесцеремонно оговорили, я забыть не могу. © Alika Mykal / Facebook
А какой случай сидит у вас в памяти годами и не дает покоя? Расскажите, должно стать легче.
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