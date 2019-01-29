15 российских звездных пар, чья любовь прошла испытание временем и стала еще крепче

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Вопреки мнению о том, что звездные браки недолговечны, существует немало примеров крепких семей и среди знаменитостей. Сохранение счастливых отношений на протяжении многих лет — задача и вправду не из легких. Но есть пары, которые сумели не растерять нежных чувств друг к другу, несмотря ни на что.

Нам в AdMe.ru приносит особое удовольствие наблюдать за парами, которые умеют создавать и поддерживать крепкие отношения. Надеемся, что секреты семейного счастья звезд будут полезны нашим читателям, и особенно тем, кто только собирается создать свою семью.

Сергей Жуков и Регина Бурд, 12 лет вместе

«Мне кажется, самое главное в отношениях — не привыкать друг к другу. Я очень переживаю за наши чувства и все время думаю о том, как сохранить их и развить. Люди со временем меняются, это нормально, в каких-то вопросах Сережа уходит вперед, развивается, и важно подтягиваться за ним, никогда не расслабляться и расти вместе с мужем». Р. Бурд

У Сергея и Регины 3 детей, но они не скрывают, что мечтают в будущем еще об одном ребенке. Счастливый муж говорит, что влюбляется в свою супругу сильнее с каждым днем. Муж и жена верят, что в мелочах и есть семейное счастье, а не в том, сколько денег ты заработаешь или в какую страну в следующий раз поедешь отдыхать.

Егор Бероев и Ксения Алферова, 18 лет вместе

«Мы счастливы вместе, и ребенок у нас такой замечательный. Мы это понимаем и всеми силами бережем. Мы оба знаем, что нам нельзя терять друг друга». К. Алферова

Супруги признаются, что они очень близки, им кофортно друг с другом, во многом они единомышленники. Актерская пара воспитывает 12-летнюю дочь Евдокию. Вместе они организовали и возглавляют фонд помощи детям с особенностями развития под названием «Я есть!». А с недавних пор Егор и Ксения стали опекунами подопечного своего благотворительного фонда.

Вика Цыганова и Вадим Цыганов, 29 лет вместе

«Нужно обязательно быть интересными друг для друга». В. Цыганова

Вика и Вадим — очень творческая пара. Вадим пишет песни, занимается продюсированием, Виктория выступает на сцене. Они работают в тандеме не только на эстраде: у супругов замечательный загородный дом, построенный по проекту Вадима, интерьером же во многом занималась Виктория. Певица ярко проявила себя в дизайне одежды: у нее есть своя мастерская, в которой шьют эксклюзивные наряды в русском стиле, парки, пальто, шубы. У пары нет детей, но они оказывают благотворительную помощь сиротам.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов, 25 лет вместе

«Я знаю: если в паре один из двоих начинает думать, что с ним поступают несправедливо, — пусть ищет причины в себе. Давно пытаюсь жить по принципу: кому плохо, тот и виноват. Это помогает не доводить дело до конфликтов». Д. Певцов

Дмитрий и Ольга рассказывают, что ухитрились прожить все эти годы почти без ссор. Залогом семейного долголетия они считают терпение и умение уступать друг другу. У звездной четы 13 лет не было совместных детей, но в 2007 году 42-летняя Ольга родила сына Елисея. Супруг признается, что за все это время так и не узнал ее до конца, испытывает «любопытство к жене, желание поделиться с ней всеми мыслями и чувствами, получить совет и поддержку». А Ольга считает, что только с рождением ребенка их союз обрел полноту и гармонию.

Виктория Макарская и Антон Макарский, 16 лет вместе

«Никогда не ври мужу, но и всего недоговаривай, оставляй какую-то загадку. Ни в коем случае не следи за ним, пусть он за тобой следит и боится, что ты куда-то денешься. Старайся делать так, чтобы он удовлетворял свой инстинкт охотника — постоянно завоевывал тебя». В. Макарская

Они познакомились на кастинге мюзикла «Метро» в 1999 году, в 2000-м обвенчались и лишь спустя 3 года официально оформили отношения. Супруги считают себя одним целым и не могут представить своей жизни друг без друга. Сейчас они вместе гастролируют, ведут программу на телевидении, а свободное время с удовольствием проводят со своими долгожданными детьми — 5-летней Марией и 3-летним Иваном.

Екатерина Гусева и Владимир Абашкин, 23 года вместе

«Когда часто расстаешься, невозможно пресытиться общением друг с другом. Только я вернусь домой, калачиком на диване свернусь, голову на колени мужу положу — и уже звонок, и опять надо куда-то бежать... Такое вот оно — наше счастье». Е. Гусева

Екатерина говорит, что отношения в их семье строятся на доверии: супруг давно привык к повышенному вниманию к супруге со стороны поклонников. Несмотря на то что в паре случаются разногласия, чемоданы никто не собирал и разводиться не предлагал. Актриса признается, что они очень ценят время, проведенное вместе, ведь порознь супругам приходится находиться намного чаще. У них 2 детей — 19-летний Алексей и 8-летняя Анна.

Алексей Белов и Ольга Кормухина, 20 лет вместе

«Иногда я слушаюсь и подчиняюсь. Иногда он прислушивается ко мне. Иногда штиль бывает, иногда искра бьет. Так и должно быть». О. Кормухина

Ольга и Алексей признаются, что хоть характеры у них и разные, им удается практически не ссориться — спорят они лишь о творчестве. Оба считают, что идеально подходят друг другу: не зря так много лет ждали друг друга. У супругов творческий тандем: они много работают над песнями и выступают на сцене. По мнению певицы, самые лучшие браки рождаются из дружбы, в их случае так и произошло. У пары есть 19-летняя дочь Анатолия.

Леонид Агутин и Анжелика Варум, 18 лет вместе

«Нужно уметь переживать вместе не только взлеты, но и падения, а также поддерживать друг друга в любых обстоятельствах». А. Варум

У супругов одинаковые музыкальные вкусы, взгляды на литературу и искусство, да и вообще восприятие мира довольно схожее. В их семье не всегда все было безоблачно, но им удалось все преодолеть благодаря умению разговаривать и прощать. Супруги считают, что не стоит тратить время на споры и выяснения, кто в семье главный, а также не забывать делать друг другу только желанные подарки. Леонид не перестает восхищаться мудростью своей жены, а Анжелика считает творчество мужа гениальным. У пары 19-летняя дочь Лиза, она пишет песни и играет на гитаре.

Валерия и Иосиф Пригожин, 15 лет вместе

«Нужно жить не для себя, а для другого, потому что любовь — это когда прежде всего отдают, а не берут. И как только начинаешь жить по такому принципу, все получается». Валерия

Иосиф признается, что влюбился в Валерию с первого взгляда: она сразила его своим волшебным взглядом, и он до сих пор околдован ею. Супруги проводят много времени вместе и со своими детьми. Иосиф говорит, что общение друг с другом приносит им много радости и им не бывает скучно вдвоем. Совместных детей у супругов нет, у каждого из них по 3 детей от предыдущих браков, но пара все еще мечтает о совместном ребенке. Они не стесняются выражать свои чувства и оба искренне наслаждаются семейным счастьем.

Дмитрий Маликов и Елена Маликова, 27 лет вместе

«Мужчина — это охотник, а женщина — хранительница очага. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Природные основные инстинкты никто не отменял. Особенно они сильны у мужчин. Не забывать об этом и не расслабляться — задача женщины, просто потому, что мужчин намного меньше на планете, а значит, спрос на них велик». Е. Маликова

Дмитрий — артист, и в их семье порой кипят нешуточные страсти, но благодаря мудрости и терпению супруга научилась сглаживать конфликты: оба не умеют подолгу злиться друг на друга, всегда ищут компромисс. У супругов много общих интересов, включая работу. Они любят вместе смотреть кино или по очереди читать книги, которые потом хочется обсуждать. Дмитрию нравится в жене невероятное чувство юмора, а супруга отмечает талант певца быть замечательным отцом.

Игорь Крутой и Ольга Крутая, 24 года вместе

«Именно в понимании друг друга и заключается счастье семейной жизни». И. Крутой

Игорь не раз говорил о том, что супруга — любовь всей его жизни и самое дорогое, что у него есть. Ей он посвятил множество своих композиций. Игорь прислушивается к мудрым советам жены и всегда интересуется ее мнением. Оба ведут здоровый образ жизни и занимаются спортом. У Ольги свой парфюмерный бизнес. Несмотря на большую занятость, супруги стараются больше времени проводить вместе. У пары есть 2 дочери — младшая Виктория и старшая Александра.

Алексей Гуськов и Лидия Вележева, 30 лет вместе

«У нас общие радости, интересы, устремления. Мне нравится такая формула отношений: вместе расти, взрослеть и стареть». А. Гуськов

Актерам удалось создать крепкую семью и сохранить любовь и интерес друг к другу на протяжении вот уже 30 лет брака. Супругов здорово сплотили сложности, через которые они прошли вместе. Актер считает свою жену надежным тылом, Лидия также уверена в надежности супруга. У пары 2 взрослых сыновей — Владимир и Дмитрий. «В нашей семье и женщина, и мужчина — оба воины. Но энергию и негатив мы выплескиваем на работе, а дома стараемся не воевать», — признаются супруги.

Александр Малинин и Эмма Малинина, 29 лет вместе

«За все эти годы мне ни разу не стало скучно рядом с ним. Мы интересно живем. Мне кажется, что ни Саша, ни я никогда не будем пенсионерами, потому что для нас жизнь — это движение». Э. Малинина

Супругам за столько лет удалось достичь удивительного взаимопонимания — они чувствуют друг друга даже на расстоянии. Эмма всегда и во всем поддерживает Александра, супруги советуются по всем важным вопросам, научились мириться со всеми слабостями и недостатками друг друга. Эмма и Александр могут вести долгие разговоры или просто подолгу молчать вдвоем. Супруги много времени уделяют работе, поэтому особо ценят моменты, проведенные вместе. Самым большим своим достижением они оба считают свою семью. И гордятся успехами своих детей.

Кирилл Андреев и Лолита Андреева, 18 лет вместе

«Нет счастья без любви. Нет счастья без любимого человека. Нет счастья без семьи. Потому что любовь — это самое главное в жизни». К. Андреев

Супруги проводят много времени вместе, несмотря на плотный гастрольный график Кирилла. Их ценности и взгляды на жизнь во многом схожи, и им всегда есть о чем поговорить. Лола признается, что никогда не ревновала мужа к многочисленным поклонницам, так как доверяет своему мужчине. У пары есть сын — 18-летний Кирилл.

Екатерина Стриженова и Александр Стриженов, 32 года вместе

«Идеальных людей нет, и надо мириться с некоторыми недостатками избранника. Если женщина способна прощать какие-то вредные привычки мужа, их брак просуществует долго». Е. Стриженова

Супруги считают, что над любыми отношениями нужно работать, ведь счастье не приходит просто так. Екатерина чувствует себя рядом с мужем как за каменной стеной и рада, что он «решает все глобальные вопросы», позволяя ей расслабиться. В их доме у каждого члена семьи есть свой любимый уголок, но при этом они обожают собираться все вместе в гостиной. У пары нет друг от друга секретов, в их семье царит полное доверие. У Екатерины и Александра 2 взрослые дочери, а в прошлом году они стали бабушкой и дедушкой.