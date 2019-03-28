15 родительских СМС, которые не забудешь, даже если постараешься

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Кто напишет самое честное, забавное и запоминающееся сообщение? Конечно, наши родители. Их чувству юмора иногда остается только позавидовать, а поделиться мудростью они готовы даже в СМС. К счастью, интернет хранит самые примечательные скриншоты, мимо которых просто нельзя пройти.

Мы в AdMe.ru не смогли без улыбки прочесть такие сообщения. А несколько самых ярких экземпляров просто не смеем скрывать от наших читателей.

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