15+ раз, когда люди получали подарки, которые они никогда не забудут

Найти самый замечательный и содержательный подарок для близких — задача не из легких. Когда даже запрос «уникальный подарок» в Google не дает желаемых результатов, вероятно, стоит поискать другой источник вдохновения. Хорошо, что есть люди — гениальные дарители. Они, например, могут сделать настоящий имперский истребитель в качестве торта или «подушку воспоминаний», которая совершенно точно заставит вас немного всплакнуть.

Нас в AdMe.ru действительно вдохновили эти 20 трогательных и креативных подарков.

1. Парень подарил своей девушке книгу, из страниц которой он сложил дату их знакомства

2. «Мама сделала мне подарок на день рождения»

3. «В качестве подарка на день рождения я сделал для своей девушки синхрогенератор. Раз в год, в ее день рождения, он показывает особенное сообщение»

4. Подушка воспоминаний

«Это рубашка, которую я носил. Каждый раз, когда ты держишь эту подушку, знай, что я рядом. Люблю тебя, папа».

5. «Дед дал этот компас моему отцу, когда тот учился в старших классах. Папа использовал его, когда служил во флоте. Он передал компас мне, чтобы я мог понять, куда мне двигаться по жизни»

6. «Папа сделал мне самый невероятный рождественский подарок!»

7. В «пакете Гарри Поттера» есть волшебная палочка, с помощью которой вы можете «магически» поднимать бутылочки с воспоминаниями

8. «Я превратил рисунок этого мальчика в игрушку и подарил ему на день рождения. Его реакция просто бесценна»

9. «Подруга сделала мне этот чудесный подарок на день рождения»

«Колин! С днем рождения! Я понятия не имею, сколько тебе лет, Колин! И чем старше ты становишься, тем больше я запутываюсь. Твой приятель, братишка! Шучу, это Мелани».

10. «Сестра и брат моего мужа подарили нам кошелек для романтических вечеров, наполненный подарочными карточками. Лучший свадебный подарок!»

11. «Купил это кольцо в качестве подарка на день рождения моей девушки, но... Почему я не могу оставить его себе?»

12. Просто лучший подарок на день рождения

13. «Компиляция из картины любимого художника и кадра из любимого фильма. Дождаться не могу, чтобы вставить картину в рамочку и повесить на стену»

14. «Младший брат сделал это для меня»

15. «Я получил старую, наполовину использованную коробку мела от детей из школы для нуждающихся. Они думали, что у меня только одна коробка. Им живется так нелегко, а они не только подумали о подарке для меня, но и подарили что-то полезное»

16. «Красивая деревянная доска для „Монополии“, которую я сам сделал и раскрасил для своей сестры»

17. А вот и прекрасный подарок, который вы можете всегда держать при себе

«Серотонин: для счастья. За основу дизайна взята молекула серотонина, нейротрансмиттера, который взаимодействует с рецепторами в мозге и вызывает ощущение счастья, удовлетворенности и релаксации».

Серотонин также называют химикатом счастья, поскольку он способствует благополучию и блаженству.

18. Торт в виде имперского истребителя выглядит очень реалистично!

19. «Я своими руками сшила свадебное платье для сестры»