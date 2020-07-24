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15+ раз, когда люди получали подарки, которые они никогда не забудут

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Найти самый замечательный и содержательный подарок для близких — задача не из легких. Когда даже запрос «уникальный подарок» в Google не дает желаемых результатов, вероятно, стоит поискать другой источник вдохновения. Хорошо, что есть люди — гениальные дарители. Они, например, могут сделать настоящий имперский истребитель в качестве торта или «подушку воспоминаний», которая совершенно точно заставит вас немного всплакнуть.

Нас в AdMe.ru действительно вдохновили эти 20 трогательных и креативных подарков.

1. Парень подарил своей девушке книгу, из страниц которой он сложил дату их знакомства

© lovelykmason / reddit

2. «Мама сделала мне подарок на день рождения»

© Randomdorkgirl / imgur, © Randomdorkgirl / imgur

3. «В качестве подарка на день рождения я сделал для своей девушки синхрогенератор. Раз в год, в ее день рождения, он показывает особенное сообщение»

© dutchkiwifruit / imgur

4. Подушка воспоминаний

© law8559 / reddit

«Это рубашка, которую я носил. Каждый раз, когда ты держишь эту подушку, знай, что я рядом. Люблю тебя, папа».

5. «Дед дал этот компас моему отцу, когда тот учился в старших классах. Папа использовал его, когда служил во флоте. Он передал компас мне, чтобы я мог понять, куда мне двигаться по жизни»

© leprechaunism / reddit

6. «Папа сделал мне самый невероятный рождественский подарок!»

© KikiLynn42 / reddit

7. В «пакете Гарри Поттера» есть волшебная палочка, с помощью которой вы можете «магически» поднимать бутылочки с воспоминаниями

© duffmanszalotathings / imgur

8. «Я превратил рисунок этого мальчика в игрушку и подарил ему на день рождения. Его реакция просто бесценна»

© jamsito / imgur

9. «Подруга сделала мне этот чудесный подарок на день рождения»

© leenie_co / reddit

«Колин! С днем рождения! Я понятия не имею, сколько тебе лет, Колин! И чем старше ты становишься, тем больше я запутываюсь. Твой приятель, братишка! Шучу, это Мелани».

10. «Сестра и брат моего мужа подарили нам кошелек для романтических вечеров, наполненный подарочными карточками. Лучший свадебный подарок!»

© SoDakZak / reddit

11. «Купил это кольцо в качестве подарка на день рождения моей девушки, но... Почему я не могу оставить его себе?»

© MrTurtleWrangler / imgur

12. Просто лучший подарок на день рождения

© calyx331 / imgur

13. «Компиляция из картины любимого художника и кадра из любимого фильма. Дождаться не могу, чтобы вставить картину в рамочку и повесить на стену»

© jinjerninjer / imgur

14. «Младший брат сделал это для меня»

© AtleeH / imgur

15. «Я получил старую, наполовину использованную коробку мела от детей из школы для нуждающихся. Они думали, что у меня только одна коробка. Им живется так нелегко, а они не только подумали о подарке для меня, но и подарили что-то полезное»

© MadameRainbowPants / imgur

16. «Красивая деревянная доска для „Монополии“, которую я сам сделал и раскрасил для своей сестры»

© unknown / imgur, © unknown / imgur

17. А вот и прекрасный подарок, который вы можете всегда держать при себе

© izzythegoblin / imgur

«Серотонин: для счастья. За основу дизайна взята молекула серотонина, нейротрансмиттера, который взаимодействует с рецепторами в мозге и вызывает ощущение счастья, удовлетворенности и релаксации».

Серотонин также называют химикатом счастья, поскольку он способствует благополучию и блаженству.

18. Торт в виде имперского истребителя выглядит очень реалистично!

© kelleykakes / imgur

19. «Я своими руками сшила свадебное платье для сестры»

© Littlesappling / imgur

Вас тоже впечатлили эти замечательные подарки? Какой лучший подарок вы получали или же дарили в своей жизни?

Фото на превью Littlesappling / imgur
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