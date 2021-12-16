15 привычек старшего поколения, от которых современному человеку давно пора избавиться

Наши жизненные привычки и мировоззрение формируются в детстве. Многое мы перенимаем от родителей и бабушек. Так, с младых лет мы от них усвоили, что чай нужно пить вприкуску со сладостями, перед дальней дорогой обязательно надо посидеть, а любое блюдо будет вкуснее, если есть его с хлебом. Но, кажется, всем этим традиционным устоям пора уже остаться в прошлом, ведь мир стал совсем другим и нужно меняться вместе с ним.

Мы в AdMe.ru изучили комментарии наших читателей, различные форумы и на основе собранных мнений составили список присущих старшему поколению привычек, с которыми давно нужно распрощаться.

1. Прокалывать уши маленьким детям

Мамы прокалывают уши своим девочкам в самом разном возрасте. Но следует знать, что специалисты призывают запретить эту процедуру. Прокол ушей может привести к осложнениям, таким как отек, зуд, заражение инфекциями. По мнению экспертов из Американской академии дерматологии, после травмы кожи у человека может возникнуть аллергия на металлы. К тому же, если проколы сделать в раннем детстве, по мере роста ушной раковины они могут сместиться и в будущем украшения будут висеть не так, как нужно.

2. Есть жирное и жареное

С давних времен у нас принято есть жирную пищу, ведь жир — самый дешевый способ повысить ее калорийность. Наши родители и бабушки и сейчас чуть ли не во все блюда добавляют сливочное масло, салаты заправляют майонезом, супы готовят с зажаркой, а сметану выбирают пожирнее. А потом возникают проблемы с весом, сосудами, сердцем.

3. Брать в поезд огромное количество еды

Даже те, кто ни разу не путешествовал на поезде, знают, что стоит только составу тронуться, как в каждом купе пассажиры дружно достают мясо, соленья, пирожки, яйца и другую снедь. Эту ситуацию нередко обыгрывают в комедиях и юмористических передачах. В наше время нет смысла тратить время на готовку еды в дорогу, ведь любое блюдо можно купить в вагоне-ресторане.

4. Работать всю жизнь на одном месте

Некоторые люди настолько привыкают к своей работе, коллективу и ежедневной рутине, что боятся что-либо менять в своей жизни. Причем они не собираются уходить, даже если их не устраивают зарплата, отношение начальника и количество неоплачиваемых сверхурочных часов. У меня есть знакомая 35 лет, которая является пресс-секретарем главы администрации одного города. Обязанностей у нее много, а платят не очень. Тем не менее она уже почти 10 лет там работает и не собирается искать другое место. И это еще при том, что часть заданий она берет домой. А потом жалуется, что на личную жизнь почти не остается времени. Но менять ничего не хочет.

5. Носить шубы из натурального меха

Шубы многие десятилетия считались признаком богатства и высокого положения в обществе. Обладать хотя бы одной шубкой до сих пор мечтает чуть ли не каждая девушка. Но в последние годы набирает обороты движение против ношения меха. Модные дома, такие как Gucci, Versace, Burberry и Coach, отказываются использовать в своих коллекциях шкурки животных. В моду входят изделия из искусственного меха, который благодаря современным технологиям неотличим от натурального. Также довольно популярными остаются пуховики и пальто.

6. Заставлять детей доедать порцию

Помните фразу «Гулять не пойдешь, пока не доешь»? А ведь родители зачастую накладывали детям немаленькие порции. Потом эти дети выросли, у них выработались неправильные пищевые привычки и появились проблемы с весом. К счастью, современные мамы и папы уже никого не кормят насильно. И это правильно, ведь если заставлять ребенка есть, когда он не хочет, то малыш не научится различать сигналы своего тела и чувствовать собственные потребности. Так считают детские психологи.

7. Давать всем подряд непрошеные советы

Почему-то людям кажется, что чем старше они становятся, тем больше у них накапливается жизненного опыта. И им непременно нужно со всеми делиться, будь то родной человек, сосед или даже незнакомый. И хотя советчики делают это от чистого сердца, пытаясь научить других уму-разуму, зачастую их рекомендации уже давно устарели и неприменимы в современном мире. Ну и, конечно, лезть не в свое дело, когда никто об этом не просит, мягко говоря, невоспитанно.

8. Хранить сломанные вещи

Некоторые современные молодые люди, как и их родители, не спешат выкидывать старые или сломанные вещи. Аргументы приводятся следующие. Во-первых, деньги на этот предмет были заработаны своим трудом. Во-вторых, планируется, что он когда-нибудь будет отремонтирован или пойдет на запчасти для чего-нибудь другого. Но реалии таковы, что вся эта рухлядь с годами все больше покрывается пылью, а шансы когда-нибудь вернуть ее к жизни становятся все призрачнее. Я сделала операцию по восстановлению зрения. Потом собрала все свои очки в пакет и выбросила. Родственница схватилась за сердце, мол, зачем я их выкидываю, а вдруг пригодятся. Кому нужны старые очки на минус, ношеные, с облупленной краской или сломанной дужкой? Только на помойку! Кстати, эта родственница до сих пор хранит все барахло дома. Лет 5 назад у нее в залежах нашли персидский ковер. Ковер! Огромный, метра 2 на 1,5. А она такая: «Ой, я и забыла, что купила его в 60-х». © Lilia Abkarri / Facebook

9. Пользоваться старыми предметами, когда дома есть новые

Старшее поколение людей до сих пор остается чрезвычайно бережливым, стараясь новые и красивые вещи придержать для исключительных событий. Это касается как одежды, так и техники или домашней утвари. И годами лежат в сервантах изящные чашечки с блюдцами, а в шкафу ждут своего часа новые юбки и блузки. А сами родители и бабушки пьют чай из старых треснутых чашек и носят растянутую и заштопанную одежду. Моя мама тоже все новое и красивое откладывала на потом. И так и не воспользовалась. © Elena Starina / Facebook

Купил маме новую терку, так как на старую без слез нельзя было смотреть. Когда вручил ее маме, она сказала: «Спасибо, оставлю ее для особых случаев. Когда гости придут и вдруг захотят помочь, к примеру, потереть сыр, дам им новую терку. А сама буду пользоваться старой».

10. Закупать мешками овощи на зиму

Раньше в магазинах зимой не было такого избытка овощей и фруктов. А если и были, то цены на них отличались от летних в несколько раз. Сейчас же другие времена: агрофирмы хранят картофель или лук на складах в специально созданных условиях. И купить зимой килограмм моркови или свеклы проще простого. Но многие люди по старой привычке продолжают закупать овощи на зиму, причем целыми мешками. А потом половину выбрасывают, так как продукты портятся, особенно если хранятся на теплом балконе или в сыром подвале. У моих родителей до сих пор привычка закупать картошку, лук, морковку мешками... А потом перебирают, потому что половина сгнила. Говорю: «Зачем, когда на каждом углу есть супермаркет? Надо на суп? Купила 3 морковки — и отлично». Не переделаешь их. © Дашулька Романиченко / Facebook

11. Копить деньги на черный день

Наши родители и бабушки всегда экономили на еде, одежде, впечатлениях. Многие толком не видели мир, ведь нужно было горбатиться с утра до ночи. А все лишь для того, чтобы скопить солидную сумму на черный день. А когда этот день наступит, никто не знал. Так и проходила жизнь мимо. Многие и сейчас копят деньги без особой цели. Но все больше людей желают жить здесь и сейчас, ведь жизнь — непредсказуемая штука.

12. Готовить на Новый год множество блюд

До сих пор многие из нас готовят на Новый год чуть ли не десяток блюд, а потом 2 недели доедают эти холодцы и салаты. При этом часть еды портится и выбрасывается. Это повелось еще с той поры, когда многие деликатесы были доступны в магазинах лишь в предновогодние дни, а заставленный стол считался символом благополучия. «Как Новый год встретишь, так его и проведешь», — говорили наши родители. Нынешнее поколение постепенно приходит к выводу, что совсем необязательно резать тазы салатов на новогодние праздники и объедаться только ради соблюдения многолетней традиции. Очень раздражает готовка всякой всячины к Новому году. Можно подумать, в эти дни желудок увеличивается и может принимать прошлогодний салат. Фу! © Гузель Ахмерова-Гасанова / Facebook

13. Устраивать на детский день рождения большое застолье, приглашая взрослых

С давних времен у нас принято на детский день рождения организовывать большое застолье, на котором главными действующими лицами являются взрослые. А юный именинник в лучшем случае играет с детьми гостей, в худшем — сидит в своей комнате. И взрослые вспоминают о нем лишь в редкие моменты. Сейчас намечается тенденция отмечать день рождения ребенка только с его друзьями, без присутствия их родителей. Стол для гостей не накрывается, а сам праздник происходит в детском развлекательном центре, в парке или кафе. Моя свекровь до сих пор недоумевает, как это так: дочке 7 лет, а мы собрали ее друзей и рванули в детский центр. Ну или просто дома торт с друзьями поели — и на аттракционы в ближайший парк. А не вот это все: столы с напитками, мясом по-французски и 12 салатами с майонезом для бабушек, дедушек, троюродных тетушек, дядюшек. А именинница — в соседней комнате. © Наталія Блохіна / Facebook

14. Стелить на кухонный стол клеенку или скатерть

Раньше, пожалуй, в каждом доме кухонный стол был застелен клеенкой. Считалось, что она защищает поверхность стола от повреждений, скрывает его изъяны, а также создает уют. Вот только сейчас, когда в продаже есть столы с красивой поверхностью, использование клеенок считается чем-то нелогичным и неуместным. Ведь они не только со временем скручиваются, теряют цвет, обрастают мелкими порезами и царапинами, но и выглядят старомодно.

15. Есть все с хлебом

Некоторые люди закусывают хлебом даже макароны, вареники и пельмени. Кто-то делает это по привычке, кому-то он просто нравится. Но раньше его ели для того, чтобы быстрее насытиться, отмечают эксперты кулинарии. Ведь в былые времена не было такого разнообразия продуктов питания и их доступности. К тому же хлебобулочные изделия всегда стоили дешево.