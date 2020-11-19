15 привычек наших родителей, чью суть не поймет современная молодежь, как им ни объясняй

Некоторые вещи и традиции из прошлого, доставшиеся в наследство от наших родителей, не отпускают и в новом столетии.

Мы в AdMe.ru проанализировали привычки, которые до сих пор можно встретить на каждом шагу, и узнали, почему от них можно запросто оказаться.

Сажать картошку

Каждый год на майские праздники за город тянутся дачники с планами провести выходные за посадкой картошки. Опыт самих сторонников этой традиции показывает, что покупать этот овощ в магазине дешевле, но около 68 % выращенных в России клубней приходится на частные хозяйства.

Использовать рваные колготки

Традиция бережливо относиться к вещам и использовать рваные и изношенные предметы одежды в хозяйстве привела к тому, что у многих хозяек существовал отдельный пакет с рваными колготками. Ими подвязывали рассаду, хранили в них чеснок, насаживали их на пылесос и находили другое применение. Сторонники современной системы уборки советуют избавляться от пришедших в негодность вещей.

Приглашать дальних родственников на свадьбу

Свадьба связана со множеством традиций и обрядов. Раньше было принято приглашать всех дальних родственников и коллег родителей, руководствуясь принципом «чтобы было не хуже, чем у людей». Сейчас молодожены стремятся организовать торжество на свой вкус, окружая себя только теми, с кем они постоянно поддерживают общение.

Хранить вещи для «особого случая»

У бабушек и дедушек, выросших в военные и послевоенные годы, особое отношение к вещам. Им тяжело выбрасывать накопленное, они берегут лучшее для подходящего случая. Полученные на день рождения духи могут так и стоять неоткрытыми 20 лет, а сервиз — пылиться в коробке. В итоге вещи выходят из моды и только занимают место в квартире. Психологи советуют не откладывать жизнь на потом и наслаждаться ею сейчас.

Носить следочки

Наши бабушки надевали следочки, чтобы не натереть ноги обувью и уберечь туфли от пота. Сейчас появились кремы, позволяющие избежать мозолей, дезодоранты для обуви, а модельный ряд в обувных магазинах позволяет выбрать удобную пару.

Готовить целые тазы салатов

На Новый год в советское время было принято готовить целые тазы салатов: селедку под шубой, оливье, крабовый и «Мимозу». Это связано с тем, что несколько поколений жили вместе, было принято готовить сразу на несколько дней. Особенно это практиковалось в праздники, чтобы хозяйка могла отдохнуть от готовки. Кроме того, рассчитывали на нежданных гостей, ведь телефоны были не у всех. Сейчас благодаря мобильной связи хозяйки знают, сколько гостей ожидать, а рестораны разных ценовых категорий позволяют назначать встречи вне дома.

Ходить дома в халате

В советское время махровый халат считался роскошью. Хорошие вещи было сложно купить, и они стоили дорого. Специальной домашней одежды не было, часто дома донашивали старое, непригодное «на выход». Сейчас в торговых центрах легко найти доступные домашние платья или трикотажные костюмы.

Иметь праздничный сервиз

В каждом приличном доме обязательно должен был стоять особый праздничный сервиз. Он занимал много места и очень редко доставался. При этом в повседневном использовании могли быть старые чашки со сколами. Наравне с хрустальной посудой сервиз считался признаком благополучия и роскоши, их дарили на юбилеи и свадьбы. Современные молодожены предпочитают, чтобы им дарили деньги, а уже потом выбрать посуду на свой вкус.

Беречь праздничный комплект белья для визита к доктору

У каждой уважающей себя женщины был парадный комплект нижнего белья, который предназначался для походов к врачу. Часто к нему прилагалась комбинация, позволяющая одежде лучше сидеть по фигуре. Сейчас найти красивое и комфортное белье на любую фигуру гораздо легче.

Хранить стеклянные банки

Стеклянные банки служили для консервирования урожая с дачных участков и даров леса. В магазинах был достаточно широкий выбор продуктов, которые продавались именно в стеклянной таре. Ее тщательно мыли и складировали до момента сбора урожая. Сегодня хозяйки чаще делают заготовки не из-за необходимости прокормить семью, а чтобы порадовать близких. Холодильники с большими морозильными камерами и сушильные машины позволяют перерабатывать и хранить урожай разными способами.

Раздавать советы, которых не просят

Во времена наших мам и бабушек было принято постоянно раздавать советы направо и налево. Доктор Сет Мейерс отмечает, что люди, которые дают непрошеные советы, на самом деле не особо интересуются вами, они скорее хотят контролировать. В настоящий момент отголоски этой традиции можно наблюдать на форумах и в блогах — доброжелатели постоянно пишут рекомендации там, где об этом совсем не просят.

Хранить банку со старыми пуговицами

Практически в каждом доме можно было найти банку, набитую доверху разными пуговицами. Хорошие пуговицы было сложно купить, поэтому ими запасались на всякий случай. С такими банками очень любят играть малыши, но сейчас по прямому предназначению запасные пуговицы очень редко используются. Мода быстротечна, люди покупают новую одежду не из-за износа старых нарядов. Вполне возможно, что пуговицы могут снова пригодиться, ведь экологи пропагандируют «медленную моду», при которой вещи более высокого качества будут использоваться дольше.

Волноваться, что подумают знакомые, коллеги

Зависимость от чужого мнения была присуща сверстникам наших бабушек, ведь за «неблаговидный» поступок могло ждать увольнение, лишение премии. Привычка соотносить свое поведение со взглядами других крепко засела в головах. Учитывалось не только мнение друзей, начальства, коллег, но даже малознакомых бабушек на скамейке у дома. Современные психологи отмечают, что причина этого не в «коллективной совести», а в нелюбви к себе, над которой нужно работать.

Читать гороскопы

До сих пор встречается привычка сверять свою жизнь с гороскопами и узнавать у новых знакомых знак зодиака. Ни в одной другой европейской стране в канун Нового года не найти столько сувениров с символом следующего года. Психологи называют эффектом Барнума стремление приписывать самые расплывчатые описания личности себе. По словам доктора Маргарет Гамильтон из Университета Висконсина, 70 % информации в газетных гороскопах настраивает на оптимистичный лад. В наши дни чтение гороскопа — это коллективный самообман. Астрологи заставляют верить, что звезды принесут нам то, чего мы желаем: любовь, деньги, здоровье.

Не хвалить детей

Наши дедушки и бабушки нечасто хвалили своих детей. Им казалось, что они уберегают их от избалованности. Подзатыльник был привычным средством повышения успеваемости, а слова «идиот» или «даун» обычными в обращении к младшим. Современные психологи доказывают, что важно показывать и высказывать свою любовь детям.