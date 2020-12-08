15+ примеров того, как можно ответить на частые вопросы токсичных родителей

Вы можете развестись с унижающим вас супругом; прекратить общение с друзьями, если они плохо с вами обращаются; уволиться, если отношения с коллегами или начальством не складываются. Но что можно сделать, если источником неприятностей являются собственные родители?

Мы в AdMe.ru решили узнать, как общаться с токсичными родителями так, чтобы они больше не портили вам психику. Выяснилось, что очень важно иметь готовые ответы на наиболее типичные травмирующие вопросы.

Как выжить с токсичными родителями

Тому, кто годами находился в эмоциональной зависимости, не просто обрести свободу и начать вести себя как уверенный в себе, уравновешенный человек. Очень важно начать понимать, где кроются манипуляции и что именно стоит за «невинными», но на самом деле крайне токсичными вопросами, которые вам задают. Если вы осознаете это и заранее продумаете ответы, вам будет гораздо проще сохранять спокойствие и не поддаваться буре эмоций. В этой статье мы взяли в качестве примера ситуацию между мамой и дочкой, но, естественно, токсичным может быть и отец, а доставаться может как дочерям, так и сыновьям.

1.

Токсичные родители не рассматривают своего выросшего ребенка как личность с собственными желаниями. В их представлении он лишь часть родительского мира и должен соответствовать их ожиданиям, удовлетворяя потребность в одобрении окружающих. На самом деле это они боятся критики и не верят в собственную состоятельность. Помните, что вы не должны отчитываться и имеете полное право рассказывать лишь то, что вам удобно. К примеру, на вопрос о замужестве можно ответить так: «Никто не берет, представляешь? В точности как ты и говорила».

«Завтра прямо с утра побегу искать мужа, сегодня уже поздновато».

2.

Вопросы о детях — еще один способ грубо вторгнуться в ваше личное пространство. Основная их цель — вовсе не сделать вам больно, а опять-таки заставить следовать надуманным нормам, чтобы сохранить свое душевное спокойствие. Неважно, что происходит в вашей жизни, — важно, что «подумают об этом люди». Если родители интересуются, когда вы соберетесь рожать, попробуйте ответить так: «Ой, действительно, пора рожать! Спасибо, что напомнила!»

«Часики тикают? А как дотикают, что будет? Рванет?»

3.

«Унижай и доминируй» — вот девиз токсичных родителей. Подчеркивая разницу между собой и ребенком, говоря о каких-то своих, зачастую мифических, успехах, они стремятся доказать свое превосходство и закрепить право распоряжаться чужой жизнью. Когда вас спрашивают, в кого вы таким уродились, парируйте: «Думаешь, меня в детстве подменили? Обратимся на телевидение?»

«И я тоже думаю: в кого я такая терпеливая и незлобивая?»

4.

Здесь речь не идет о ваших реальных жизненных достижениях. Родитель, скорее всего, не реализовал какие-то собственные амбиции и теперь хочет доказать всему миру свою состоятельность, предъявив ваши успехи. Но, чего бы вы ни достигли, этого никогда не будет достаточно. Всегда найдется новая высота, которую нужно будет взять, так как заткнуть чужими успехами дыру в своем эго невозможно. На вопросы о вашей карьере можно ответить так: «Потому, что ты меня сама в детстве учила, что скромность украшает человека».

«Мамочка, вот тебе телефон моего начальника. Может, позвонишь и у него это узнаешь?»

5.

Токсичный родитель не в состоянии отделить себя от ребенка, поэтому ваши деньги — родительские деньги. И когда вы их тратите по своему усмотрению, они чувствуют себя так, будто вы вынимаете купюры из их кошелька, лишаете части дохода. Не посвящайте родителей в свои финансовые дела, не афишируйте покупки, а если им требуется материальная помощь и вы готовы ее оказать — лучше возьмите на себя оплату части счетов. Когда родитель начинает возмущаться вашими тратами, спрашивать о том, куда вы деваете деньги, подойдут такие ответы: «На ерунду я трачу премии, а зарплату — только на все самое нужное».

«Составь мне, пожалуйста, к следующему месяцу смету, на что мне тратить мои деньги, хорошо?»

6.

Если вы не выполняете ультимативные «просьбы» родителей, вас неминуемо ждут расспросы о том, почему вы поступаете так, как это нужно вам, а не так, как хотелось бы им. Спрашивают ли агрессивно, или же со слезами в голосе, суть одна — вашими границами пренебрегают, отрицая ценность вас как личности со своими планами и желаниями. Делают это для того, чтобы успокоить собственные страхи, почувствовать, что все находится под их контролем. Лучше всего, конечно, отвечать на этот вопрос так: «Я уже сказала, что не собираюсь этого делать, и свое решение менять не буду» и повторять это, как попугай. Но есть и другие варианты: «Потому что упрямство — это у нас семейное».

«Потому что ты попросила, а не приказала».

7.

«Как ты могла надеть такую юбку?!», «Как ты могла так подстричься?!», «Зачем ты так накрасилась?!» — это не вопросы о ваших мотивах, а прямая атака на ваши ценности. Конечная цель этого маневра — заставить вас почувствовать себя неуютно, стыдиться и оправдываться. Зачем это нужно? Чтобы вы почувствовали себя зависимым, испугались быть отвергнутым, снова стали маленьким, подчинились. Им нужно, чтобы вы были «безгрешны», тогда никто не сможет пристыдить их, что их ребенок «не так» стрижется, красится или одевается. Как отвечать? Попробуйте такие варианты: «А что это на тебе за платье? А кто тебе посоветовал такую стрижку?»

«Мам, я не собираюсь играть с тобой в ассоциации. Сама придумай, пожалуйста, на кого я похожа».

8.

Обычно подобное поведение родителя означает, что он разочарован тем, как сложилась его жизнь, и хочет найти виноватого, того, кто должен все если не исправить, то компенсировать. Все эти «Я на 3 работах ради тебя вкалывала», «Я замуж из-за тебя не вышла» лишь способ сбросить на ребенка свои негативные переживания. Но ведь какие бы лишения ни перенесли ваши родители, от чего бы они ни отказались ради вас, это было их взрослое решение. Когда родитель обвиняет ребенка в том, что он «жизнь на него положил», и спрашивает, что он получил взамен, можно ответить ему: «А я тебя люблю. Как ты меня научила, так и люблю».

«А я на радость тебе живу хорошо, ты же этого хотела?»

9.

«Разделяй и властвуй» — этот принцип хорошо знаком токсичным родителям. Иногда они возвышают одного ребенка, чтобы доказать собственную непогрешимость, а второго назначают «бракованным» экземпляром, чтобы без угрызений совести отыгрывать на нем свои психологические проблемы. Обласканное чадо редко становится на сторону отверженного и всегда готово подтвердить то, что нужно родителям. Если у вас интересуются, почему вы не похожи на свою сестру (или брата), можно сказать следующее: «Клонирование запрещено на законодательном уровне».

«Потому что мир не сможет вынести сразу 2 совершенных сверхлюдей».

10.

Классический газлайтинг, частый спутник эмоционального насилия. Вас хотят заставить усомниться в собственной памяти, задуматься о том, не преувеличиваете ли вы, таким образом снимая с себя вину за инцидент, а также заставляя вас чувствовать себя дезориентированным и беспомощным. Вы загоняете родителя в угол, но он не может признать свои ошибки, поэтому предпочитает разрушать вас, чтобы избежать болезненного признания. Когда вас обвиняют во лжи, в том, что вы помните то, чего якобы не было, переводите все в шутку. Например, так: «Похоже, меня подменили инопланетяне, ведь в моей параллельной вселенной все было именно так».

«Что-то с памятью моей стало: все, что было не со мной, помню». (Нараспев.)

11.

Если ваша жизнь кажется родителю слишком беззаботной, то, скорее всего, потому, что его собственная представляется ему слишком тяжелой. При этом речь не идет о настоящем времени. Если мама или папа отказывали себе в чем-то, претерпевали какие-то лишения, будучи уверенными в том, что так устроен мир, то они не позволят ребенку обесценить их выбор, демонстрируя иное положение дел. Если вопросы родителя звучат как обвинение в легкомыслии, почему бы не парировать следующим образом: «А ты не пробовала тоже получать от жизни удовольствие? Давай придумаем, что можно сделать приятного для тебя!»

«Психологи советуют себя баловать, чтобы не впасть в депрессию. Ты же мне добра желаешь, правда?»

12.

Жизнь с токсичными родителями наверняка приучила вас с осторожностью относиться к любой их помощи и соглашаться на нее лишь тогда, когда вам ее навязывают. Задавая такие вопросы, родитель хочет совершить негласную сделку: «После того как я сделаю для тебя то, что захочу, ты будешь обязан выполнить любой мой каприз». Но вы-то на это не подписывались. Когда вам предъявляют «кожу», из которой для вас выпрыгивают или лезут, попробуйте отреагировать так: «А я бы предпочла, чтобы кожа осталась при тебе».

«Давай составим прейскурант, а то я все время боюсь недооценить твой вклад».

13.

Неудовлетворенность собственным браком, партнером, личными отношениями токсичным родителям проще всего проявить в общении с детьми. На отпрысков выливается негатив, предназначенный совсем другому человеку. При желании все, что не устраивает в партнере, можно разглядеть в ребенке и предъявить бедолаге неозвученные претензии, адресованные вовсе не ему. Если родитель попрекает вас тем, что вы «копия папаши / мамаши», разумным будет ответить так: «Дети родителей не выбирают, а вот родители могли бы и подумать, от кого рожать собираются».

«Я правильно понимаю, что тебя это удивляет? С чего бы это?»

14.

Все вокруг подлецы и предатели, хороший человек в мире только один — мамочка, и она вас предупреждает о том, что не надо никому доверять. Токсичному родителю очень выгодно изолировать вас от всех, привязать к себе: так и управлять вами проще, и не нужно бояться, что кто-то поддержит вас, поможет вырваться из этой зависимости, снимет с крючка. Не стоит списывать со счетов и то, что у таких людей чаще всего не складываются отношения с окружающими и им выгодно объявить всех бяками, а мир — помойкой. Когда вас спрашивают, как вы можете дружить с «такими» людьми, можно ответить следующее: «Все ради собственной выгоды. Уж такая я корыстная и расчетливая...»

«Я делаю их лучше — такова моя миссия».

15.

Внушить ребенку, что он какой-то «не такой», очень важно. На руинах его разрушенной самооценки удобнее всего установить флаг собственной непогрешимости и тем самым обезопасить себя от любых сомнений в правильности своего поведения как родителя. Мама доводит дочь до слез? Это потому что дочь — истеричка. Как реагировать на обвинения в том, что с вами что-то не так? Запоминайте: «А меня выносить и не надо. Я сама кого хочешь вынесу».

«Весь мир сошел с ума, и я теперь в нем — образец нормы».

16.

Вместо парикмахера здесь может быть любая профессия: стилист, программист, фокусник. Важно не то, как вы себя реализуете, а то, что эта специальность не совпадает с утвержденным мамочкой списком. Бросая вам в лицо такую фразу, токсичный родитель одновременно и обесценивает ваши достижения, и кормит свои страхи о том, что его ребенок недостаточно хорош в глазах окружающих. «Когда ты за ум-то возьмешься?», «Чем ты вообще занимаешься?!» — почему бы не ответить на эти вопросы так: «Ты пользуешься устаревшим справочником профессий. Хочешь я тебе новый куплю?»

«Ты же раньше говорила, что я буду дворником. Я думала: все, что не связано с метлой и лопатой, тебя устраивает».