15+ примеров того, что в словосочетании «мужская логика» слово «логика» иногда явно лишнее

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Говорят, что мужчины последовательны и обстоятельны в своих решениях, что они не тратят времени попусту и не бросают слов на ветер. Мужик сказал — мужик сделал. Так ли это и как на самом деле вращаются шестеренки в мужских головах?

Мы в AdMe.ru погрузились в изучение историй интернет-пользователей и нашли подтверждение того, что порой действия мужчин совершенно не поддаются логике.

  • Мне нравится, что мужчины патологически не способны распускать и поддерживать сплетни. Например, мой парень говорит:
    — Друг с девушкой расстался.
    — Ты спросил, что случилось, как он себя чувствует?
    — Спросил. Он сказал, что все нормально.
    — Значит, он тебе сказал: «Мы с девушкой расстались», ты спросил: «Ты как?», и он ответил: «Нормально»?
    — Ну да.
    Без комментариев. © miabelo / Reddit

  • Мой муж может с серьезным видом смотреть в небо, а потом на вопрос: «Что случилось?» ответить:
    — Как думаешь, если бы наши питомцы напали на меня все сразу, я бы смог от них отбиться? © deleted / Reddit

  • Все прикалываются над женской логикой. Но вот вам мужская: бросить грязные носки в спальне и идти в ванную, где стоит корзина для грязного белья. Феноменально. © Подслушано / vk

  • Отправила мужа в круглосуточную аптеку, которая находится через дорогу. Через 30 минут звоню:
    — Ты куда пропал?
    А он ездил на машине в аптеку через дорогу. © ksenia0991 / Twitter

  • Вот где логика? У мужа вторые сутки болит зуб, он воет, на стенку лезет. Но к врачу не идет, потому что там больно будет. © Podslyshano / Twitter

  • Везу парня в такси:
    — Слушай, мне здесь до дома 100 метров. Если я тут выйду, то дешевле будет?
    — Да, дешевле.
    — Ну тормози тогда, прогуляюсь.
    Кладет деньги со словами «Сдачи не надо» и выходит.
    Спрашиваю:
    — В чем смысл?
    — А черт его знает. © Pinyaaaa / Pikabu

  • Иногда мне кажется, что для того, чтобы найти носку пару, проще зарегистрировать его на сайте знакомств. © GarikGelios / Pikabu

  • Приготовила 2 вида паштета. Муж попробовал и вынес вердикт:
    — Вот эта курица очень вкусная, а вот у этой курицы странный вкус.
    «Странной курицей» была говяжья печень, а «очень вкусной курицей» была копченая рыба. © Annapavlova123 / Pikabu

  • У мужа осталось много магнитофонных кассет. Он хотел их выбросить, а я отстояла.
    На кассетах нашелся чудный музончик: диско, Stars on 45. Включаю, когда делаю гимнастику. Кассету оставила в магнитофоне, муж сделал замечание:
    — Не оставляй их там, они размагничиваются.
    Спрашиваю:
    — Где логика? Ты же собирался их выбросить.
    — При чем здесь это?
    У меня всегда было подозрение, что это говорят, когда не осталось других аргументов. © vare4ka70 / livejournal

  • Отец мужа позвал его приехать в выходные, чтобы помочь выкинуть хлам из гаража. Муж неважно себя чувствовал, но папенька применил железный аргумент:
    — Что у тебя может болеть, ты же молодой!
    Муж согласился, а потом весь вечер жаловался мне, как он хотел в выходной отлежаться. В общем, сошлись на том, что я злая жена, никуда его не пускаю и пытаюсь рассорить с родителями. © marrozz / Pikabu

  • Прихожу домой с работы, жена рассказывает, что звонил какой-то мужик 3 раза, спрашивал Василия Ивановича. Объяснения, что таких тут нет, на него не действуют.
    Только сели ужинать — звонок. Снимаю трубку.
    — Василия Ивановича позовите!
    — Он утонул.
    — КОГДА? (довольно испуганным голосом)
    — Еще в Гражданскую войну в 1919 году.
    Больше не звонили. © amigo54 / livejournal

  • Делаю прическу в ванной, кричу мужу:
    — Принеси мне цветные невидимки!
    Пришел спустя 5 минут озадаченный, в одной руке держит красные носки, а в другой — капроновые носочки.
    Говорит:
    — Вот эти, кажется, цветные, а эти — невидимки.
    Теперь я знаю словосочетание, способное заставить мужской мозг зависнуть. © Lida19782 / Twitter

  • Жена швырнула мой новый футбольный мяч через забор, потому что решила, что он принадлежит 9-летнему сыну нашего соседа. Мне пришлось просить соседей вернуть мяч обратно. Мне 36. © UtterlyTC / Twitter

  • Поссорились с мужем. Лежу с закрытыми глазами, он наклонился ко мне и начал гладить по голове и целовать в щеки. Я сделала вид, что сплю. Утром говорю:
    — Хоть бы разочек меня поцеловал на ночь!
    А он такой:
    — Больно надо! Вывела ты меня сильно, целовать тебя еще!
    Так и не признался. © Подслушано / vk

  • Друг детства приехал из командировки, открыл холодильник, а там вонь страшная: мясо размороженное забыл на пару недель. Говорю:
    — Положи в дверцу холодильника активированный уголь, он запахи хорошо впитывает. Звонит через пару дней:
    — Ничего не помогает, вонь так и осталась.
    Приехала ему помочь холодильник тщательно отмыть. Смотрю, а в дверце лежит пачка угля. Запечатанная упаковка. А все говорят, мол, женская логика. © Подслушано / vk

  • Мой парень не знает имен моих родителей, точнее постоянно забывает, но знает мое отчество. Сидим с ним как-то в кафе, диалог:
    — Милый, как зовут моих родителей?
    Молчание.
    — Хорошо, какое у меня отчество?
    — Анатольевна.
    — Ну, и как зовут моего отца?
    — Алексей?
    — Да какой еще Алексей, это твоего отца зовут Алексей. Моего как зовут?
    3 минуты молчания, и он неуверенно:
    — Антон? © Палата № 6 / vk

А какие вы можете привести доказательства непоколебимости мужской логики?

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