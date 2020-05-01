15+ примеров того, что в словосочетании «мужская логика» слово «логика» иногда явно лишнее

Приготовила 2 вида паштета. Муж попробовал и вынес вердикт:

— Вот эта курица очень вкусная, а вот у этой курицы странный вкус.

«Странной курицей» была говяжья печень, а «очень вкусной курицей» была копченая рыба. © Annapavlova123 / Pikabu

У мужа осталось много магнитофонных кассет. Он хотел их выбросить, а я отстояла.

На кассетах нашелся чудный музончик: диско, Stars on 45. Включаю, когда делаю гимнастику. Кассету оставила в магнитофоне, муж сделал замечание:

— Не оставляй их там, они размагничиваются.

Спрашиваю:

— Где логика? Ты же собирался их выбросить.

— При чем здесь это?

У меня всегда было подозрение, что это говорят, когда не осталось других аргументов. © vare4ka70 / livejournal