15+ примеров того, что в словосочетании «мужская логика» слово «логика» иногда явно лишнее
Говорят, что мужчины последовательны и обстоятельны в своих решениях, что они не тратят времени попусту и не бросают слов на ветер. Мужик сказал — мужик сделал. Так ли это и как на самом деле вращаются шестеренки в мужских головах?
Мы в AdMe.ru погрузились в изучение историй интернет-пользователей и нашли подтверждение того, что порой действия мужчин совершенно не поддаются логике.
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Мне нравится, что мужчины патологически не способны распускать и поддерживать сплетни. Например, мой парень говорит:
— Друг с девушкой расстался.
— Ты спросил, что случилось, как он себя чувствует?
— Спросил. Он сказал, что все нормально.
— Значит, он тебе сказал: «Мы с девушкой расстались», ты спросил: «Ты как?», и он ответил: «Нормально»?
— Ну да.
Без комментариев. © miabelo / Reddit
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Мой муж может с серьезным видом смотреть в небо, а потом на вопрос: «Что случилось?» ответить:
— Как думаешь, если бы наши питомцы напали на меня все сразу, я бы смог от них отбиться? © deleted / Reddit
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Все прикалываются над женской логикой. Но вот вам мужская: бросить грязные носки в спальне и идти в ванную, где стоит корзина для грязного белья. Феноменально. © Подслушано / vk
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Отправила мужа в круглосуточную аптеку, которая находится через дорогу. Через 30 минут звоню:
— Ты куда пропал?
А он ездил на машине в аптеку через дорогу. © ksenia0991 / Twitter
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Вот где логика? У мужа вторые сутки болит зуб, он воет, на стенку лезет. Но к врачу не идет, потому что там больно будет. © Podslyshano / Twitter
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Везу парня в такси:
— Слушай, мне здесь до дома 100 метров. Если я тут выйду, то дешевле будет?
— Да, дешевле.
— Ну тормози тогда, прогуляюсь.
Кладет деньги со словами «Сдачи не надо» и выходит.
Спрашиваю:
— В чем смысл?
— А черт его знает. © Pinyaaaa / Pikabu
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Иногда мне кажется, что для того, чтобы найти носку пару, проще зарегистрировать его на сайте знакомств. © GarikGelios / Pikabu
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Приготовила 2 вида паштета. Муж попробовал и вынес вердикт:
— Вот эта курица очень вкусная, а вот у этой курицы странный вкус.
«Странной курицей» была говяжья печень, а «очень вкусной курицей» была копченая рыба. © Annapavlova123 / Pikabu
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У мужа осталось много магнитофонных кассет. Он хотел их выбросить, а я отстояла.
На кассетах нашелся чудный музончик: диско, Stars on 45. Включаю, когда делаю гимнастику. Кассету оставила в магнитофоне, муж сделал замечание:
— Не оставляй их там, они размагничиваются.
Спрашиваю:
— Где логика? Ты же собирался их выбросить.
— При чем здесь это?
У меня всегда было подозрение, что это говорят, когда не осталось других аргументов. © vare4ka70 / livejournal
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Отец мужа позвал его приехать в выходные, чтобы помочь выкинуть хлам из гаража. Муж неважно себя чувствовал, но папенька применил железный аргумент:
— Что у тебя может болеть, ты же молодой!
Муж согласился, а потом весь вечер жаловался мне, как он хотел в выходной отлежаться. В общем, сошлись на том, что я злая жена, никуда его не пускаю и пытаюсь рассорить с родителями. © marrozz / Pikabu
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Прихожу домой с работы, жена рассказывает, что звонил какой-то мужик 3 раза, спрашивал Василия Ивановича. Объяснения, что таких тут нет, на него не действуют.
Только сели ужинать — звонок. Снимаю трубку.
— Василия Ивановича позовите!
— Он утонул.
— КОГДА? (довольно испуганным голосом)
— Еще в Гражданскую войну в 1919 году.
Больше не звонили. © amigo54 / livejournal
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Делаю прическу в ванной, кричу мужу:
— Принеси мне цветные невидимки!
Пришел спустя 5 минут озадаченный, в одной руке держит красные носки, а в другой — капроновые носочки.
Говорит:
— Вот эти, кажется, цветные, а эти — невидимки.
Теперь я знаю словосочетание, способное заставить мужской мозг зависнуть. © Lida19782 / Twitter
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Жена швырнула мой новый футбольный мяч через забор, потому что решила, что он принадлежит 9-летнему сыну нашего соседа. Мне пришлось просить соседей вернуть мяч обратно. Мне 36. © UtterlyTC / Twitter
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Поссорились с мужем. Лежу с закрытыми глазами, он наклонился ко мне и начал гладить по голове и целовать в щеки. Я сделала вид, что сплю. Утром говорю:
— Хоть бы разочек меня поцеловал на ночь!
А он такой:
— Больно надо! Вывела ты меня сильно, целовать тебя еще!
Так и не признался. © Подслушано / vk
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Друг детства приехал из командировки, открыл холодильник, а там вонь страшная: мясо размороженное забыл на пару недель. Говорю:
— Положи в дверцу холодильника активированный уголь, он запахи хорошо впитывает. Звонит через пару дней:
— Ничего не помогает, вонь так и осталась.
Приехала ему помочь холодильник тщательно отмыть. Смотрю, а в дверце лежит пачка угля. Запечатанная упаковка. А все говорят, мол, женская логика. © Подслушано / vk
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Мой парень не знает имен моих родителей, точнее постоянно забывает, но знает мое отчество. Сидим с ним как-то в кафе, диалог:
— Милый, как зовут моих родителей?
Молчание.
— Хорошо, какое у меня отчество?
— Анатольевна.
— Ну, и как зовут моего отца?
— Алексей?
— Да какой еще Алексей, это твоего отца зовут Алексей. Моего как зовут?
3 минуты молчания, и он неуверенно:
— Антон? © Палата № 6 / vk
А какие вы можете привести доказательства непоколебимости мужской логики?